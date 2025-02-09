Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида - 09.02.2025 Украина.ру
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Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида
Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида - 09.02.2025 Украина.ру
Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида
Переименованные в ТЦК украинские военкоматы являются частью созданной Владимиром Зеленским системы геноцида украинского народа. Об этом в своём телеграм-канале 9 февраля рассказал оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский.
2025-02-09T18:20
2025-02-09T18:20
новости
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германия
сша
александр дубинский
владимир зеленский
василий малюк
сбу
иван баканов
спецслужба
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Находящийся в киевском следственном изоляторе депутат ранее неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его подчинённых в создании пыточных и концлагерей.На этот раз Дубинский обратил внимание на место переименованных военкоматов в системе, которая, по его мнению, состоит из отлаженных механизмов геноцида. Он обратил внимание на таких деятелей СБУ, как её глава Василий Малюк и её бывший руководитель Иван Баканов.В своём телеграм-канале он также намекнул на сходство практик спецслужб постсоветской республики и гитлеровской Германии.До этого Дубинский заявил о финансировании администрацией Джозефа Байдена концлагеря СБУ в Киеве, где под пытками получали показания на избранного президентом Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США. Подробности в публикации СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский
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новости, киев, германия, сша, александр дубинский, владимир зеленский, василий малюк, сбу, иван баканов, спецслужба, пытки, репрессии, концлагерь, мобилизация, джо байден, адольф гитлер, геноцид, украина, бывший ссср
Новости, Киев, Германия, США, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Василий Малюк, СБУ, Иван Баканов, спецслужба, пытки, репрессии, концлагерь, мобилизация, Джо Байден, Адольф Гитлер, геноцид, Украина, бывший СССР

Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида

18:20 09.02.2025
 
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
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Переименованные в ТЦК украинские военкоматы являются частью созданной Владимиром Зеленским системы геноцида украинского народа. Об этом в своём телеграм-канале 9 февраля рассказал оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский.
Находящийся в киевском следственном изоляторе депутат ранее неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его подчинённых в создании пыточных и концлагерей.
Коллаж: СБУ, заключенные, тюрьма - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
15 декабря 2024, 17:08
Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ Находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента (Верховной Рады) Александр Дубинский попросил своих юристов подготовить детальное описание участия генпрокурора Андрея Костина в создании и функционировании концлагеря СБУ в центре Киева. Об этом парламентарий сообщил 15 декабря в своём телеграм-канале.
На этот раз Дубинский обратил внимание на место переименованных военкоматов в системе, которая, по его мнению, состоит из отлаженных механизмов геноцида. Он обратил внимание на таких деятелей СБУ, как её глава Василий Малюк и её бывший руководитель Иван Баканов.
"Всем ведь ясно, что пыточные в ТЦК и то, что Зеленский делает вид, что их нет (а его об этом и не спрашивают “журналисты USAID”) - это результат работы пыточных СБУ, в которых были отлажены механизмы геноцида украинцев: “библиотека”, “меркурий”, “спортзал”, и просто подвалы СБУ, где Баканов с Малюком пытали украинцев, и заставляли их признаваться в госизмене - тоже билет в один конец, как и поездка в посадку", - сообщил Дубинский.
В своём телеграм-канале он также намекнул на сходство практик спецслужб постсоветской республики и гитлеровской Германии.
"Набив руку, Зеленский расширил свою практику на ТЦК, которые - один большой “спортзал”, только вместо 111-й, там ВЛК и отправка на гарантированную смерть, - заявил Дубинский. - Гут, Вольдемар, гут! Адольф Алоизович гордится внуком".
До этого Дубинский заявил о финансировании администрацией Джозефа Байдена концлагеря СБУ в Киеве, где под пытками получали показания на избранного президентом Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США. Подробности в публикации СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский
 
НовостиКиевГерманияСШААлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСБУИван БакановспецслужбапыткирепрессииконцлагерьмобилизацияДжо БайденАдольф ГитлергеноцидУкраинабывший СССР
 
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18:20Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида
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