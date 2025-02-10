https://ukraina.ru/20250210/1060908349.html

Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений

Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений - 10.02.2025 Украина.ру

Фейковый "Трезубец" и мегаваттный лазер: Кнутов рассказал о новых разработках в сфере вооружений

Есть большая вероятность, что заявление командующего силами беспилотной авиации Украины о том, что якобы там разработали свой собственный лазер "Трезубец" — это фейк, а Киеву передали британский боевой лазер. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-02-10T03:45

2025-02-10T03:45

2025-02-10T03:45

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Кроме появившихся на фронте дронов на оптоволокне сейчас развивается и другое направление — электромагнитные пушки. Ее уже демонстрировали китайцы и американцы, рассказал эксперт. Он добавил, что такая пушка может работать по дронам типа "Шахед" и другим БПЛА. В Великобритании разработали лазер 50 кВт*ч, тоже разместив его в бронетранспортере, отметил специалист.Есть большая вероятность, что заявление командующего силами беспилотной авиации Украины о том, что якобы там разработали свой собственный лазер "Трезубец" — это фейк, а Киеву передали британский боевой лазер, указал эксперт."Один снаряд орудия типа "Эрликон" немецкой самоходной зенитной установки "Гепард" содержит более 150 вольфрамовых цилиндров. Каждый весом более 3 грамм. Эти цилиндры после подрыва разлетаются в виде конуса, образуя зенитную завесу. Сам снаряд программируемый", — сообщил Кнутов.Он добавил, что по данным швейцарской компании "Эрликон", одного такого снаряда достаточно для уничтожения одного дрона, а для поражения роя дронов достаточно шести снарядов. За подобными средствами поражения — будущее, а значение РЭБ будет снижаться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.

https://ukraina.ru/20250207/1060895246.html

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