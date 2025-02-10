https://ukraina.ru/20250210/1060935448.html

Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ

Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру

Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ

По данным Российского Генштаба, потери ВСУ превысили 500 тысяч человек, сюда входят как погибшие, так и тяжелораненые. Только в Курской области за полгода боевых действий украинская армия потеряла более 57 тысяч человек. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-02-10T05:30

2025-02-10T05:30

2025-02-10T05:30

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всу

потери всу

погибшие

раненые

солдаты

минобороны рф

генштаб

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Тема потерь украинской армии популярна как на самой Украине, так и на Западе. В России тоже ведут подсчет уничтоженной техники и живой силы противника. И цифры у всех разные, отметил эксперт.Еще год назад Владимир Зеленский говорил о 31 тысяче погибших, это при том, что тогда же генштаб украинской армии озвучил для ставки верховного главнокомандующего данные о 70 тысячах павших на поле боя и 35 тысячах пропавших без вести солдат ВСУ, указал он.Российский Генштаб считает, что потери ВСУ уже превысили 500 тысяч человек, сюда входят как погибшие, так и тяжелораненые, которые вынуждены надолго, если не навсегда, покинуть поле боя, сообщил полковник запаса."Сейчас только в Курской области за полгода боевых действий, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 57 тысяч человек", — подчеркнул эксперт.Ни в одной армии мира никогда не раскроют свои потери, пока идут боевые действия, так что здесь можно оперировать лишь приблизительными данными, добавил Алехин."По отношению к Украине, со слов того же самого Зеленского, они "огромные". Правда, это он произнес в надежде на западную помощь, в том числе в живой силе. Сейчас планку понизил, чтобы никого уже не шокировать своими трупами", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250207/1060903750.html

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новости, россия, курская область, всу, потери всу, погибшие, раненые, солдаты, минобороны рф, генштаб, украинская армия, владимир зеленский, сво, спецоперация, война