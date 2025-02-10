Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений - 10.02.2025 Украина.ру
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Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений
Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений - 10.02.2025 Украина.ру
Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений
Есть большая вероятность, что заявление командующего силами беспилотной авиации Украины о том, что якобы там разработали свой собственный лазер "Трезубец" — это фейк, а Киеву передали британский боевой лазер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-02-10T03:45
2025-02-10T03:45
новости
украина
киев
сша
юрий кнутов
оружие
пушка
дроны
бпла
снаряды
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Кроме появившихся на фронте дронов на оптоволокне сейчас развивается и другое направление — электромагнитные пушки. Ее уже демонстрировали китайцы и американцы, рассказал эксперт. Он добавил, что такая пушка может работать по дронам типа "Шахед" и другим БПЛА. В Великобритании разработали лазер 50 кВт*ч, тоже разместив его в бронетранспортере, отметил специалист.Есть большая вероятность, что заявление командующего силами беспилотной авиации Украины о том, что якобы там разработали свой собственный лазер "Трезубец" — это фейк, а Киеву передали британский боевой лазер, указал эксперт."Один снаряд орудия типа "Эрликон" немецкой самоходной зенитной установки "Гепард" содержит более 150 вольфрамовых цилиндров. Каждый весом более 3 грамм. Эти цилиндры после подрыва разлетаются в виде конуса, образуя зенитную завесу. Сам снаряд программируемый", — сообщил Кнутов.Он добавил, что по данным швейцарской компании "Эрликон", одного такого снаряда достаточно для уничтожения одного дрона, а для поражения роя дронов достаточно шести снарядов. За подобными средствами поражения — будущее, а значение РЭБ будет снижаться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
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новости, украина, киев, сша, юрий кнутов, оружие, пушка, дроны, бпла, снаряды, рэб, вооружения, сво, беспилотники, спецоперация
Новости, Украина, Киев, США, Юрий Кнутов, оружие, пушка, дроны, БПЛА, снаряды, РЭБ, вооружения, СВО, беспилотники, Спецоперация

Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений

03:45 10.02.2025
 
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Есть большая вероятность, что заявление командующего силами беспилотной авиации Украины о том, что якобы там разработали свой собственный лазер "Трезубец" — это фейк, а Киеву передали британский боевой лазер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Кроме появившихся на фронте дронов на оптоволокне сейчас развивается и другое направление — электромагнитные пушки. Ее уже демонстрировали китайцы и американцы, рассказал эксперт. Он добавил, что такая пушка может работать по дронам типа "Шахед" и другим БПЛА.

"Она не глушит сигнал, а выжигает электронику. Начинка дрона перестает существовать. В США также заявили, что им удалось поставить боевой лазер в 300 кВт*ч на бронетранспортер. Разрабатывают они, хотя на это уйдут годы, мегаваттный лазер", — подчеркнул Кнутов.

В Великобритании разработали лазер 50 кВт*ч, тоже разместив его в бронетранспортере, отметил специалист.
Есть большая вероятность, что заявление командующего силами беспилотной авиации Украины о том, что якобы там разработали свой собственный лазер "Трезубец" — это фейк, а Киеву передали британский боевой лазер, указал эксперт.
"Один снаряд орудия типа "Эрликон" немецкой самоходной зенитной установки "Гепард" содержит более 150 вольфрамовых цилиндров. Каждый весом более 3 грамм. Эти цилиндры после подрыва разлетаются в виде конуса, образуя зенитную завесу. Сам снаряд программируемый", — сообщил Кнутов.
Он добавил, что по данным швейцарской компании "Эрликон", одного такого снаряда достаточно для уничтожения одного дрона, а для поражения роя дронов достаточно шести снарядов. За подобными средствами поражения — будущее, а значение РЭБ будет снижаться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
Сергей Сазонов интервью
7 февраля, 12:30
Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу ХарьковуУ ВСУ не хватит сил на новый прорыв в Курской области. Сейчас они находятся под полным контролем наших противотанковых средств. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов. Действия противника в районе сел Черкасская Конопелька и Уланок больше напоминают неудачный налет банды басмачей или отрядов батьки Махно.
 
НовостиУкраинаКиевСШАЮрий КнутоворужиепушкадроныБПЛАснарядыРЭБвооруженияСВОбеспилотникиСпецоперация
 
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