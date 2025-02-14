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Устранение конкурента или отвлечение внимания: Зеленский обвинил Порошенко в госизмене

Устранение конкурента или отвлечение внимания: Зеленский обвинил Порошенко в госизмене - 14.02.2025 Украина.ру

Устранение конкурента или отвлечение внимания: Зеленский обвинил Порошенко в госизмене

Зеленский таки ввел санкции против своего главного политического оппонента Петра Порошенко. Бывшего украинского президента обвиняют в финансовых нарушениях, а он в свою очередь заявляет о политически мотивированном преследовании.

2025-02-14T05:47

2025-02-14T05:47

2025-02-14T05:47

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Зеленский утверждает, что Порошенко выводил миллиарды гривен за границу во время войны с Россией, включая периоды до полномасштабного вторжения. Эти средства, по утверждению президента, были получены через незаконные схемы, в том числе через благотворительные фонды, созданные для поддержки Вооруженных сил Украины. Часть денег якобы направлялась членам партии Порошенко "Европейская солидарность".Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капитала и лишение государственных наград. Зеленский подчеркнул, что ограничения могут быть сняты, если выведенные средства вернут в бюджет для финансирования армии.Согласно источникам "Украинской правды", санкции связаны с уголовным делом о государственной измене. Порошенко обвиняют в сговоре с Виктором Медведчуком и российскими властями, включая разрешение компании "Центрэнерго" закупать уголь с оккупированных территорий Донбасса. Также ему инкриминируют участие в создании пророссийской "Партии регионов", сотрудничество с РФ через активы (например, фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму), а также роль в подготовке Харьковских соглашений 2010 года, которые продлили пребывание Черноморского флота России в Крыму.Некоторые эксперты, считают, что санкции направлены на устранение Порошенко как политического конкурента перед возможными президентскими выборами. Это позволяет Зеленскому ослабить оппозицию, создав образ Порошенко как "гонимого лидера".Порошенко назвал санкции политическим преследованием и нарушением Конституции, указав, что они введены накануне Мюнхенской конференции по безопасности, куда он планировал поехать. Новая порция санкций от Зеленского затронула также Игоря Коломойского, Виктора Медведчука и Константина Жеваго. Их обвиняют в сотрудничестве с Россией, отмывании денег и финансировании российской военной деятельности. Но оппозиция умело использовала ущемление прав своего лидера и сорвала заседание Верховной Рады, заблокировав трибуну с плакатами "Нет диктатуре".Смогут ли санкции стать реальным инструментом подавления оппозиции или, наоборот, усилят раскол в украинском обществе – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Сергей МарченкоВспомните, как мастерски офис президента разделяет армию. Сначала с помощью Безуглой Зеленский натравил солдат на командиров и сделал величайшими врагами армии старших офицеров.А несколько дней назад предложил молодым новобранцам по миллиону гривен и это вызвало целое цунами возмущение в армии среди воюющих уже три года и никакого миллиона за это не увидит. Вчера стало кристально ясно, что план Трампа по окончанию войны – это план капитуляции Украины. Для того чтобы принять этот план, Зеленскому нужно разобщенная и неспособная сопротивляться капитуляции страна. Санкции против Порошенко и его возможный арест - это не для выборов, а для очередного разделения общества. Политически Порошенко не соперник Зеленскому.Выборы у Зеленского выигрывает не Порошенко, а Залужный, Притула... Цель операции против Порошенко – разделить общество, устроить смертельную рознь среди сторонников Порошенко и Зеленского и не дать им объединиться, чтобы не допустить капитуляции Украины по плану Трампа. Зеленский понимает, что подписать капитуляцию в интересах Путина, Трампа и своих избирателей он не может, пока есть сплоченное "воинственное меньшинство", спаянное Майданами и войной. Задача, которая сейчас стоит перед офисом президента – разделить нас, поссорить, натравить друг на друга, чтобы у нас не было силы противиться передаче России нашей земли, возвращению русского мира и ФСБшной церкви, разоружению армии и отказа от суверенитета. Поэтому, если мы хотим сохраниться как нация и не претерпеть поражение, которое нас уничтожит, под видом путинского мира, нам сейчас нужно глубоко выдохнуть и попытаться быть спокойными и рациональными. Мы не должны разрешить Офису разделить нас и сделать слабыми.