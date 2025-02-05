Euroclear обещает перевести для Киева €2 млрд из украденных у России активов
© Фото : CC0, Pixabayденьги вор перчатка евро
© Фото : CC0, Pixabay
Европейский фонд для Украины в марте получит около двух миллиардов евро из формально принадлежащих России средств, которые в Евросоюзе объявили "замороженными". Об этом 5 февраля сообщил международный депозитарий Euroclear.
В публикации о состоянии "замороженных" российских активов, которые Москва считает украденными у России, Euroclear сообщает о доходе с этих средств. Депозитарий также сообщил, какие проценты получены с российских активов с 2022 года.
Доходы от формально российских "замороженных" активов частью будут потрачены на налоги в ЕС. По итогам 2024 года эта сумма составит 1,7 млрд евро.
Euroclear также потратит на часть российских денег на свои нужды по обслуживанию "замороженных" активов. Кроме того, формально принадлежащие России деньги будут потрачены на финансирование официального Киева по решению властей Евросоюза, которым эти активы не принадлежат.
31 января, 07:10Воры остались в своих кабинетах. Почему в мирных планах нет места российским ЗВРУже которую неделю журналисты и аналитики из разных изданий по всему миру упражняются в поиске форм завершения украинского конфликта. Даже несмотря на нежелание США учитывать минимальные требования России — они изложены в летнем ультиматуме Путина — ни в одном из мирных планов нет ни слова о замороженных российских золотовалютных резервах. Почему?
На нужды нынешнего руководства Украины Euroclear перечислит в марте около двух млрд евро. Это будет второй такой платёж. Первый в размере 1,55 млрд евро был направлен в июле 2024 года.
Также речь о передаче Киеву российской собственности шла 5 февраля в Киеве на переговорах глав МИД Украины и Британии. Подробности в публикации В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии
Больше новостей дня представлено в обзоре Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля