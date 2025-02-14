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"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам

"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам - 14.02.2025 Украина.ру

"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам

В украинской политике США мало политики, зато много экономики. Национальные богатства страны "по щелчку пальцев" отдали американцам, у украинцев "в один момент украли Украину". Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-02-14T03:15

2025-02-14T03:15

2025-02-14T03:15

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на военную помощь, в качестве подходящего варианта он назвал полезные ископаемые. По его словам, ему необходимы от Украины "редкоземельные металлы на 500 млрд долларов".По мнению эксперта, с полезными ископаемыми Украины у Трампа получилось "весьма технично", отметив, что в украинской политике США мало политики, зато много экономики.Он отметил, что президент США был уверен, что украинское общество дошло до той степени страха, что и слова не скажет против сдачи страны внешнему хозяину.Так и оказалось: национальные богатства страны "по щелчку пальцев" отдали американцам, у украинцев "в один момент украли Украину", и никто из националистов даже не пикнул, констатировал эксперт."Подозреваю, за бредовыми, с первого взгляда, идеями Трампа о будущем Газы, Гренландии, Панамы тоже стоят объективные данные серьёзного аналитического центра. И да — Европе приготовиться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.Также на эту тему: "Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250211/1060993963.html

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, гренландия, панама, газа, договор, земля, богатство, металл, залог, европа