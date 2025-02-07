https://ukraina.ru/20250207/1060875853.html

Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков

Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков - 07.02.2025 Украина.ру

Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков

Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен. У Украины необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — вплоть до Приднестровья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"

2025-02-07T05:45

2025-02-07T05:45

2025-02-07T05:45

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Президент Владимир Путин ранее отметил, что Россия готова к компромиссу по Украине. По мнению блогера выглядеть этот компромисс будет как демилитаризация, денацификация и сокращение Украины в размерах.Писатель уверен, что также у киевских властей необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — до Приднестровья. Вся эта территория должна стать российской, считает он. Пучков подчеркнул, что именно так переговариваться перспективно. Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен, указал блогер."Никак по-другому! То есть, когда у него поломаны руки, ноги, подбит глаз — тогда появляется сговорчивость и понимание, что от тебя хотят и что ты будешь делать. Надеюсь, что пойдёт именно так", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060873344.html

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