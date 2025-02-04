https://ukraina.ru/20250204/1060786781.html

Маск-терминатор

Маск-терминатор - 04.02.2025 Украина.ру

Маск-терминатор

До 2015 года Илон Маск заявлял, что не вмешивается в политику и разделял свои пожертвования между республиканцами и демократами. Накануне выборов 2016 года, публично критиковал Трампа и скорее поддерживал Хиллари Клинтон, чем сохранял традиционную беспристрастность. Однако с 2017 года он всё сильнее и сильнее склоняется в сторону республиканцев.

2025-02-04T10:23

2025-02-04T10:23

2025-02-04T10:23

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И дело вовсе не в победе Трампа на выборах 2016 года – программу свою он тогда реализовать не сумел, а следующие выборы демократы украли в пользу Байдена. Так что интересы бизнеса, которыми зачастую объясняют проснувшийся трампизм Маска, здесь явно не на первом месте – его бизнес и при демократах себя неплохо чувствовал.В 2020 году, после того как ему исполнилось 18 лет, сын Маска Ксавье Уилсон подал прошение о смене пола и вскоре стал Вивиан Уилсон, попутно отказавшись иметь что-либо общее с отцом. Поскольку документы были поданы на третий день после 18-летия, понятно, что решение стать Вивиан Ксавье принял задолго до этого момента. Мать его поддержала, а сам Маск позднее, не раскрывая подробностей, заявил, что его обманом заставили дать сыну разрешение на смену пола.Если в 2017-2020 годах Маск постепенно дрейфовал в сторону всё более акцентированной поддержки республиканцев, то с момента своей семейной трагедии он становится радикальным трампистом. Это и не мудрено, так как Маск публично заявляет, что его сына заразили коммунизмом и вокизмом, а именно демократы являются наиболее ярыми и радикальными приверженцами тоталитарной лево-либеральной идеологии, Трамп же её наиболее последовательный критик.Эмоции часто влияют на принятие политических решений. Это плохо, но это факт, с которым приходится считаться. Однако эмоциональные политические решения опасны не только для государства, но и для принимающих их политиков. Движимый эмоциями человек, легко просчитывается и доступен для использования в интересах третьих лиц. К миллиардерам это тоже относится.Маск явно обуреваем желанием отмстить и, по возможности, до основания разрушить лево-либеральные политические и идеологические конструкции, возведённые в последние десятилетия демократами. Считаться с какими-то ограничениями он не намерен, а личной безопасностью пренебрегает.Трамп тоже явно не прочь отомстить демократам за украденные выборы, уголовное преследование его сторонников и попытки упрятать в тюрьму его лично. Демократы после 2020 года нарушили негласный консенсус, обеспечивавший стабильность политической системы США, согласно которому политики определённого уровня к уголовной ответственности привлекались только в случае очевидной государственной измены или же грубого и не оставляющего сомнений нарушения ими правил политической борьбы (то есть этого самого консенсуса). Причём "нарушителей конвенции", как правило, в тюрьму не сажали (миловали но выбрасывали из политики).Поэтому Трамп начал свой второй срок максимально резво, сосредоточившись на вычищении демократов и их агентуры из всех критически важных государственных ведомств. Но политическая система США устроена таким образом, чтобы предотвращать слишком резкие изменения и смягчать слишком жёсткие действия. Трампу необходимо действовать быстро и радикально, а американская политическая система допускает либо быстро, либо радикально.Принять удар на себя Трамп не может, так как если демократы смогут обвинить его в пренебрежении процедурой, они используют это для раздувания политического скандала, который ограничит возможность последующих резких шагов, главное же, ухудшит позиции республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс. Если же демократам удастся отыграть большинство в Конгрессе, они по максимуму блокируют все инициативы Трампа и сделают всё, чтобы не пустить трамписта на президентский пост на выборах 2028 года. Такой исход будет для реформ Трампа катастрофой.Вот здесь-то очень кстати оказывается Маск, которому нечего терять и который желает нанести демократам максимальный ущерб не беспокоясь о своей дальнейшей политической карьере. Он бизнесмен с задатками шоумена, а политик лишь волею злодейки-судьбы, временно и по-совместительству. Он мститель.