Мы, народ Украины, гражданское общество должны быть сплоченными и сконцентрированными на войне, помощи армии, сохранения в Украине демократии и традиции мирной передачи власти на демократических выборах. Должны понимать, атака на Порошенко выходит далеко за рамки личности Порошенко. Это атака на наше единство, чтобы разделить нас и властвовать над тем, что останется от Украины. Не дадим этого сделатьМедиаменеджер Виталий СычПоследние несколько дней – и сегодня – слышу от знакомых, что политику и экс-президенту Петру Порошенко могут быть предъявлены обвинения в госизмене за Харьковские соглашения, Медведчука и еще что-то. Возможны санкции СНБО, а может быть подозрение и задержание. И некоторые мои знакомые уже на допросах как свидетели. Возможно, не все люди в нынешнем политическом руководстве помнят, но еще экс-президент-беглец Виктор Янукович нашел формулу "Нам можно все, остальным - закон". Другое название – selective justice или выборочное правосудие. Сроки для таких подходов люди нашли много лет тому назад. Но здесь не пахнет и законом. Очевидно, что закон хотят натянуть на глобус. Нет такой юридической категории как "неприятный мне человек" или "конкурент, которого надо сбить". Многие могут попасть под такие критерии и очень быстро. У многих людей есть вопросы к Порошенко. Он показывает невысокие рейтинги доверия по сравнению с действующим президентом. И пусть это будет естественным путем социально-политической эволюции Украины. Президент Зеленский анонсирует публично, что нам нужно объединяться во время войны. Атаки на политических оппонентов, бизнес, гражданское общество, независимые медиа работают на разъединение. Лидер должен объединять людей, а не наоборот. Тем более во время войны. Я могу только представить, насколько истощен президент Зеленский за три года войны. Но следует отвергнуть всю конспирологию и теории заговоров и помнить, что объединенная Украина это гораздо большая сила, чем разобщенная. Так, первые полтора года войны и к этому ощущению стоит вернуться. Если, конечно, мы считаем своим главным врагом Россию.Дипломат Валерий ЧалыйС того момента, когда санкциями "обложили" лидера оппозиции Петра Порошенко (так, согласно социологическим опросам, считают большинство граждан в Украине), да еще без представления от СБУ (что само по себе показательно) – этот политический механизм теряет теперь окончательно свою легитимность. Петр Порошенко – опытный политический боец. Он точно выстоит. А вот что будет со страной, которая стремится в ЕС, а может вернуться к авторитаризму? Что будет с единством народа и власти, о которой лгали? Что будет в войне с внешними врагами, когда усилия направлены на внутреннее противостояние? Народ Украины уже действительно все это проходил. Но не во время широкомасштабной войны. Подозреваю, что и "криейторы" этих действий те же остались. Они нанесут еще много вреда, но снова провалятся!Политический аналитик Олег ПостернакСанкции против Порошенко – это часть стратегии. Он стал в руках власти движущейся фигурой, которой играют и пользуются. Отработанная лошадка без шанса победы на президентских. Минимум-эффект – насильственное возвращение Порошенко в политический топ-дискурс, подсветка для антиэлектората Зеленского как главного оппонента. Не дать расшириться Залужному за счет избирательной секты Порошенко? Эта стратегия была пущена именно после телефонного разговора Зеленского и Трампа. Значит, у Зеленского после разговора стало ясно видение сроков предстоящих выборов. Решено спешить.