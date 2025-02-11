Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине - 11.02.2025 Украина.ру
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Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине
Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине - 11.02.2025 Украина.ру
Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине
Судя по тому, что переговорный процесс по Украине затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается. Но именно американцы должны вносить свои предложения, потому что они являются спонсорами этой войны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
2025-02-11T03:15
2025-02-11T03:15
новости
сша
россия
украина
юрий баранчик
дональд трамп
джо байден
переговоры
мюнхенская конференция
днепропетровская область
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По словам эксперта, первые системные предложения по Украине будут озвучены США на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Сначала предполагалось, что туда вообще никто не поедет, а сейчас туда поедет спецпредставитель Кит Келлог, который озвучит там какие-то предложения, и уже от этого можно будет отталкиваться, потому что пауза затянулась, добавил он.Он отметил, что у России тоже есть ситуация "на земле". Сейчас войска выходят к Днепропетровской области, где смогут двигаться быстрее, чем до этого. Стратегическая инициатива в зоне СВО сейчас принадлежит ВС РФ, отметил политолог.Некоторые эксперты считают, что если Россия не согласится на условия Трампа, то он будет проводить политику Джо Байдена. Но и при Байдене Россия не теряла инициативу на Украине, указал Баранчик."А если [президент США Дональд] Трамп будет делать то же самое, у него пропадает имидж миротворца. Для него это цугцванг. Если он будет делать нам плохо, ему же будет хуже", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.Также на тему переговоров между Россией и США — в интервью "Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине".
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новости, сша, россия, украина, юрий баранчик, дональд трамп, джо байден, переговоры, мюнхенская конференция, днепропетровская область, вс рф, продвижение
Новости, США, Россия, Украина, Юрий Баранчик, Дональд Трамп, Джо Байден, переговоры, Мюнхенская конференция, Днепропетровская область, ВС РФ, продвижение

Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине

03:15 11.02.2025
 
© фото очевидца
© фото очевидца
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Судя по тому, что переговорный процесс по Украине затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается. Но именно американцы должны вносить свои предложения, потому что они являются спонсорами этой войны. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
По словам эксперта, первые системные предложения по Украине будут озвучены США на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Сначала предполагалось, что туда вообще никто не поедет, а сейчас туда поедет спецпредставитель Кит Келлог, который озвучит там какие-то предложения, и уже от этого можно будет отталкиваться, потому что пауза затянулась, добавил он.
"Хочу подчеркнуть – именно американцы должны вносить свои предложения, потому что они являются спонсорами этой войны. Пусть они выступят с инициативой, а мы их рассмотрим. А то в Вашингтоне говорят, что они ждут каких-то ответных шагов от Москвы. Нет, ребята, последовательность должна быть именно такой, как я описал", — подчеркнул Баранчик.
Он отметил, что у России тоже есть ситуация "на земле". Сейчас войска выходят к Днепропетровской области, где смогут двигаться быстрее, чем до этого. Стратегическая инициатива в зоне СВО сейчас принадлежит ВС РФ, отметил политолог.
Некоторые эксперты считают, что если Россия не согласится на условия Трампа, то он будет проводить политику Джо Байдена. Но и при Байдене Россия не теряла инициативу на Украине, указал Баранчик.
"А если [президент США Дональд] Трамп будет делать то же самое, у него пропадает имидж миротворца. Для него это цугцванг. Если он будет делать нам плохо, ему же будет хуже", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.
Также на тему переговоров между Россией и США — в интервью "Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине".
Илон Маск
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Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистовИлон Маск и его департамент эффективности госуправления при полной поддержке Дональда Трампа продолжает покушаться на когда-то незыблемые основы американской "мягкой силы". Вслед за агентством по международному развитию (USAID) под удар могут попасть пропагандистские СМИ, чей золотой век пришелся на период холодной войны
 
НовостиСШАРоссияУкраинаЮрий БаранчикДональд ТрампДжо БайденпереговорыМюнхенская конференцияДнепропетровская областьВС РФпродвижение
 
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