Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО - 07.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250207/1060863479.html
Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО
Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО - 07.02.2025 Украина.ру
Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО
У США стартовые условия для стратегической ПРО лучше, потому что они этим давно занимаются, у них есть космическая группировка и доступные средства вывода полезной нагрузки на орбиту. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-02-07T03:00
2025-02-07T03:00
новости
сша
россия
китай
дональд трамп
про
железный купол
вооружения
ядерное оружие
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059198501_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c1acbb25d89293b8a4391d1ba9d66dea.jpg
Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. Он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов. Также Трамп призвал Америку создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений. При этом он сообщил об намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.Сейчас у России и США сложился условный паритет в части ядерного арсенала. Наверное, в этом плане никто не даст никому вырваться вперед, это будет сложно определить, рассказал эксперт.Он отметил, что у российской стороны это вызывает некоторые опасения. Но если посмотреть на все, что перечислено в указе Трампа, то понятно, что это невозможно сделать быстро, если вообще возможно, уточнил эксперт.Некоторые коллеги из США даже говорят, что за четыре года, которые Трамп будет у власти, можно только сделать исследование о перспективной архитектуре ПРО, которую, может быть, можно построить через 25 лет, добавил Стефанович."Но главная проблема в том, что в сфере стратегических вооружений мы обычно оперируем достаточно продолжительными циклами: долгая разработка, долгое производство, долгое боевое дежурство. И такие запущенные проекты в США приведут к запуску симметричных и ассиметричных проектов в России и Китае. Лет через 30 мы окажемся с совсем другими арсеналами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250205/1060850690.html
сша
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059198501_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a42eeb67418d4593384b5d1081c0a737.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, китай, дональд трамп, про, железный купол, вооружения, ядерное оружие, ракеты, проект, арсенал, ядерная безопасность, космос
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, ПРО, железный купол, вооружения, Ядерное оружие, ракеты, проект, арсенал, ядерная безопасность, космос

Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО

03:00 07.02.2025
 
© lockheedmartin.comАмериканский комплекс ПРО THAAD
Американский комплекс ПРО THAAD
© lockheedmartin.com
Читать в
ДзенTelegram
У США стартовые условия для стратегической ПРО лучше, потому что они этим давно занимаются, у них есть космическая группировка и доступные средства вывода полезной нагрузки на орбиту. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. Он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов. Также Трамп призвал Америку создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений. При этом он сообщил об намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.
Сейчас у России и США сложился условный паритет в части ядерного арсенала. Наверное, в этом плане никто не даст никому вырваться вперед, это будет сложно определить, рассказал эксперт.
"У США стартовые условия для стратегической ПРО лучше, потому что они этим давно занимаются, потому что у них есть космическая группировка и потому что у них есть разнообразные и относительно доступные средства вывода полезной нагрузки на орбиту", — подчеркнул Стефанович.
Он отметил, что у российской стороны это вызывает некоторые опасения. Но если посмотреть на все, что перечислено в указе Трампа, то понятно, что это невозможно сделать быстро, если вообще возможно, уточнил эксперт.
Некоторые коллеги из США даже говорят, что за четыре года, которые Трамп будет у власти, можно только сделать исследование о перспективной архитектуре ПРО, которую, может быть, можно построить через 25 лет, добавил Стефанович.
"Но главная проблема в том, что в сфере стратегических вооружений мы обычно оперируем достаточно продолжительными циклами: долгая разработка, долгое производство, долгое боевое дежурство. И такие запущенные проекты в США приведут к запуску симметричных и ассиметричных проектов в России и Китае. Лет через 30 мы окажемся с совсем другими арсеналами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Гоблин Пучков интервью - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
5 февраля, 19:30
Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и НиколаевПочему Трамп прижимает союзников, а врагов США не трогает? Чем Залужный во главе Украины лучше Зеленского? На какие компромиссы в переговорах готова Россия?
 
НовостиСШАРоссияКитайДональд ТрампПРОжелезный куполвооруженияЯдерное оружиеракетыпроектарсеналядерная безопасностькосмос
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово
06:10Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру
06:04Паника от продвижения ВС РФ и стремление продать ресурсы. Что происходит в Днепре (бывш. Днепропетровске)
06:00Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей
05:45Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков
05:30Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ
05:19Недоумение главы Мосфильма, кантри-революция и "Руководство по саботажу" в США. События культуры
05:15"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине
05:00Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию
04:45"Просроченный дурачок": Пучков о том, почему Зеленский "несет пургу", что сядет за стол переговоров
04:30Запад разучился читать предложения России: эксперт о том, сможет ли мир "отползти" от ракетного кризиса
04:15"Эти самолеты — хорошая мишень": Кнутов рассказал, какая судьба ждет на Украине истребители Mirage 2000
04:00"Пусть Европа сама разбирается": эксперт о том, пересмотрят ли США планы по развертыванию вооружений
03:45Увеличение дальности ракет "Искандер-М" позволит взять под контроль аэродромы противника — Кнутов
03:30"Посмотрим за американцами": Стефанович объяснил, что сделает Россия, если США "пробьют" потолок ДСНВ
03:15"Сильно отстают от наших Су-35": Кнутов объяснил, почему F-16 нельзя использовать в воздушных боях
03:00Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО
20:32"Зеленский подтвердил своё реноме отъявленного мошенника и коррупционера" - Захарова
20:04Россия не дарит, а кредитует газ для Приднестровья - МИД ПМР
19:57Чья Одесса: зачем в Молдавии заговорили о претензиях на земли Украины и что делать России - Ищенко
Лента новостейМолния