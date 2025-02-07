https://ukraina.ru/20250207/1060863479.html
Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО
Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО - 07.02.2025 Украина.ру
Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО
У США стартовые условия для стратегической ПРО лучше, потому что они этим давно занимаются, у них есть космическая группировка и доступные средства вывода полезной нагрузки на орбиту. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-02-07T03:00
2025-02-07T03:00
2025-02-07T03:00
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ядерное оружие
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Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. Он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов. Также Трамп призвал Америку создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений. При этом он сообщил об намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.Сейчас у России и США сложился условный паритет в части ядерного арсенала. Наверное, в этом плане никто не даст никому вырваться вперед, это будет сложно определить, рассказал эксперт.Он отметил, что у российской стороны это вызывает некоторые опасения. Но если посмотреть на все, что перечислено в указе Трампа, то понятно, что это невозможно сделать быстро, если вообще возможно, уточнил эксперт.Некоторые коллеги из США даже говорят, что за четыре года, которые Трамп будет у власти, можно только сделать исследование о перспективной архитектуре ПРО, которую, может быть, можно построить через 25 лет, добавил Стефанович."Но главная проблема в том, что в сфере стратегических вооружений мы обычно оперируем достаточно продолжительными циклами: долгая разработка, долгое производство, долгое боевое дежурство. И такие запущенные проекты в США приведут к запуску симметричных и ассиметричных проектов в России и Китае. Лет через 30 мы окажемся с совсем другими арсеналами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250205/1060850690.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, китай, дональд трамп, про, железный купол, вооружения, ядерное оружие, ракеты, проект, арсенал, ядерная безопасность, космос
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, ПРО, железный купол, вооружения, Ядерное оружие, ракеты, проект, арсенал, ядерная безопасность, космос
Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО
У США стартовые условия для стратегической ПРО лучше, потому что они этим давно занимаются, у них есть космическая группировка и доступные средства вывода полезной нагрузки на орбиту. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. Он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов. Также Трамп призвал Америку создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений. При этом он сообщил об намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.
Сейчас у России и США сложился условный паритет в части ядерного арсенала. Наверное, в этом плане никто не даст никому вырваться вперед, это будет сложно определить, рассказал эксперт.
"У США стартовые условия для стратегической ПРО лучше, потому что они этим давно занимаются, потому что у них есть космическая группировка и потому что у них есть разнообразные и относительно доступные средства вывода полезной нагрузки на орбиту", — подчеркнул Стефанович.
Он отметил, что у российской стороны это вызывает некоторые опасения. Но если посмотреть на все, что перечислено в указе Трампа, то понятно, что это невозможно сделать быстро, если вообще возможно, уточнил эксперт.
Некоторые коллеги из США даже говорят, что за четыре года, которые Трамп будет у власти, можно только сделать исследование о перспективной архитектуре ПРО, которую, может быть, можно построить через 25 лет, добавил Стефанович.
"Но главная проблема в том, что в сфере стратегических вооружений мы обычно оперируем достаточно продолжительными циклами: долгая разработка, долгое производство, долгое боевое дежурство. И такие запущенные проекты в США приведут к запуску симметричных и ассиметричных проектов в России и Китае. Лет через 30 мы окажемся с совсем другими арсеналами", — резюмировал собеседник издания.