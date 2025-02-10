Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру
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Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ
Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ - 10.02.2025 Украина.ру
Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ
По данным Российского Генштаба, потери ВСУ превысили 500 тысяч человек, сюда входят как погибшие, так и тяжелораненые. Только в Курской области за полгода боевых действий украинская армия потеряла более 57 тысяч человек. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-02-10T05:30
2025-02-10T05:30
новости
россия
курская область
всу
потери всу
погибшие
раненые
солдаты
минобороны рф
генштаб
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Тема потерь украинской армии популярна как на самой Украине, так и на Западе. В России тоже ведут подсчет уничтоженной техники и живой силы противника. И цифры у всех разные, отметил эксперт.Еще год назад Владимир Зеленский говорил о 31 тысяче погибших, это при том, что тогда же генштаб украинской армии озвучил для ставки верховного главнокомандующего данные о 70 тысячах павших на поле боя и 35 тысячах пропавших без вести солдат ВСУ, указал он.Российский Генштаб считает, что потери ВСУ уже превысили 500 тысяч человек, сюда входят как погибшие, так и тяжелораненые, которые вынуждены надолго, если не навсегда, покинуть поле боя, сообщил полковник запаса."Сейчас только в Курской области за полгода боевых действий, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 57 тысяч человек", — подчеркнул эксперт.Ни в одной армии мира никогда не раскроют свои потери, пока идут боевые действия, так что здесь можно оперировать лишь приблизительными данными, добавил Алехин."По отношению к Украине, со слов того же самого Зеленского, они "огромные". Правда, это он произнес в надежде на западную помощь, в том числе в живой силе. Сейчас планку понизил, чтобы никого уже не шокировать своими трупами", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, всу, потери всу, погибшие, раненые, солдаты, минобороны рф, генштаб, украинская армия, владимир зеленский, сво, спецоперация, война
Новости, Россия, Курская область, ВСУ, потери ВСУ, погибшие, раненые, солдаты, Минобороны РФ, Генштаб, украинская армия, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, война

Чтобы не шокировать "своими трупами": эксперт объяснил, почему Зеленский боится раскрывать потери ВСУ

05:30 10.02.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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По данным Российского Генштаба, потери ВСУ превысили 500 тысяч человек, сюда входят как погибшие, так и тяжелораненые. Только в Курской области за полгода боевых действий украинская армия потеряла более 57 тысяч человек. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Тема потерь украинской армии популярна как на самой Украине, так и на Западе. В России тоже ведут подсчет уничтоженной техники и живой силы противника. И цифры у всех разные, отметил эксперт.

"Понятно, что у киевского режима они минимальные. Там попросту не рискуют называть точные данные, поэтому врут и изворачиваются, понимая, что реальность для населения страны будет шокирующей", — указал Алехин.

Еще год назад Владимир Зеленский говорил о 31 тысяче погибших, это при том, что тогда же генштаб украинской армии озвучил для ставки верховного главнокомандующего данные о 70 тысячах павших на поле боя и 35 тысячах пропавших без вести солдат ВСУ, указал он.
Российский Генштаб считает, что потери ВСУ уже превысили 500 тысяч человек, сюда входят как погибшие, так и тяжелораненые, которые вынуждены надолго, если не навсегда, покинуть поле боя, сообщил полковник запаса.
"Сейчас только в Курской области за полгода боевых действий, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 57 тысяч человек", — подчеркнул эксперт.
Ни в одной армии мира никогда не раскроют свои потери, пока идут боевые действия, так что здесь можно оперировать лишь приблизительными данными, добавил Алехин.
"По отношению к Украине, со слов того же самого Зеленского, они "огромные". Правда, это он произнес в надежде на западную помощь, в том числе в живой силе. Сейчас планку понизил, чтобы никого уже не шокировать своими трупами", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Стешин
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