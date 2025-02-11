Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине - 11.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250211/1060957784.html
Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине
Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине - 11.02.2025 Украина.ру
Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине
Переговорный процесс по Украине идет, но он идет "за закрытой дверью". Мы не знаем, что конкретно стороны обсуждают. Судя по тому, что процесс затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
2025-02-11T03:45
2025-02-11T03:45
новости
сша
россия
украина
юрий баранчик
сергей рябков
дональд трамп
переговоры
кит келлог
требование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_0f2d5f83b90e4a47acf57f7ea5fc82c6.jpg
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США должны сделать шаг по нормализации отношений с Россией и что Москва открыта для диалога в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле.По мнению эксперта, сейчас со стороны США исходит много шума и пиара относительно переговоров. Штаты выдвигают какое-то предложение, СМИ несколько дней его обсуждают, после чего оно "тонет в каком-то болоте", потом американцы выступают с новым предложением, отметил политолог.Он добавил, что США пытаются нащупать какие-то подходы, которые они могли бы продемонстрировать миру в качестве пиара. По мнению эксперта, Трамп именно за счет пиара пытается "ломать" оппонента, а потом выдвигает к нему некие требования, которые потом "выдаются за победу"."Первые системные предложения по Украине будут озвучены США на Мюнхенской конференции на следующей неделе (конференция в Мюнхене пройдет с 14 по 16 февраля. — Ред.). Сначала предполагалось, что туда вообще никто не поедет, а сейчас туда поедет Кит Келлог, который что-то там озвучит, и уже от этого можно будет отталкиваться, потому что пауза затянулась", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.Также на тему переговоров между Россией и США — в интервью "Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине".
https://ukraina.ru/20250210/1060912586.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103392/03/1033920320_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_62bc7b4b15f30d66d213b92e34b05285.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, юрий баранчик, сергей рябков, дональд трамп, переговоры, кит келлог, требование, мюнхенская конференция, сво, спецоперация
Новости, США, Россия, Украина, Юрий Баранчик, Сергей Рябков, Дональд Трамп, переговоры, Кит Келлог, требование, Мюнхенская конференция, СВО, Спецоперация

Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине

03:45 11.02.2025
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : fabrikasimf, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Переговорный процесс по Украине идет, но он идет "за закрытой дверью". Мы не знаем, что конкретно стороны обсуждают. Судя по тому, что процесс затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США должны сделать шаг по нормализации отношений с Россией и что Москва открыта для диалога в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле.
По мнению эксперта, сейчас со стороны США исходит много шума и пиара относительно переговоров. Штаты выдвигают какое-то предложение, СМИ несколько дней его обсуждают, после чего оно "тонет в каком-то болоте", потом американцы выступают с новым предложением, отметил политолог.
"То есть переговорный процесс идет, но идет он за закрытой дверью. Мы не знаем, что конкретно стороны обсуждают. Судя по тому, что процесс затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается", — подчеркнул Баранчик.
Он добавил, что США пытаются нащупать какие-то подходы, которые они могли бы продемонстрировать миру в качестве пиара. По мнению эксперта, Трамп именно за счет пиара пытается "ломать" оппонента, а потом выдвигает к нему некие требования, которые потом "выдаются за победу".
"Первые системные предложения по Украине будут озвучены США на Мюнхенской конференции на следующей неделе (конференция в Мюнхене пройдет с 14 по 16 февраля. — Ред.). Сначала предполагалось, что туда вообще никто не поедет, а сейчас туда поедет Кит Келлог, который что-то там озвучит, и уже от этого можно будет отталкиваться, потому что пауза затянулась", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.
Также на тему переговоров между Россией и США — в интервью "Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине".
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон Россия может зафиксировать какую-то ситуацию на Украине, которая устроит и ее, и США. Но даже если мы до чего-то договоримся, это не решит украинскую проблему. А раз проблема не решена, и борьба продолжится, начало второй украинской войны будет очень быстро, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиСШАРоссияУкраинаЮрий БаранчикСергей РябковДональд ТрамппереговорыКит КеллогтребованиеМюнхенская конференцияСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:35Отказаться от мультикультурализма, но не от русофобии. Смогут ли правые "сделать Европу снова великой"
06:25Большая игра в мирный план. Как Запад, прикрываясь переговорами, готовит контрнаступление
06:19Всё уже украдено до вас, мистер Трамп
06:15Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске
06:00Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска
05:56"Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев
05:45У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области
05:30"Им нужен какой-то козырь": ветеран объяснил, почему ВСУ решились на новый удар в Курской области
05:15Сазонов: ВС РФ "отгрызают" у ВСУ куски территории и медленно выдавливают врага из Курской области
05:10Не дрогнули и выстояли: эксперт о том, как бойцы "Севера" отразили новую атаку ВСУ в Курской области
05:00Политолог рассказал, как Трамп начинает "прессовать" оппонентов и бьет в ядро глубинного государства
04:45Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку
04:30"Трамп будет разрушать ООН": эксперт объяснил, почему США выходят из всех международных организаций
04:15Уникальное явление: историк о том, как в СВО применяют опыт городских боев Великой Отечественной войны
04:00"Опять будем плестись в хвосте": Баранчик о том, почему России нужно перехватывать глобальную инициативу
03:45Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине
03:30"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину
03:15Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине
19:49Дмитрий Гусев о том, кто защитит НПЗ России от дронов ВСУ, а российские танкеры от "сомалийцев" из Европы
18:48Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском
Лента новостейМолния