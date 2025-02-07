https://ukraina.ru/20250207/1060877896.html

"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров

"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров - 07.02.2025 Украина.ру

"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров

Можно понять, почему Зеленский "несет всю эту пургу" про переговоры. США — зачинщики и организаторы всего этого, они поставляют Украине оружие, значит с ними и нужно разговаривать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"

2025-02-07T04:45

2025-02-07T04:45

2025-02-07T04:45

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов сесть с Владимиром Путиным за стол переговоров. И за этим столом должны сидеть Россия, Украина, США и Европа.По мнению блогера, "гражданин Зеленский — просто дурачок". Это давно и крепко всем очевидно. Не совсем понятно, кто он такой, чтобы даже предположения высказывать. Он просроченный президент, не имеющий никаких легитимных полномочий, подчеркнул Пучков.При этом самого Зеленского понять можно, зачем он "несет всю эту пургу", сказал Пучков. США — зачинщики и организаторы всего этого, они поставляют Украине оружие, значит с ними (по мнению Зеленского) и нужно разговаривать, считает блогер."А Зеленский не имеет никакой ни суверенности, ни субъектности — вообще ничего. Поэтому никуда его не позовут. А то, что он там выкрикивает, это только на тех людей на Украине рассчитано, которые этого балбеса выбирали и кому он льет в голову помои", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.Как меняется стратегия Дональда Трампа по Украине — в материале издания Украина.ру Деэскалация отменяется: Трамп снова вооружает Украину и собирается завладеть её ключевым ресурсом.

https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html

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