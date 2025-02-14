"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам - 14.02.2025 Украина.ру
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"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам
"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам - 14.02.2025 Украина.ру
"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам
В украинской политике США мало политики, зато много экономики. Национальные богатства страны "по щелчку пальцев" отдали американцам, у украинцев "в один момент украли Украину". Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-02-14T03:15
2025-02-14T03:15
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на военную помощь, в качестве подходящего варианта он назвал полезные ископаемые. По его словам, ему необходимы от Украины "редкоземельные металлы на 500 млрд долларов".По мнению эксперта, с полезными ископаемыми Украины у Трампа получилось "весьма технично", отметив, что в украинской политике США мало политики, зато много экономики.Он отметил, что президент США был уверен, что украинское общество дошло до той степени страха, что и слова не скажет против сдачи страны внешнему хозяину.Так и оказалось: национальные богатства страны "по щелчку пальцев" отдали американцам, у украинцев "в один момент украли Украину", и никто из националистов даже не пикнул, констатировал эксперт."Подозреваю, за бредовыми, с первого взгляда, идеями Трампа о будущем Газы, Гренландии, Панамы тоже стоят объективные данные серьёзного аналитического центра. И да — Европе приготовиться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.Также на эту тему: "Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, гренландия, панама, газа, договор, земля, богатство, металл, залог, европа
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Гренландия, Панама, Газа, договор, земля, богатство, металл, залог, Европа

"В один момент украли Украину": эксперт рассказал, как национальные богатства отдали американцам

03:15 14.02.2025
 
© ukragroconsult.com
© ukragroconsult.com
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В украинской политике США мало политики, зато много экономики. Национальные богатства страны "по щелчку пальцев" отдали американцам, у украинцев "в один момент украли Украину". Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на военную помощь, в качестве подходящего варианта он назвал полезные ископаемые. По его словам, ему необходимы от Украины "редкоземельные металлы на 500 млрд долларов".
По мнению эксперта, с полезными ископаемыми Украины у Трампа получилось "весьма технично", отметив, что в украинской политике США мало политики, зато много экономики.
"Поскольку действия России делали американские вложения всё более рискованными, требовалось обеспечить залог, о котором не договорились на берегу. И Трамп, вместо подковерных интриг и без шороха подписанных договоров, так любимых семейством Байденов, решил всё в открытую", — указал Краснов.
Он отметил, что президент США был уверен, что украинское общество дошло до той степени страха, что и слова не скажет против сдачи страны внешнему хозяину.
Так и оказалось: национальные богатства страны "по щелчку пальцев" отдали американцам, у украинцев "в один момент украли Украину", и никто из националистов даже не пикнул, констатировал эксперт.
"Подозреваю, за бредовыми, с первого взгляда, идеями Трампа о будущем Газы, Гренландии, Панамы тоже стоят объективные данные серьёзного аналитического центра. И да — Европе приготовиться", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины.
Также на эту тему: "Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов" на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец для интервью
11 февраля, 19:30
Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцевЕсли Путин и Трамп будут говорить о разделе Украины и ее ресурсов, то Россия будет опираться на реальные цифры. А они говорят о том, что два главных ресурса Украины — это чернозем и железная руда. Но обманывать Трампа и говорить, что там редкоземельных металлов на 500 млрд долларов, никто не будет.
 
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