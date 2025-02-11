https://ukraina.ru/20250211/1060966766.html

Политолог рассказал, как Трамп начинает "прессовать" оппонентов и бьет в ядро глубинного государства

Политолог рассказал, как Трамп начинает "прессовать" оппонентов и бьет в ядро глубинного государства - 11.02.2025 Украина.ру

Политолог рассказал, как Трамп начинает "прессовать" оппонентов и бьет в ядро глубинного государства

Если Трамп пойдет на переговоры с учетом интересов России, он получит проблемы внутри Америки, потому что местные демократические СМИ снова будут кричать, что он "прогнулся под Путина". Поэтому президент США пытается "зачистить" своих оппонентов. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик

2025-02-11T05:00

2025-02-11T05:00

2025-02-11T05:00

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Некоторые эксперты утверждают, что если Россия не согласится на условия Дональда Трампа, то тогда он будет проводить политику Джозефа Байдена. По мнению Баранчика, если новый президент США будет делать то же самое, у него пропадает "имидж миротворца".Если Трамп пойдет на переговоры с учетом интересов России, он получит проблемы внутри Америки, потому что местные демократические СМИ снова будут кричать, что он "прогнулся под Путина", отметил Баранчик.Поэтому Трамп пытается жестко зачистить своих оппонентов. Сейчас прошла информация, что США прекращают финансирование издания Politico, которое полностью сидело на бюджете USAID, добавил он."Дело в том, что директор USAID назначается президентом США. Шесть из 12 членов правления тоже назначаются американским президентом. А около 50% попечительского и наблюдательного совета – это бывшие сотрудники американских спецслужб. (...) То есть Трамп сейчас ударил в ядро этого глубинного государства, чтобы они не развернули против него кампанию внутри Америки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.О том, чем США будут "отравлять" мир после закрытия USAID — в материале "Александр Чаленко: Как США будут применять "мягкую силу" после ликвидации USAID" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060960143.html

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