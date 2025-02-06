https://ukraina.ru/20250206/1060867075.html

Трамп и Иран: воевать или мириться

Трамп и Иран: воевать или мириться - 06.02.2025 Украина.ру

Трамп и Иран: воевать или мириться

Дональд Трамп – эталонный американский президент, как будто его принесли из палаты мер и весов.

2025-02-06T14:13

2025-02-06T14:13

2025-02-06T14:13

иран

сша

дональд трамп

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ес

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Сегодня он может сказать одно, а завтра – совсем другое. И эта ярко выраженная политическая шизофрения, как правило, не вызывает у американской политической элиты никаких рефлексий и возражений.Правда, в остальном мире, наоборот, стараются не доверять лицемерным янки. Причем ровно по той же самой причине.Вчера мы писали о том, что президент Дональд пообещал жителям сектора Газа прочный мир и невиданное ранее благоденствие. Но оказалось, что они получат его только при условии массовых депортаций – если уедут в Иорданию и Египет.Надо ли говорить, что ни палестинцев, ни египтян, ни иорданцев, ни всех остальных арабов из разных стран эта инициатива совершенно не вдохновила.Теперь же два Дональда Трампа ожесточенно спорят у себя в голове по поводу такой крупной страны, как Иран.Официально Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное ядерное мирное соглашение", которое позволит Исламской Республике "мирно расти и процветать", сообщив об этом в своей персональной соцсети Truth Social."Мы должны начать работать над ним немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда оно будет подписано и завершено", – конкретизировал насчет этого соглашения Трамп, который действительно любит праздники с конфетти, яркими лентами и оркестрами.По словам Трампа, он хочет, чтобы Иран "был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерное оружие". И в этом как раз нет большой проблемы: как известно всему миру, иранская ядерная программа должна быть исключительно мирной.Но американский президент назвал при этом сильно преувеличенными заявления о том, что США совместно с Израилем "собираются разнести Иран в пух и прах".А в этом утверждении как раз имеется вполне очевидный элемент ближневосточного политического лукавства, потому что пресс-пул Белого дома уже успел официально сообщить, что Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран.Конечно, сам Дональд Трамп не полезет атаковать Иран, невзирая на маневры американских авианосцев в Персидском (или Арабском) заливе.Дело не в миролюбии американского президента. Хотя, впрочем, можно напомнить, что Трамп в самом деле не военный, а бизнесмен, и за его первую каденцию Соединённые Штаты Америки всего лишь раз наносили удар по территории иностранного государства – Сирии.Хотя даже сертифицированный Нобелевский лауреат мира Барак Обама устраивал так называемые гуманитарные бомбардировки повсюду, где только угодно.Однако зачем бомбить самому?Именно США дает Тель-Авиву оружие, с помощью которого израильтяне наносят удары по "оси сопротивления" Ирана, а порой и по нему самому. И если этого оружия будет больше, израильское правительство, которое не раз и не два атаковало ядерные объекты Ирана, а также отдельно взятых физиков-ядерщиков, способен надавить на Исламскую Республику по максимуму.Некоторые намеки на такой сценарий уже проскочили в прессе.Пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран."Это очень жесткий для Ирана указ", – отметил сам Трамп во время официальной церемонии подписания данного документа. А на праздник с фейерверками такие слова уже, конечно же, никак не похожи.Впрочем, как полагают многие ближневосточные и западные эксперты, пресловутый "режим максимального давления на Иран", о котором много говорит сейчас с подачи американского президента Белый дом, скорее, является санкционным режимом, бороться с которым иранцы давно и эффективно умеют.Все остальное – попытки взять Тегеран на испуг.Потому что, даже воюя с Ираном руками израильских прокси, Дональд Трамп сразу же потеряет свой стереотипный образ миротворца, который важен ему в сугубо практическом смысле – для продолжения политической войны с хищными ястребами из Демпартии США."Сегодня я также принял меры по восстановлению политики максимального давления на иранский режим, и мы вновь будем применять самые агрессивные из возможных санкций, чтобы свести к нулю экспорт иранской нефти и сократить возможности режима финансировать террор в регионе и во всем мире", – сказал президент США.Но, во-первых, в свете далеко не лучших отношений между Америкой, Саудовской Аравией и другими странами Залива, обозначавшимися по вопросу о нефти и Палестине, сделать это будет не так-то просто. Их идеологическая траектория, как раз таки, в кои-то веки совпадает с иранской.Во-вторых, теневой нефтетанкерный флот иранцев не без основания считается одним из первых и одним из лучших в мире, а морская линия славится своей протяженностью.Наконец, в третьих, нефть может поступать в Иран и по суше – из России. В этом свете можно напомнить, что президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан совсем недавно, 16 января, прибыл с официальным визитом в Москву, где проводил встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Судя по всему, потенциальные санкционные ходы Трампа просчитывались аналитиками дружественных держав, которые не оставили их без внимания.Что же касается американского президента, можно получить еще одно подтверждение, что на Ближнем Востоке у него не заладилось.Дошло до того, что власти США просят Европу активизироваться в борьбе с нападениями хуситов на суда в Красном море. Интересно, что после перемирия в Газе хуситы обещали нападать исключительно на израильские или аффилированные с ними суда. Но видимо их оказалось довольно много"Нам нужно решить проблему с хуситами, которые буквально атакуют суда разных стран. Ответные меры должны приниматься на международной основе… И мы просим европейцев активизироваться и помочь нам с этой проблемой", – заявил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.В каком-нибудь 2003 или 2005 году США подавили бы йеменских повстанцев одним эсминцем. А теперь уже не до жиру. Причем слова Майка звучат довольно отчаянно – никаких грозных флотов в ЕС нет, что хорошо известно на примерах Франции, Германии и особенно Великобритании.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060359135.html

https://ukraina.ru/20250122/1060484223.html

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иран, сша, дональд трамп, барак обама (старший), ес, газа, эксклюзив