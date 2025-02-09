Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида
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Переименованные в ТЦК украинские военкоматы являются частью созданной Владимиром Зеленским системы геноцида украинского народа. Об этом в своём телеграм-канале 9 февраля рассказал оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский.
Находящийся в киевском следственном изоляторе депутат ранее неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его подчинённых в создании пыточных и концлагерей.
15 декабря 2024, 17:08Адвокаты украинского депутата детализируют роль Генпрокуратуры в деятельности киевского концлагеря СБУ Находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента (Верховной Рады) Александр Дубинский попросил своих юристов подготовить детальное описание участия генпрокурора Андрея Костина в создании и функционировании концлагеря СБУ в центре Киева. Об этом парламентарий сообщил 15 декабря в своём телеграм-канале.
На этот раз Дубинский обратил внимание на место переименованных военкоматов в системе, которая, по его мнению, состоит из отлаженных механизмов геноцида. Он обратил внимание на таких деятелей СБУ, как её глава Василий Малюк и её бывший руководитель Иван Баканов.
"Всем ведь ясно, что пыточные в ТЦК и то, что Зеленский делает вид, что их нет (а его об этом и не спрашивают “журналисты USAID”) - это результат работы пыточных СБУ, в которых были отлажены механизмы геноцида украинцев: “библиотека”, “меркурий”, “спортзал”, и просто подвалы СБУ, где Баканов с Малюком пытали украинцев, и заставляли их признаваться в госизмене - тоже билет в один конец, как и поездка в посадку", - сообщил Дубинский.
В своём телеграм-канале он также намекнул на сходство практик спецслужб постсоветской республики и гитлеровской Германии.
"Набив руку, Зеленский расширил свою практику на ТЦК, которые - один большой “спортзал”, только вместо 111-й, там ВЛК и отправка на гарантированную смерть, - заявил Дубинский. - Гут, Вольдемар, гут! Адольф Алоизович гордится внуком".
До этого Дубинский заявил о финансировании администрацией Джозефа Байдена концлагеря СБУ в Киеве, где под пытками получали показания на избранного президентом Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США. Подробности в публикации СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский