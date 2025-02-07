Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен. У Украины необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — вплоть до Приднестровья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
Президент Владимир Путин ранее отметил, что Россия готова к компромиссу по Украине. По мнению блогера выглядеть этот компромисс будет как демилитаризация, денацификация и сокращение Украины в размерах.
"То есть, давайте покидайте Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Все как обычно: цели войны [CВО] никто не отменял", — отметил Пучков.
Писатель уверен, что также у киевских властей необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — до Приднестровья. Вся эта территория должна стать российской, считает он.
Пучков подчеркнул, что именно так переговариваться перспективно. Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен, указал блогер.
"Никак по-другому! То есть, когда у него поломаны руки, ноги, подбит глаз — тогда появляется сговорчивость и понимание, что от тебя хотят и что ты будешь делать. Надеюсь, что пойдёт именно так", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.
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