Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине
© фото очевидца
© фото очевидца
Судя по тому, что переговорный процесс по Украине затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается. Но именно американцы должны вносить свои предложения, потому что они являются спонсорами этой войны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
По словам эксперта, первые системные предложения по Украине будут озвучены США на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Сначала предполагалось, что туда вообще никто не поедет, а сейчас туда поедет спецпредставитель Кит Келлог, который озвучит там какие-то предложения, и уже от этого можно будет отталкиваться, потому что пауза затянулась, добавил он.
"Хочу подчеркнуть – именно американцы должны вносить свои предложения, потому что они являются спонсорами этой войны. Пусть они выступят с инициативой, а мы их рассмотрим. А то в Вашингтоне говорят, что они ждут каких-то ответных шагов от Москвы. Нет, ребята, последовательность должна быть именно такой, как я описал", — подчеркнул Баранчик.
Он отметил, что у России тоже есть ситуация "на земле". Сейчас войска выходят к Днепропетровской области, где смогут двигаться быстрее, чем до этого. Стратегическая инициатива в зоне СВО сейчас принадлежит ВС РФ, отметил политолог.
"А если [президент США Дональд] Трамп будет делать то же самое, у него пропадает имидж миротворца. Для него это цугцванг. Если он будет делать нам плохо, ему же будет хуже", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.
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