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Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида

Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида - 09.02.2025 Украина.ру

Украинский депутат указал место ТЦК среди механизмов геноцида

Переименованные в ТЦК украинские военкоматы являются частью созданной Владимиром Зеленским системы геноцида украинского народа. Об этом в своём телеграм-канале 9 февраля рассказал оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский.

2025-02-09T18:20

2025-02-09T18:20

2025-02-09T18:20

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иван баканов

спецслужба

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Находящийся в киевском следственном изоляторе депутат ранее неоднократно критиковал Владимира Зеленского и его подчинённых в создании пыточных и концлагерей.На этот раз Дубинский обратил внимание на место переименованных военкоматов в системе, которая, по его мнению, состоит из отлаженных механизмов геноцида. Он обратил внимание на таких деятелей СБУ, как её глава Василий Малюк и её бывший руководитель Иван Баканов.В своём телеграм-канале он также намекнул на сходство практик спецслужб постсоветской республики и гитлеровской Германии.До этого Дубинский заявил о финансировании администрацией Джозефа Байдена концлагеря СБУ в Киеве, где под пытками получали показания на избранного президентом Дональда Трампа в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США. Подробности в публикации СБУ на западные деньги организовала концлагерь в Киеве – депутат Дубинский

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новости, киев, германия, сша, александр дубинский, владимир зеленский, василий малюк, сбу, иван баканов, спецслужба, пытки, репрессии, концлагерь, мобилизация, джо байден, адольф гитлер, геноцид, украина, бывший ссср