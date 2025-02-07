"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров
Владимир Зеленский в неадеквате
Можно понять, почему Зеленский "несет всю эту пургу" про переговоры. США — зачинщики и организаторы всего этого, они поставляют Украине оружие, значит с ними и нужно разговаривать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов сесть с Владимиром Путиным за стол переговоров. И за этим столом должны сидеть Россия, Украина, США и Европа.
По мнению блогера, "гражданин Зеленский — просто дурачок". Это давно и крепко всем очевидно. Не совсем понятно, кто он такой, чтобы даже предположения высказывать. Он просроченный президент, не имеющий никаких легитимных полномочий, подчеркнул Пучков.
"С какого перепугу тебя должны куда-то звать, если ты не имеешь никаких правовых полномочий? Это то же самое, что с улицы кого-нибудь взять, предложить побеседовать и договор подписать. И что? Зачем это, если документ не имеет никакой юридической силы?" — отметил писатель.
При этом самого Зеленского понять можно, зачем он "несет всю эту пургу", сказал Пучков. США — зачинщики и организаторы всего этого, они поставляют Украине оружие, значит с ними (по мнению Зеленского) и нужно разговаривать, считает блогер.
"А Зеленский не имеет никакой ни суверенности, ни субъектности — вообще ничего. Поэтому никуда его не позовут. А то, что он там выкрикивает, это только на тех людей на Украине рассчитано, которые этого балбеса выбирали и кому он льет в голову помои", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.
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