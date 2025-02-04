https://ukraina.ru/20250204/1060783489.html

Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным

Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным - 04.02.2025 Украина.ру

Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным

В США есть две группы, которые через ЦРУ будут влиять на решения Трампа по Украине. Первые манипулируют мнением президента США, наступая ему на больную мозоль амбиций. Вторые будут пытаться продвинуть "План Маршалла – 2". Кто победит, пока не ясно.

2025-02-04T06:30

2025-02-04T06:30

2025-02-04T06:30

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

сергей храпач

цру

мид

вооруженные силы украины

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.Высказывания Дональда Трампа о потерях ВС РФ и ВСУ демонстрируют, сколь далеки от реальности его представления о последствиях спецоперации для России, а политика, основанная на подтасовках, обречена на неудачу, заявил американский колумнист, в прошлом морпех-разведчик и инспектор ООН по вооружениям Уильям Скотт Риттер — младший.— Сергей Валентинович, как в целом спецслужбы участвуют в переговорах крупных государств?— Специальные службы — это органы, которые наделены правом не только преследовать лиц, совершивших преступления, но и проводить оперативно-розыскную деятельность. Оперативная работа гибко применяет международное право и национальное законодательство.Например, Израиль и Палестина или Израиль и Ливан находятся в жесткой конфронтации, но когда активная фаза конфликта завершилась и встал вопрос об обмене заложниками, то спецслужбы достигли приемлемых условий, которые в публичном пространстве не будут обсуждаться, и пришли к соглашению о прекращении огня. Потом эти договоренности были ратифицированы официальными лицами.Нельзя скрывать, что и во время Второй мировой войны были контакты между советскими спецслужбами и их коллегами из нацистской Германии. Это красиво показано в фильме "Семнадцать мгновений весны", когда часть немецкого генералитета захотела пойти на сепаратные переговоры, поэтому им нужно было понимать позицию Британии, США и СССР. Все прекрасно знали круг людей, которые могут донести определенную позицию до воюющего государства через государства-посредники, такие, как, например, Швейцария.Адресат передавал свой ответ, и на основании информации, полученной от спецслужб, Конгресс США или парламент Великобритании принимал решение. Оно было либо секретным, не для публикации, либо находило отражение в документах.Если мы говорим об истории отношений России и США, с первых дней существования СССР и Российской Федерации спецслужбы США и особенно Британии, как более активного международного игрока, активно взаимодействовали с советскими и российскими спецслужбами.— И как конкретно это выглядело?— Это профессиональные продуктивные отношения людей, которые не высказывают друг другу эмоционального негатива, хотя и являются непримиримыми противниками. Будучи профессионалами, они обсуждают предметные вопросы, связанные с прекращением огня, обменом ранеными. После чего идут активные консультации по купированию конфликта.Спецслужбы любого государства могут доносить неофициальную позицию до лидера другого государства, благодаря чему идет обсуждение вопросов, которые нельзя разрешить официальным путем.В свою очередь, МИД просто передает сопредельной стороне в виде нот или меморандумов позицию главы государства, основанную в том числе на полученной от спецслужб информации.При этом МИД точно, но неформально, знает, что сопредельная сторона уже согласовала свою позицию и довела ее до спецслужбы, как свою предварительную официальную позицию.То есть сотрудники МИД, в свою очередь, — это официальные лица, которые должны придерживаться официальной позиции, высказанной их руководством. То есть они не могут высказывать личное мнение, превращая его в позицию государства.— Если в подготовке переговоров Трампа и Путина участвуют спецслужбы, то как они могут это делать?— Спецслужбы бывают разные. Одни занимаются разведкой, другие контрразведкой. Обычно такие переговоры ведутся со стороны спецслужб, которые занимаются разведкой.