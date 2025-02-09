https://ukraina.ru/20250209/1060934968.html

Взрыв в Усть-Луге, кабинеты убеждения и ломки. Итоги 9 февраля на Украине

Взрыв в Усть-Луге, кабинеты убеждения и ломки. Итоги 9 февраля на Украине - 09.02.2025 Украина.ру

Взрыв в Усть-Луге, кабинеты убеждения и ломки. Итоги 9 февраля на Украине

В Усть-Луге проводят расследования по поводу ЧП на одном из танкеров, ряд экспертов связал взрыв с Украиной. Украинские СМИ сообщили о наличии "кабинетов убеждения" в военкоматах

2025-02-09T18:22

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Днём 9 февраля стало известно о взрыве в порту Усть-Луга."В результате взрыва на иностранном танкере в порту Усть-Луга пострадавших нет. Сегодня утром на танкере "Koala", находящемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя по предварительным данным произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет", — сообщил в 14:40 Росморречфлот.Также отмечалось, что вокруг танкера установлены боновые ограждения и шла подготовка к обследованию подводной части судна."Уполномоченными службами проводится расследование инцидента", — отмечалось в сообщении Росморречфлота.За 37 минут до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о происшествии в порту."Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение. Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии", — написал он в своём телеграм-канале.До этого, в 13:15, телеграм-канал Baza сообщил о ЧП в Усть-Луге."Танкер со 130 000 тонн мазута тонет в порту в Ленинградской области. По словам источников, в машинном отделении танкера произошло несколько взрывов, после чего судно начало наполняться водой. По данным "Базы", в ночь на 9 февраля танкер "Koala" (он ходит под флагом Антигуа и Барбуды) находился у третьего причала в морском порту в Усть-Луге. На борту танкера находился экипаж из 24 человек (среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии). Ближе к двум часам ночи на борт танкера было погружено около 130 000 тонн мазута. Судно уже готовилось к отплытию, когда в машинном отделении прогремели три мощных взрыва. Экипажу удалось выбраться на берег, однако машинное отделение судна начало затапливать водой. Ближе к 5 утра стало понятно, что судно кормой село на мель. Сотрудники МЧС установили вокруг судна боновые ограждения. При этом, по предварительным данным, утечки нефтепродуктов в воду не произошло. В результате произошедшего никто не пострадал", — отмечалось в сообщении канала.Волонтёр Алексей Живов предположил, что с произошедшим могла быть связана Украина. Он напомнил о том, что морской экспорт — одна из целей врагов России."Не помню, писал или нет, но 2025 год наши противники полностью посвятят атакам на наши НПЗ, нефтехранилища и морской экспорт. Почему именно так? В Европе считают, что принудить Россию к миру на выгодных для Киева и Лондона условиях возможно, лишив нас крупнейшей стати бюджетных доходов - от экспорта нефти и газа. Этот экспорт на добрые 50% идёт из Северо-Западных регионов России, на которые совершаются регулярные атаки БПЛА и, судя по всему, БЭКами", - прокомментировал Живов ЧП в Усть-Луге.Он также назвал цели Великобритании и США."С одной стороны британцы хотят сделать экспорт либо вовсе невозможным, либо невозможным без их контроля и участия. Позиция Кремля - воевать и торговать. Позиция наших противников- либо воюете, либо торгуете. Новая администрация США нам тут тоже не союзник. Трамп планирует резко нарастить объемы добычи и экспорта нефти. Атаки на наши нефтяные объекты, суда и порты ведутся из различных стран различными средствами", — указал волонтёр.По его словам, "сейчас уже самое время "бить врагу по рукам" буквально наотмашь".Российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" также не поверил в случайность произошедшего."В последнее время уж слишком часто с нашими нефтяными танкерами происходят "техногенные катастрофы". Настолько часто, что это наталкивает на мысли, а не какой-то это техноген хочет сорвать "переговорный процесс"? И что этот техноген будет предпринимать, когда "переговорный процесс" отбросит все "против" и запустится, невзирая ни на что. Как бы этот самый "техноген" не превратил эпоху после "переговорного процесса" в те времена, что гораздо хуже тяжёлой войны", — отметил он.Ранее, в июле 2024 года, в пресс-центре украинского государственного информационного агентства "Укринформ" состоялась пресс-конференция Главного управления разведки Минобороны Украины. На ней среди прочих был представлен якобы перебежчик с Балтфлота, который присоединился к "Легиону "Свобода России"* (запрещённая в РФ организация. — Ред.) и получил позывной "Гога". Сам "Гога" заявил, что он — потомственный военный и якобы он смог организовать пожар на МРК "Серпухов" в Балтийске. По словам украинской разведки, Гогу удалось вывезти из Калининградской области. При этом подчёркивалось, что он не будет разглашать подробности операции, т. к. этот путь всё ещё используется.Комнаты убежденияПопулярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о наличии в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов — Ред.)."Наш источник сообщает, что в ТЦК уже давно появились "кабинеты убеждения".Это небольшое помещение, куда отводят тех, кто сопротивляется и ничего не хочет подписывать, делает нервы военкомам и т. д. Методы работы в этих кабинетах "простые". Тебя сначала морально убивают, а потом физически. Если тебя даже убьют, то экспертиза напишет, что оторвался тромб или "ты сам умер из-за слабого здоровья". Банковая, СБУ, Прокуратура и МВД в курсе, но специально замалчивают данный негативный кейс, который власть, сама же поощряет, и дала "устное одобрение" на использование любых методов, главное выполнять планы мобилизации. Когда-то, это всё всплывёт. "Ой шо тогда будет…", — отмечалось в публикации телеграм-канала.Тем временем на официальном уровне украинские СМИ обсуждают историю лаборанта Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко.Его нашли избитым на обочине в Житомирской области.Перед этим Бильченко мобилизовали. После прохождения военно-врачебной комиссии его доставили в воинскую часть А2900.Пресс-служба полиции Житомирской области уже выпустила официальное заявление по поводу произошедшего."Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное", — указывалось в заявлении.Сообщается, что мужчину обнаружили водители на проезжей части на окраине города Житомира 7 февраля около 18:00 (19:00 по Московскому времени — Ред.) и сообщили об этом в полицию, у пострадавшего были диагностированы тяжелые травмы головы.По данным правоохранителей, во время первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший - 27-летний житель Львовской области, солдат одной из воинских частей."По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил обмундирование, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него", - сообщила полиция.Раны Бильченко объяснили назвали повреждениями, вероятно, полученными во время бегства.О происходящем на Западной Украине — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: Смертники взрывают ТЦК, а во Львове готовятся к выборам мэра".

https://ukraina.ru/20250209/1060930231.html

https://ukraina.ru/20250209/1060928619.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, ленинградская область, дональд трамп, алексей живов, мчс, нпз, сбу