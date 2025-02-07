"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров - 07.02.2025 Украина.ру
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"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров
"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров - 07.02.2025 Украина.ру
"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров
Можно понять, почему Зеленский "несет всю эту пургу" про переговоры. США — зачинщики и организаторы всего этого, они поставляют Украине оружие, значит с ними и нужно разговаривать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
2025-02-07T04:45
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украина
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россия
владимир зеленский
дмитрий пучков
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запад
документы
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Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов сесть с Владимиром Путиным за стол переговоров. И за этим столом должны сидеть Россия, Украина, США и Европа.По мнению блогера, "гражданин Зеленский — просто дурачок". Это давно и крепко всем очевидно. Не совсем понятно, кто он такой, чтобы даже предположения высказывать. Он просроченный президент, не имеющий никаких легитимных полномочий, подчеркнул Пучков.При этом самого Зеленского понять можно, зачем он "несет всю эту пургу", сказал Пучков. США — зачинщики и организаторы всего этого, они поставляют Украине оружие, значит с ними (по мнению Зеленского) и нужно разговаривать, считает блогер."А Зеленский не имеет никакой ни суверенности, ни субъектности — вообще ничего. Поэтому никуда его не позовут. А то, что он там выкрикивает, это только на тех людей на Украине рассчитано, которые этого балбеса выбирали и кому он льет в голову помои", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.Как меняется стратегия Дональда Трампа по Украине — в материале издания Украина.ру Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий пучков, переговоры, запад, документы, полномочия, сво, владимир путин
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Пучков, переговоры, Запад, документы, полномочия, СВО, Владимир Путин

"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров

04:45 07.02.2025
 
Владимир Зеленский в неадеквате
Владимир Зеленский в неадеквате
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Можно понять, почему Зеленский "несет всю эту пургу" про переговоры. США — зачинщики и организаторы всего этого, они поставляют Украине оружие, значит с ними и нужно разговаривать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов сесть с Владимиром Путиным за стол переговоров. И за этим столом должны сидеть Россия, Украина, США и Европа.
По мнению блогера, "гражданин Зеленский — просто дурачок". Это давно и крепко всем очевидно. Не совсем понятно, кто он такой, чтобы даже предположения высказывать. Он просроченный президент, не имеющий никаких легитимных полномочий, подчеркнул Пучков.
"С какого перепугу тебя должны куда-то звать, если ты не имеешь никаких правовых полномочий? Это то же самое, что с улицы кого-нибудь взять, предложить побеседовать и договор подписать. И что? Зачем это, если документ не имеет никакой юридической силы?" — отметил писатель.
При этом самого Зеленского понять можно, зачем он "несет всю эту пургу", сказал Пучков. США — зачинщики и организаторы всего этого, они поставляют Украине оружие, значит с ними (по мнению Зеленского) и нужно разговаривать, считает блогер.
"А Зеленский не имеет никакой ни суверенности, ни субъектности — вообще ничего. Поэтому никуда его не позовут. А то, что он там выкрикивает, это только на тех людей на Украине рассчитано, которые этого балбеса выбирали и кому он льет в голову помои", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.
Как меняется стратегия Дональда Трампа по Украине — в материале издания Украина.ру Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Вчера, 15:41
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
 
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