Если мы хотим понять алгоритм действий спецслужб в интересах своего государства, можно пересмотреть опять же упомянутые мною "Семнадцать мгновений весны". Вспомните, Штирлиц позиционировал себя как сотрудник разведслужбы Рейха, являясь советским разведчиком. Под эгидой спецслужб Германии он доносил до союзников позицию Советского Союза, чтобы понять, какая будет обратная реакция. Получив ее, он понимал, готова ли сопредельная сторона пойти на сепаратные переговоры, и передавал в СССР, где принималось окончательное решение. Потом нарком иностранных дел Молотов доносил официальную позицию в виде протоколов.Так вот, возвращаясь к разговору о подготовке переговоров Путина и Трампа, в ближайшие 50 лет нам точно не раскроют подробности. Действует режим ограничения. Но можно предположить, что ЦРУ прощупывает, выходит на контакты с нашей СВР и готовит возможные переговорные позиции двух государств. Параллельно им действует МИД, который с другими акторами зондирует почву, чтобы понимать переговорную позицию администрации американского президента. Оппоненты тоже пытаются прощупывать переговорную позицию российского руководства.Например, изучается оперативная информация, которая говорит о состоянии экономики наших стран, возможностей США финансировать горячую стадию конфликта на Украине. Все это складывается в единую мозаику, получается единый проект решения, который докладывается высшему руководству. А оно уже решает, нужно ли на данном этапе общение между двумя президентами, или это преждевременно.Тут уже дипломатическая тема: кто кого переглядит, чьи позиции окажутся сильнее, потому что ни одна из сторон не знает полностью мнение сопредельной стороны.Можно только догадываться, как другая сторона будет реагировать на предложения: пугать или будет давить. Трамп уже начал резко продвигать тему с понижением стоимости нефти в надежде на то, что для России это будет очень чувствительный удар. В начале 80-х то же самое делал Рональд Рейган, что и привело в том числе к ослаблению экономической мощи СССР.Но на этой поляне Трамп не единственный игрок, есть куча других акторов. Он должен понимать, каков запас прочности у России. Может быть, для России это существенно, но не критично, поэтому такое воздействие не приведет к изменению позиций, озвученных нашим руководством.Процесс выяснения переговорных позиций длится месяцами, а в ряде случаев и годами. Здесь важно повысить свои шансы, укрепив свой суверенитет, и понизить переговорную позицию оппонента, чтобы выиграть в схватке или минимизировать негативное влияние.Исторический пример — это переговоры по результатам русско-японской войны 1904–1905 годов. Россия проиграла войну, но наша переговорная позиция была сильной и интересной. Мы смогли весь негатив, который навязывали японцы и стоящие за ними американцы, свести к нулю. Потери России в то время были минимальны. Тогда разведка Российской Империи находилась в зачаточном состоянии, но у нее была мощная дипломатическая школа.МИД советского государства первых лет, Второй мировой войны и современного периода это одна и та же школа с профессионалами, как наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прикладывает огромные усилия, чтобы Россия получила как можно больше преференций в случае переговоров.Понятно, что Украину актором никто не считает, так как у нее есть лимитированный суверенитет, который зависит от государств, спонсирующих ВСУ. Если эта поддержка прекратится, то прекратится и сопротивляемость Украины.Поэтому переговоры ведутся с государствами, которые влияют на процесс. Это США, ключевые страны ЕС и Китай. Можем предполагать, что жёсткая позиция России обусловлена наличием ресурсов, запаса которых хватит на продолжение конфликта, чтобы склонить к миру сопредельные государства.— Американец Скотт Риттер рассказал в интервью изданию Украина.ру, что Трамп действует и выступает на основании имеющихся у него данных. Видимо, речь идет о ЦРУ. Но ведь не все, что говорят президенту США, правда?— Надо понимать специфику США. Это государство, основанное бизнесменами. Его цель — осуществлять предпринимательскую деятельность разных видов.