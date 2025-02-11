https://ukraina.ru/20250211/1060957784.html

Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине

Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине - 11.02.2025 Украина.ру

Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине

Переговорный процесс по Украине идет, но он идет "за закрытой дверью". Мы не знаем, что конкретно стороны обсуждают. Судя по тому, что процесс затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик

2025-02-11T03:45

2025-02-11T03:45

2025-02-11T03:45

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США должны сделать шаг по нормализации отношений с Россией и что Москва открыта для диалога в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле.По мнению эксперта, сейчас со стороны США исходит много шума и пиара относительно переговоров. Штаты выдвигают какое-то предложение, СМИ несколько дней его обсуждают, после чего оно "тонет в каком-то болоте", потом американцы выступают с новым предложением, отметил политолог.Он добавил, что США пытаются нащупать какие-то подходы, которые они могли бы продемонстрировать миру в качестве пиара. По мнению эксперта, Трамп именно за счет пиара пытается "ломать" оппонента, а потом выдвигает к нему некие требования, которые потом "выдаются за победу"."Первые системные предложения по Украине будут озвучены США на Мюнхенской конференции на следующей неделе (конференция в Мюнхене пройдет с 14 по 16 февраля. — Ред.). Сначала предполагалось, что туда вообще никто не поедет, а сейчас туда поедет Кит Келлог, который что-то там озвучит, и уже от этого можно будет отталкиваться, потому что пауза затянулась", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.Также на тему переговоров между Россией и США — в интервью "Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине".

https://ukraina.ru/20250210/1060912586.html

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новости, сша, россия, украина, юрий баранчик, сергей рябков, дональд трамп, переговоры, кит келлог, требование, мюнхенская конференция, сво, спецоперация