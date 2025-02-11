Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Переговорный процесс по Украине идет, но он идет "за закрытой дверью". Мы не знаем, что конкретно стороны обсуждают. Судя по тому, что процесс затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США должны сделать шаг по нормализации отношений с Россией и что Москва открыта для диалога в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле.
По мнению эксперта, сейчас со стороны США исходит много шума и пиара относительно переговоров. Штаты выдвигают какое-то предложение, СМИ несколько дней его обсуждают, после чего оно "тонет в каком-то болоте", потом американцы выступают с новым предложением, отметил политолог.
"То есть переговорный процесс идет, но идет он за закрытой дверью. Мы не знаем, что конкретно стороны обсуждают. Судя по тому, что процесс затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается", — подчеркнул Баранчик.
Он добавил, что США пытаются нащупать какие-то подходы, которые они могли бы продемонстрировать миру в качестве пиара. По мнению эксперта, Трамп именно за счет пиара пытается "ломать" оппонента, а потом выдвигает к нему некие требования, которые потом "выдаются за победу".
"Первые системные предложения по Украине будут озвучены США на Мюнхенской конференции на следующей неделе (конференция в Мюнхене пройдет с 14 по 16 февраля. — Ред.). Сначала предполагалось, что туда вообще никто не поедет, а сейчас туда поедет Кит Келлог, который что-то там озвучит, и уже от этого можно будет отталкиваться, потому что пауза затянулась", — заключил собеседник издания.
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Также на тему переговоров между Россией и США — в интервью "Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине".
Вчера, 07:00Ростислав Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон Россия может зафиксировать какую-то ситуацию на Украине, которая устроит и ее, и США. Но даже если мы до чего-то договоримся, это не решит украинскую проблему. А раз проблема не решена, и борьба продолжится, начало второй украинской войны будет очень быстро, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко