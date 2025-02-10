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Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах

Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах - 10.02.2025 Украина.ру

Украина не станет членом НАТО в ближайшее время: Шольц и Мерц провели дебаты и сошлись во взглядах

Канцлер Германии Олаф Шольц и претендент на эту должность Фридрих Мерц схлестнулись в теледебатах, в результате которых сошлись только во мнениях касательно Украины. Об этом 10 февраля написало немецкое издание DW*

2025-02-10T16:26

2025-02-10T16:26

2025-02-10T16:26

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Как утверждает издание, оба политика представили противоположные видения будущего Германии, спорили о миграции, экономике, но были близки в позициях по Украине. По словам Шольца, присоединение Украины к НАТО не произойдет в ближайшее время, так как США отклонили это предложение. И Мерц его в этом поддержал. Также немецкое издание подчеркнуло, что оба кандидата выразили надежду на начало мирных переговоров после прихода Трампа. "Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", — считает Шольц.А Мерц, в свою очередь, заявил, что в вопросе дальнейшей помощи Украине стоит подождать и посмотреть, что планирует делать президент США Дональд Трамп, потому что "без Америки здесь не получится".В то же время президент Румынии сказал, что не желает видеть свою страну "посмешищем для всего мира", поэтому подал в отставку за два дня до импичмента. Подробности в публикации Чтобы в Румынии не начался кризис: президент подал в отставку*СМИ выполняет функции иностранного агента.

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новости, украина, германия, олаф шольц, дональд трамп, сша, нато, переговоры, дебаты