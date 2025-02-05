В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии - 05.02.2025 Украина.ру
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В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии
В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии - 05.02.2025 Украина.ру
В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии
С призывом к Британии нарастить вложения в производство дронов для украинской армии обратился 5 февраля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в общении с британским коллегой Дэвидом Лэмми. Об этом сообщает МИД Украины
2025-02-05T18:16
2025-02-05T18:16
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Лэмми и Сибига обсудили соглашение об украинско-братинском "столетнем партнерстве", подписанном Владимиром Зеленским и главой британского правительства Киром Стармером в Киеве, сказано в официальном сообщении.Они также обсудили дальнейшую военную помощь Украине, укрепление её обороноспособности и устойчивости, а также усиление санкционного давления на Россию и другие вопросы.Сибига поблагодарил королевство за объявление нового пакета поддержки Киева на 55 миллионов фунтов. Они будут потрачены на финансирование социальных, гуманитарных и энергетических программ.Глава МИД Украины также поблагодарил Великобританию за подготовку нескольких десятков тысяч украинских военнослужащих в рамках программы Interflex и обсудил возможности ее расширения. Отдельное внимание чиновники уделили развитию украинского ВПК, в частности – "расширению дальнобойных способностей Украины".Он также сообщил, что стороны согласились с необходимостью дальнейшего использования "замороженных" российских активов для поддержки нынешнего руководства Украины."В ближайшее время начнется использование средств с предоставленной Британией займа более чем в два миллиарда фунтов, полученных из этих активов", - сообщили в украинском МИД.Кроме того, главы МИД уделили внимание совместной работе по укреплению продовольственной безопасности Сирии и реализации инициативы "Продовольствие из Украины". Сибига выразил благодарность Лондону за вклад в размере трёх миллионов фунтов на развитие этой программы.Больше новостей дня представлено в обзоре Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля
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новости, украина, киев, британия, владимир зеленский, дональд трамп, впк, мид украины, дипломатические отношения, сво, военная помощь, дроны, украина-нато
Новости, Украина, Киев, Британия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВПК, МИД Украины, дипломатические отношения, СВО, военная помощь, дроны, Украина-НАТО

В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии

18:16 05.02.2025
 
© МЗС України / Telegram
© МЗС України / Telegram
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С призывом к Британии нарастить вложения в производство дронов для украинской армии обратился 5 февраля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в общении с британским коллегой Дэвидом Лэмми. Об этом сообщает МИД Украины
Лэмми и Сибига обсудили соглашение об украинско-братинском "столетнем партнерстве", подписанном Владимиром Зеленским и главой британского правительства Киром Стармером в Киеве, сказано в официальном сообщении.
Они также обсудили дальнейшую военную помощь Украине, укрепление её обороноспособности и устойчивости, а также усиление санкционного давления на Россию и другие вопросы.
12:50
Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с ЗеленскимБританский министр иностранных дел Дэвид Лэмми прибыл в Киев с целью обсуждения сотрудничества с нынешним руководством Украины. Об этом 5 февраля сообщил в телеграм-канале украинский посол в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный
Сибига поблагодарил королевство за объявление нового пакета поддержки Киева на 55 миллионов фунтов. Они будут потрачены на финансирование социальных, гуманитарных и энергетических программ.
Глава МИД Украины также поблагодарил Великобританию за подготовку нескольких десятков тысяч украинских военнослужащих в рамках программы Interflex и обсудил возможности ее расширения. Отдельное внимание чиновники уделили развитию украинского ВПК, в частности – "расширению дальнобойных способностей Украины".
"Приоритетом является производство дронов, играющих важную роль в современных боевых операциях. Я призвал британскую сторону масштабировать инвестиции в украинское производство оружия”, – подчеркнул глава МИД Украины.
Он также сообщил, что стороны согласились с необходимостью дальнейшего использования "замороженных" российских активов для поддержки нынешнего руководства Украины.
"В ближайшее время начнется использование средств с предоставленной Британией займа более чем в два миллиарда фунтов, полученных из этих активов", - сообщили в украинском МИД.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Кроме того, главы МИД уделили внимание совместной работе по укреплению продовольственной безопасности Сирии и реализации инициативы "Продовольствие из Украины". Сибига выразил благодарность Лондону за вклад в размере трёх миллионов фунтов на развитие этой программы.
Больше новостей дня представлено в обзоре Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля
 
НовостиУкраинаКиевБританияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВПКМИД Украиныдипломатические отношенияСВОвоенная помощьдроныУкраина-НАТО
 
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