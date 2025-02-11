https://ukraina.ru/20250211/1060958544.html

Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине

Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине - 11.02.2025 Украина.ру

Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине

Судя по тому, что переговорный процесс по Украине затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается. Но именно американцы должны вносить свои предложения, потому что они являются спонсорами этой войны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик

2025-02-11T03:15

2025-02-11T03:15

2025-02-11T03:15

новости

сша

россия

украина

юрий баранчик

дональд трамп

джо байден

переговоры

мюнхенская конференция

днепропетровская область

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По словам эксперта, первые системные предложения по Украине будут озвучены США на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Сначала предполагалось, что туда вообще никто не поедет, а сейчас туда поедет спецпредставитель Кит Келлог, который озвучит там какие-то предложения, и уже от этого можно будет отталкиваться, потому что пауза затянулась, добавил он.Он отметил, что у России тоже есть ситуация "на земле". Сейчас войска выходят к Днепропетровской области, где смогут двигаться быстрее, чем до этого. Стратегическая инициатива в зоне СВО сейчас принадлежит ВС РФ, отметил политолог.Некоторые эксперты считают, что если Россия не согласится на условия Трампа, то он будет проводить политику Джо Байдена. Но и при Байдене Россия не теряла инициативу на Украине, указал Баранчик."А если [президент США Дональд] Трамп будет делать то же самое, у него пропадает имидж миротворца. Для него это цугцванг. Если он будет делать нам плохо, ему же будет хуже", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.Также на тему переговоров между Россией и США — в интервью "Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине".

https://ukraina.ru/20250210/1060956727.html

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новости, сша, россия, украина, юрий баранчик, дональд трамп, джо байден, переговоры, мюнхенская конференция, днепропетровская область, вс рф, продвижение