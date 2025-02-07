Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков - 07.02.2025 Украина.ру
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Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков
Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков - 07.02.2025 Украина.ру
Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков
Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен. У Украины необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — вплоть до Приднестровья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
2025-02-07T05:45
2025-02-07T05:45
новости
украина
черное море
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Президент Владимир Путин ранее отметил, что Россия готова к компромиссу по Украине. По мнению блогера выглядеть этот компромисс будет как демилитаризация, денацификация и сокращение Украины в размерах.Писатель уверен, что также у киевских властей необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — до Приднестровья. Вся эта территория должна стать российской, считает он. Пучков подчеркнул, что именно так переговариваться перспективно. Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен, указал блогер."Никак по-другому! То есть, когда у него поломаны руки, ноги, подбит глаз — тогда появляется сговорчивость и понимание, что от тебя хотят и что ты будешь делать. Надеюсь, что пойдёт именно так", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250206/1060873344.html
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черное море
одесса
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днр
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новости, украина, черное море, дмитрий пучков, одесса, приднестровье, днр, лнр, харьковская область, запорожская область, сво, война, спецоперация
Новости, Украина, Черное море, Дмитрий Пучков, Одесса, Приднестровье, ДНР, ЛНР, Харьковская область, Запорожская область, СВО, война, Спецоперация

Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков

05:45 07.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен. У Украины необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — вплоть до Приднестровья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
Президент Владимир Путин ранее отметил, что Россия готова к компромиссу по Украине. По мнению блогера выглядеть этот компромисс будет как демилитаризация, денацификация и сокращение Украины в размерах.
"То есть, давайте покидайте Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Все как обычно: цели войны [CВО] никто не отменял", — отметил Пучков.
Писатель уверен, что также у киевских властей необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — до Приднестровья. Вся эта территория должна стать российской, считает он.
Пучков подчеркнул, что именно так переговариваться перспективно. Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен, указал блогер.
"Никак по-другому! То есть, когда у него поломаны руки, ноги, подбит глаз — тогда появляется сговорчивость и понимание, что от тебя хотят и что ты будешь делать. Надеюсь, что пойдёт именно так", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.
Вчера, 16:19
Трамп: я хочу мир, желательно весь. США, Франция и Япония проведут учения в Тихом океанеВоенно-морские учения с участием сразу трех авианосцев ВМС США, Франции и Японии состоятся с 10 по 18 февраля в зоне потенциального конфликта у берегов китайского острова Тайвань, контролируемого сепаратистами.
 
НовостиУкраинаЧерное мореДмитрий ПучковОдессаПриднестровьеДНРЛНРХарьковская областьЗапорожская областьСВОвойнаСпецоперация
 
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