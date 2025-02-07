https://ukraina.ru/20250207/1060863479.html

Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО

Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО - 07.02.2025 Украина.ру

Ядерный паритет: Стефанович рассказал, успеют ли США вырваться вперед и выстроить стратегическую ПРО

У США стартовые условия для стратегической ПРО лучше, потому что они этим давно занимаются, у них есть космическая группировка и доступные средства вывода полезной нагрузки на орбиту. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

2025-02-07T03:00

2025-02-07T03:00

2025-02-07T03:00

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вооружения

ядерное оружие

ракеты

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Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. Он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов. Также Трамп призвал Америку создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений. При этом он сообщил об намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.Сейчас у России и США сложился условный паритет в части ядерного арсенала. Наверное, в этом плане никто не даст никому вырваться вперед, это будет сложно определить, рассказал эксперт.Он отметил, что у российской стороны это вызывает некоторые опасения. Но если посмотреть на все, что перечислено в указе Трампа, то понятно, что это невозможно сделать быстро, если вообще возможно, уточнил эксперт.Некоторые коллеги из США даже говорят, что за четыре года, которые Трамп будет у власти, можно только сделать исследование о перспективной архитектуре ПРО, которую, может быть, можно построить через 25 лет, добавил Стефанович."Но главная проблема в том, что в сфере стратегических вооружений мы обычно оперируем достаточно продолжительными циклами: долгая разработка, долгое производство, долгое боевое дежурство. И такие запущенные проекты в США приведут к запуску симметричных и ассиметричных проектов в России и Китае. Лет через 30 мы окажемся с совсем другими арсеналами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250205/1060850690.html

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новости, сша, россия, китай, дональд трамп, про, железный купол, вооружения, ядерное оружие, ракеты, проект, арсенал, ядерная безопасность, космос