https://ukraina.ru/20250205/1060851064.html

В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии

В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии - 05.02.2025 Украина.ру

В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии

С призывом к Британии нарастить вложения в производство дронов для украинской армии обратился 5 февраля украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в общении с британским коллегой Дэвидом Лэмми. Об этом сообщает МИД Украины

2025-02-05T18:16

2025-02-05T18:16

2025-02-05T18:16

новости

украина

киев

британия

владимир зеленский

дональд трамп

впк

мид украины

дипломатические отношения

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060850377_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1cd7c90f2806ff6b93f6da3e1a5d529a.jpg.webp

Лэмми и Сибига обсудили соглашение об украинско-братинском "столетнем партнерстве", подписанном Владимиром Зеленским и главой британского правительства Киром Стармером в Киеве, сказано в официальном сообщении.Они также обсудили дальнейшую военную помощь Украине, укрепление её обороноспособности и устойчивости, а также усиление санкционного давления на Россию и другие вопросы.Сибига поблагодарил королевство за объявление нового пакета поддержки Киева на 55 миллионов фунтов. Они будут потрачены на финансирование социальных, гуманитарных и энергетических программ.Глава МИД Украины также поблагодарил Великобританию за подготовку нескольких десятков тысяч украинских военнослужащих в рамках программы Interflex и обсудил возможности ее расширения. Отдельное внимание чиновники уделили развитию украинского ВПК, в частности – "расширению дальнобойных способностей Украины".Он также сообщил, что стороны согласились с необходимостью дальнейшего использования "замороженных" российских активов для поддержки нынешнего руководства Украины."В ближайшее время начнется использование средств с предоставленной Британией займа более чем в два миллиарда фунтов, полученных из этих активов", - сообщили в украинском МИД.Кроме того, главы МИД уделили внимание совместной работе по укреплению продовольственной безопасности Сирии и реализации инициативы "Продовольствие из Украины". Сибига выразил благодарность Лондону за вклад в размере трёх миллионов фунтов на развитие этой программы.Больше новостей дня представлено в обзоре Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля

https://ukraina.ru/20250205/1060834204.html

https://ukraina.ru/20230926/1049718158.html

украина

киев

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, британия, владимир зеленский, дональд трамп, впк, мид украины, дипломатические отношения, сво, военная помощь, дроны, украина-нато