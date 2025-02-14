"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам
В украинской политике США мало политики, зато много экономики. Национальные богатства страны "по щелчку пальцев" отдали американцам, у украинцев "в один момент украли Украину". Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на военную помощь, в качестве подходящего варианта он назвал полезные ископаемые. По его словам, ему необходимы от Украины "редкоземельные металлы на 500 млрд долларов".
По мнению эксперта, с полезными ископаемыми Украины у Трампа получилось "весьма технично", отметив, что в украинской политике США мало политики, зато много экономики.
"Поскольку действия России делали американские вложения всё более рискованными, требовалось обеспечить залог, о котором не договорились на берегу. И Трамп, вместо подковерных интриг и без шороха подписанных договоров, так любимых семейством Байденов, решил всё в открытую", — указал Краснов.
Он отметил, что президент США был уверен, что украинское общество дошло до той степени страха, что и слова не скажет против сдачи страны внешнему хозяину.
Так и оказалось: национальные богатства страны "по щелчку пальцев" отдали американцам, у украинцев "в один момент украли Украину", и никто из националистов даже не пикнул, констатировал эксперт.
Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.
Также на эту тему: "Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов" на сайте Украина.ру.
11 февраля, 19:30Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцевЕсли Путин и Трамп будут говорить о разделе Украины и ее ресурсов, то Россия будет опираться на реальные цифры. А они говорят о том, что два главных ресурса Украины — это чернозем и железная руда. Но обманывать Трампа и говорить, что там редкоземельных металлов на 500 млрд долларов, никто не будет.