Общественный деятель и юрист Татьяна МонтянУ меня практически нет сомнений в том, что вся эта история с введением пожизненных санкций против Порошенко, а также ряда других персонажей вроде Коломойского*, Боголюбова и Медвечука есть ничто иное, как своеобразный антикриз Офиса президента - попытка отвлечь внимание общества от мегазрадных новостей от Трампа. И если это действительно так, то попытка определённо провалилась: санкции не то чтобы вообще не обсуждают, но то, что стало бы сенсацией месяц назад, сейчас на фоне новостей из Вашингтона выглядит откровенно вяло. Тем не менее, проговорить основные моменты можно. Порошенко, конечно, возмущён, называет санкции незаконными и неконституционными, а также расправой над представителем оппозиции. И в этом Порошенко, конечно, совершенно прав: закон о санкциях вообще не предусматривает введение их против граждан Украины, а Конституция запрещает ограничение прав этих самых граждан без решения суда, которого в случае санкций нет и быть не может. И в теории тот же Европейский суд по правам человека, к примеру, должен был бы их отменить, да ещё и присудить Порошенко компенсацию за причинённые неудобства. Правда есть нюанс: ЕСПЧ уже достаточно давно не принимает к рассмотрению иски о нарушении прав человека властями Салорейха. И добился этого в своё время, кстати, лично Порошенко. Да и вообще, не Порошенко что-то там тявкать про законы и Конституцию, ведь именно при нём Украина превратилась в Салорейх, где законы действуют лишь постольку, поскольку они удобны властям. Зеленский просто унаследовал эту практику у Порошенко, а теперь применил её против него самого. Так что, как говорят на Украине, "яке їхало, таке і зддибало". Во-вторых, всё это, конечно, цирк и клоунада. Утверждается, что санкции против Пецюльки введены за государственную измену в виде сделок с Россией и бизнеса с сепаратистами. Но ведь государственная измена - это так-то уголовное преступление, и за неё не санкции обычно вводят, а сажают на цугундер, причём без возможности выхода под залог. И Порошенко тоже должны были бы посадить, да вот почему-то не сажают. То ли дело в том, что "западные партнёры" ещё во времена оны предоставили Порошенко гарантии личной неприкосновенности взамен на беспрепятственный транзит власти, то ли Зеленский просто не хочет лишаться удобного спарринг-партнёра в виде Порошенко на предстоящие выборы - не знаю, но то, что всё это цирк и шоу, сомнению не подлежит. В-третьих, по факту сам Пецюлька от санкций не очень-то и пострадает. Касаются они в основном бизнеса, а бизнес свой Пецюлька уже давно переписал на третьих лиц. Так что по сути для него всё ограничится лёгкими неудобствами. Хотя воплей будет столько, как будто его как минимум публично четвертовали. Ну и в-последних, даже эту изначально сомнительную историю с санкциями Зелебобус ухитрился сделать ещё более зашкварной, заявив, что готов снять санкции, если подвергнувшиеся им лица вернут выведенные из Украины миллионы обратно в страну и пожертвуют ВСУ. В ситуации, когда практически никто не сомневается в том, что деньги "на ВСУ" так или иначе оказываются в карманах зелебобиков и Зелебобуса лично, то с учётом этого вся эта история с санкциями и вовсе стала выглядеть банальным денежным вымогательством в духе братков из 90-х.Политолог Константин БондаренкоУ Леся Подервьянского есть блестящая характеристика одного из персонажей: "Хитрый и одновременно наивный, как волк в сказке". Это о современном руководстве Украины. Они думают, что никто не видит внутреннюю логику их ходов: вводим санкции против Порошенко - прогнозируемо "Европейская солидарность" и любители сладостей от "Рошен" блокируют Верховную Раду (что делает невозможным перенос переговорного трека в парламент, избрание нового спикера, подписание соглашения с Россией новым спикером). А параллельно - дополнительная зачистка медиа-пространства, закрытие телеканалов, финансируемых Порошенко и Жеваго. Я с нетерпением жду 14 февраля и разговора Зеленского с Вэнсом и Рубио. Интересно, фразу "бейте, но только не по лицу - мне еще выступать с докладом" он будет кричать на русском, английском или украинском языке?Более подробно о санкциях и причинах преследования Петра Порошенко - в статье Павла Котова ""Я ваш приговор": почему Зеленский вспомнил о своем предвыборном обещании"*Признан в России экстремистом и террористом

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