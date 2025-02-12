Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками - 12.02.2025 Украина.ру
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Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками
Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками - 12.02.2025 Украина.ру
Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками
ЛГБТ-движение* Вооруженных сил Украины пополнилось иностранными наемниками, которые открыто пропагандируют нетрадиционные ценности в рядах ВСУ и своих соцсетях. Информацию об этом 12 февраля обнародовало агентство РИА Новости
2025-02-12T11:32
2025-02-12T11:32
новости
украина
россия
киев
сара эштон-чирилло
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ес
лгбт
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Издание уточнило, что у организации с эмблемой в виде единорога, выступающей за равные права ЛГБТ*-военнослужащих, есть аккаунт в Instagram**, где публикуются фотографии наемников, поддерживающих движение. Среди них американцы Сара Эштон-Чирилло, Эдди Этью и Филипп Морисс, швейцарец с позывным "Тхир" и гражданка Финляндии Тина Сойни.Известно также, что эта организация проводит сборы для членов движения и призывает выходить на гей-парады в европейских городах с флагами Украины.Примечательно, что в начале февраля украинское командование сформировало подразделение ВСУ, целиком состоящее из лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.Украинская спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская отметила, что сделано это было для того, чтобы продемонстрировать Западу толерантность Киева, а взамен получить военную помощь.При этом пользователи сети обратили внимание на то, что "толерантные" западные ценности, которые активно навязываются Украине, на деле обычно выглядят не так, как их радужно рисует коллективный Брюссель.Речь об истории бывшего военнослужащего Вооруженных сил Германии, а ныне "дикого гуся" ВСУ Бена Р. По информации следствия, он совершил серию жестоких сексуальных преступлений, которыми делился в своих соцсетях. Однако это не помешало ему пойти добровольцем в ВСУ и стать там "героем", борющимся за права киевского режима, попутно насилуя уже украинских женщин.Подробности здесь: Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение.История "дружбы" Украины с ЛГБТ*Тема ЛГБТ* проходит красной нитью через все попытки Украины прорваться в ЕС и НАТО. Что в целом неудивительно, так как западная пресса незатейливо "рекламирует" мир нетрадиционных отношений, утверждая, что именно они - спасение от России.В частности, еще летом прошлого года британская газета The Telegraph прямым текстом написала, что "борьба с Россией - это борьба ЛГБТ* за свои права". В публикации также отмечалось что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ*-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки.На фоне этих событий спикером Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ был назначен трансгендер из США Эштон Чирилло. Буквально в первом же выступлении он призвал "убивать российских журналистов" ради "Бога... и полного освобождения". МВД РФ объявило этого человека в розыск.В марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ*, а чуть позже появились сообщения о том, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись их нашивки с изображением единорога.Еще чуть позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары. Соответствующую петицию подписали и 25 тысяч украинцев.Однако несмотря на все это Владимир Зеленский так и не поставил свою подпись под соответствующим законом.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.*** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20250203/1060770367.html
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Новости, Украина, Россия, Киев, Сара Эштон-Чирилло, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, ЛГБТ

Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками

11:32 12.02.2025
 
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ЛГБТ-движение* Вооруженных сил Украины пополнилось иностранными наемниками, которые открыто пропагандируют нетрадиционные ценности в рядах ВСУ и своих соцсетях. Информацию об этом 12 февраля обнародовало агентство РИА Новости
Издание уточнило, что у организации с эмблемой в виде единорога, выступающей за равные права ЛГБТ*-военнослужащих, есть аккаунт в Instagram**, где публикуются фотографии наемников, поддерживающих движение. Среди них американцы Сара Эштон-Чирилло, Эдди Этью и Филипп Морисс, швейцарец с позывным "Тхир" и гражданка Финляндии Тина Сойни.

"Все они объявили о своей нетрадиционной ориентации на странице сообщества. Филипп Морисс на прикрепленном фото сидит на машине с символикой признанного в РФ террористическим и запрещенного "Правого сектора"***. А Сара Эштон-Чирилло запечатлена на видео в момент ранения. Наемники выступают за полную легализацию ЛГБТ-движения* на Украине", - уточнило издание.

Известно также, что эта организация проводит сборы для членов движения и призывает выходить на гей-парады в европейских городах с флагами Украины.
Примечательно, что в начале февраля украинское командование сформировало подразделение ВСУ, целиком состоящее из лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
Украинская спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская отметила, что сделано это было для того, чтобы продемонстрировать Западу толерантность Киева, а взамен получить военную помощь.
3 февраля, 14:36
"Дайте грошей!": Киев решил ублажить Запад с помощью небинарного батальонаУкраинское командование сформировало подразделение ВСУ, состоящее из лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом агентству РИА Новости рассказала спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую, по ее словам, силой заставили служить в Нацгвардии Украины
При этом пользователи сети обратили внимание на то, что "толерантные" западные ценности, которые активно навязываются Украине, на деле обычно выглядят не так, как их радужно рисует коллективный Брюссель.
Речь об истории бывшего военнослужащего Вооруженных сил Германии, а ныне "дикого гуся" ВСУ Бена Р. По информации следствия, он совершил серию жестоких сексуальных преступлений, которыми делился в своих соцсетях. Однако это не помешало ему пойти добровольцем в ВСУ и стать там "героем", борющимся за права киевского режима, попутно насилуя уже украинских женщин.
Подробности здесь: Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение.
История "дружбы" Украины с ЛГБТ*
Тема ЛГБТ* проходит красной нитью через все попытки Украины прорваться в ЕС и НАТО. Что в целом неудивительно, так как западная пресса незатейливо "рекламирует" мир нетрадиционных отношений, утверждая, что именно они - спасение от России.
В частности, еще летом прошлого года британская газета The Telegraph прямым текстом написала, что "борьба с Россией - это борьба ЛГБТ* за свои права". В публикации также отмечалось что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ*-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки.
На фоне этих событий спикером Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ был назначен трансгендер из США Эштон Чирилло. Буквально в первом же выступлении он призвал "убивать российских журналистов" ради "Бога... и полного освобождения". МВД РФ объявило этого человека в розыск.
В марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ*, а чуть позже появились сообщения о том, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись их нашивки с изображением единорога.
Еще чуть позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары. Соответствующую петицию подписали и 25 тысяч украинцев.
Однако несмотря на все это Владимир Зеленский так и не поставил свою подпись под соответствующим законом.
7 февраля, 17:06
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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*** Запрещенная в России террористическая организация.
 
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