И вот Маск провоцирует увольнение двух руководителей USAID – главного механима американской мягкой силы, использованного в своё время демократами (с конца 90-х захвативших над ним тотальный контроль) во внутриполитической борьбе, с целью дискредитации Трампа. Впервые в истории, вопреки базовым основам американской политической традиции, американская мягкая сила использовалась против президента США, эффективно заблокировав реализацию его программы во время первого срока и информационно обеспечив цветной переворот в США в 2020-21 годах.Допустить сохранение такого эффективного инструмента под контролем демократов Трамп не может, но и быстро перезагрузить его в условиях противодействия демократов сложно. Трамп назначает аудит и демократы отвечают засветкой всех проектов агентства, угрозой надолго парализовать его работу, а то и вовсе развалить его, повесив вину за уничтожение важной внешнеполитической структуры на Трампа, остановившего на 90 дней финансирование проектов агентства.Администрации надо ускоряться. Именно в этот момент на сцену выходит Маск. Спровоцированное им увольнение двух руководителей агентства – лишь верхушка айсберга. Маск заявляет, что агентство заслуживает уничтожения и что "мы находимся в процессе ликвидации агентства". Тут Белый дом вбрасывает в СМИ информацию о своём намерении передать USAID под контроль Госдепартамента. Демократы отвечают, что агентство учреждено Конгрессом и только Конгресс имеет право его ликвидировать или изменить его статус. Но Трампу и не нужна ликвидация, ему нужен собственный контроль над этой дубиной информационной войны.Казалось бы – тупик. Но тут на авансцену вновь выходит терминатор-Маск, Маск-мститель, которого ничто не сдерживает в намерении разорвать любую структуру, каковую демократы могут использовать для возвращения к власти или для саботирования работы команды Трампа. Маск выступает с новым заявлением: USAID финансировало опыты с бактериологическим и биологическим оружием и стало косвенным виновником эпидемии коронавируса, так как именно оно финансировало опыты в биолаборатории в Ухане, связанные с приобретением функций коронавируса.Маск серьёзно рискует. Сноудена пытались поймать и навсегда упрятать за решётку, а то и просто убить, за гораздо более безобидные публичные разоблачения. За меньшее поплатился свободой и Асандж, долгие годы проведший взаперти в посольстве Эквадора в Лондоне, а затем в британской тюрьме.Маск обвинил американское государственное агентство ни больше ни меньше в военном преступлении – разработке запрещённых видов оружия (что можно трактовать как подготовку к агрессивной войне), которое к тому же вырвалось из-под надзора и нанесло серьёзный ущерб всему человечеству. Но именно масштаб обвинений, наряду с поддержкой президента США, и обеспечивает Маску определённую безопасность.Если демократы попытаются обвинить Маска, то необходимо будет провести расследование, которое будет обеспечивать администрация Трампа. Какие фигуры из бывших демократических администраций могут оказаться под ударом одному Богу известно, но Демпартия рискует в принципе сойти с политической арены. Если же вдруг, паче чаяния, расследование ничего не найдёт предосудительного в действиях агентства, что ж Маска принесут в жертву – отправят в отставку, в если демократы добьются его осуждения, Трамп может его и помиловать (естественно в свой последний рабочий день, перед инаугурацией 48-го президента).Но судя по всему в команде Трампа уверены, что демократы не рискнут раздувать скандал и можно будет, спустить заявление Маска о биологическом оружии на тормозах, разменяв его на добровольную, конструктивную и быструю сдачу демократами USAID.Не стоит доводить людей до отчаяния. Если им нечего терять, они могут доставить массу проблем. Если же это ещё и влиятельные люди, то проблемы могут стать неподъёмными. Не стал бы Ксавье Вивиан, остался бы Ксавье, глядишь и история США по другому руслу потекла бы.Подробнее о деятельности USAID - в статье Павла Котова "Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID"

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сша, ухань, лондон, илон маск, дональд трамп, хиллари клинтон, мнения