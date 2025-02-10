Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
По данным Российского Генштаба, потери ВСУ превысили 500 тысяч человек, сюда входят как погибшие, так и тяжелораненые. Только в Курской области за полгода боевых действий украинская армия потеряла более 57 тысяч человек. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Тема потерь украинской армии популярна как на самой Украине, так и на Западе. В России тоже ведут подсчет уничтоженной техники и живой силы противника. И цифры у всех разные, отметил эксперт.
"Понятно, что у киевского режима они минимальные. Там попросту не рискуют называть точные данные, поэтому врут и изворачиваются, понимая, что реальность для населения страны будет шокирующей", — указал Алехин.
Еще год назад Владимир Зеленский говорил о 31 тысяче погибших, это при том, что тогда же генштаб украинской армии озвучил для ставки верховного главнокомандующего данные о 70 тысячах павших на поле боя и 35 тысячах пропавших без вести солдат ВСУ, указал он.
Российский Генштаб считает, что потери ВСУ уже превысили 500 тысяч человек, сюда входят как погибшие, так и тяжелораненые, которые вынуждены надолго, если не навсегда, покинуть поле боя, сообщил полковник запаса.
"Сейчас только в Курской области за полгода боевых действий, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 57 тысяч человек", — подчеркнул эксперт.
Ни в одной армии мира никогда не раскроют свои потери, пока идут боевые действия, так что здесь можно оперировать лишь приблизительными данными, добавил Алехин.
"По отношению к Украине, со слов того же самого Зеленского, они "огромные". Правда, это он произнес в надежде на западную помощь, в том числе в живой силе. Сейчас планку понизил, чтобы никого уже не шокировать своими трупами", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
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