События в Восточной Европе для них это бизнес-проект со своей математикой: сроки окупаемости, прибыль, инвестиции. Такое государство пронизано этой математикой в каждом административном органе, в том числе в ЦРУ. Там есть люди, которые лоббируют интересы той или иной финансово-промышленной группы.То есть, если директор ЦРУ заинтересован, чтобы стоящая за ним группа как можно дольше выпускала оружие для ВСУ, он будет доносить до Трампа ту информацию, которая поспособствует у него впечатлению, что нужно передавать оружие Украине.Это не значит, что они будут врать. Просто какую-то информацию станут выпячивать, какую-то нет.Например, скажут, что если у Украины будет слабая переговорная позиция, то так же воспримут в мире и США, а над Трампом, показавшим большие амбиции, будет смеяться весь мир. Надавят, как говориться, на больную мозоль Трампа, и он будет принимать нужные решения.Наоборот, финансово-промышленная группа, которая хочет вкладываться в атомную энергетику Украины, будет минимизировать информацию, связанную с боевыми действиями, максимально настаивать на том, что нужно давить на Россию и Украину, чтобы они договорились. Таким образом пытаются реализовать "План Маршалла – 2", нажив на этом огромные дивиденды.Видно, что в США эти партии одинаковы по влиянию. Им самим еще нужно будет определяться, по какому пути идти.Но им все равно, гибнут люди на Украине или нет, ими руководит чистая математика, ничего личного. Есть доллары, которые нужно куда-то вкладывать. США в их парадигме — это мировой жандарм, все остальные должны подчиняться.Не исключаю, что до Трампа будет доводиться искаженная информация тем или другим лагерем. Как юридическое лицо он не сможет наладить сплошной контроль. Сложно делегировать такие полномочия каким-то людям, которым свойственно ошибаться, попадать под влияние.В Советском Союзе тоже принимались неверные решения, например ввод ограниченного контингента в Афганистан. На этом решении настояла та группа советской элиты, которая хотела развивать ВПК, но к чему это привело, хорошо известно.— Как нам правильно вести переговоры с Трампом, как считаете?— Мы не владеем полной информацией о состоянии наших Вооруженных Сил, экономики. Но если их состояние и внутренняя стабильность позволяют, то можно надавить на Трампа для склонения Украины к переговорам на условиях, которые выдвинул наш президент.Основные тренды — это то, что Украина не должна являться для России источником военно-экономического напряжения, поскольку Россия стремится к тому, чтобы у Украины была армия, неспособная для вторжения на ее территорию. Внеблоковый статус и отказ от территорий.Если руководитель страны настаивает на выполнении этих задач, значит в экономике и Вооруженных Силах есть большой запас прочности, позволяющий добиться этих целей.— Произошел теракт в ЖК "Алые паруса" Москвы, погиб глава Федерации бокса ДНР. Это диверсия со стороны Украины или внутренние "разборки", как считаете?— Генпрокуратура вышла с исками о национализации предприятий, приватизация которых прошла с нарушениями. Идет процесс перераспределения собственности, думаю. Большое число людей, которые в этот процесс вовлечены, не хотят ее отдавать, другие желают ее получить быстрее.Нельзя исключать, что люди, которые пострадали, имеют отношение к экономическим вопросам, связанным противостоянием с Украиной, либо с финансовым аспектом. Может быть и рука украинских спецслужб.Если люди никак не интегрированы в этот процесс, надо предполагать сведение счетов или передел собственности. Чем еще обосновать такое преступление?Скорее всего здесь замешаны большие деньги. Вопрос только в том, с чем связаны эти деньги: с межгосударственными отношениями или внутренними экономическими моментами.Когда следствие кого-то арестует, станет понятно, что это могло быть. Одно дело, когда покусились на Захара Прилепина, активного российского патриота, который в творчестве и в политической деятельности продвигал идею русского мира, было ясно, что это не финансовая разборка.Здесь люди не такие публичные, скорее, это связано с экономическими вопросами.С кем в России может вести переговоры спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Олег Иванов о том, что главное и что неприемлемо в переговорах по Украине между Россией и США.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей храпач, цру, мид, вооруженные силы украины, переговоры