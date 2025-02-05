В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии
© МЗС України / Telegram
© МЗС України / Telegram
С призывом к Британии нарастить вложения в производство дронов для украинской армии обратился 5 февраля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в общении с британским коллегой Дэвидом Лэмми. Об этом сообщает МИД Украины
Лэмми и Сибига обсудили соглашение об украинско-братинском "столетнем партнерстве", подписанном Владимиром Зеленским и главой британского правительства Киром Стармером в Киеве, сказано в официальном сообщении.
Они также обсудили дальнейшую военную помощь Украине, укрепление её обороноспособности и устойчивости, а также усиление санкционного давления на Россию и другие вопросы.
12:50Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с ЗеленскимБританский министр иностранных дел Дэвид Лэмми прибыл в Киев с целью обсуждения сотрудничества с нынешним руководством Украины. Об этом 5 февраля сообщил в телеграм-канале украинский посол в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный
Сибига поблагодарил королевство за объявление нового пакета поддержки Киева на 55 миллионов фунтов. Они будут потрачены на финансирование социальных, гуманитарных и энергетических программ.
Глава МИД Украины также поблагодарил Великобританию за подготовку нескольких десятков тысяч украинских военнослужащих в рамках программы Interflex и обсудил возможности ее расширения. Отдельное внимание чиновники уделили развитию украинского ВПК, в частности – "расширению дальнобойных способностей Украины".
"Приоритетом является производство дронов, играющих важную роль в современных боевых операциях. Я призвал британскую сторону масштабировать инвестиции в украинское производство оружия”, – подчеркнул глава МИД Украины.
Он также сообщил, что стороны согласились с необходимостью дальнейшего использования "замороженных" российских активов для поддержки нынешнего руководства Украины.
"В ближайшее время начнется использование средств с предоставленной Британией займа более чем в два миллиарда фунтов, полученных из этих активов", - сообщили в украинском МИД.
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