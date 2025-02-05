Слаженная работа "Севера": эксперт раскрыл, как экипажи танков Т-72 громят ВСУ под Липцами и Волчанском - 05.02.2025 Украина.ру
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Слаженная работа "Севера": эксперт раскрыл, как экипажи танков Т-72 громят ВСУ под Липцами и Волчанском
Слаженная работа "Севера": эксперт раскрыл, как экипажи танков Т-72 громят ВСУ под Липцами и Волчанском - 05.02.2025 Украина.ру
Слаженная работа "Севера": эксперт раскрыл, как экипажи танков Т-72 громят ВСУ под Липцами и Волчанском
В Волчанске сейчас образовалась серая зона. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-05T05:30
2025-02-05T05:30
новости
волчанск
россия
часов яр
геннадий алехин
т-72 "урал"
танки
сво
рэб
дроны
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Освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения российских сил. Стоит отметить четкую и слаженную работу танкистов армейского корпуса группировки войск "Север", сообщил эксперт.Экипажи танков Т-72Б3М за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ в районе Волчанска и Липцев.Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, отметил полковник запаса.Стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет незаметно нанести огневое поражение противнику. А системы РЭБ и антидроновые козырьки дают возможность защитить основные узлы и экипаж от нападения FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ, сообщил Алехин."Наносятся огневые удары воздушными и наземными средствами поражения на всем Харьковском направлении. После относительного потепления, вновь ударили морозы, земля подмерзла. Из-за этого активность на линии боевого соприкосновения только усилится", – резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.ру.Об актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление" на сайте Украина.ру.
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волчанск
россия
часов яр
харьковская область
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новости, волчанск, россия, часов яр, геннадий алехин, т-72 "урал", танки, сво, рэб, дроны, север, спецоперация, детали, харьковская область
Новости, Волчанск, Россия, Часов Яр, Геннадий Алехин, Т-72 "Урал", танки, СВО, РЭБ, дроны, север, Спецоперация, детали, Харьковская область

Слаженная работа "Севера": эксперт раскрыл, как экипажи танков Т-72 громят ВСУ под Липцами и Волчанском

05:30 05.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Волчанске сейчас образовалась серая зона. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения российских сил. Стоит отметить четкую и слаженную работу танкистов армейского корпуса группировки войск "Север", сообщил эксперт.
Экипажи танков Т-72Б3М за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ в районе Волчанска и Липцев.

"Танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника", – подчеркнул Алехин.

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, отметил полковник запаса.
Стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет незаметно нанести огневое поражение противнику. А системы РЭБ и антидроновые козырьки дают возможность защитить основные узлы и экипаж от нападения FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ, сообщил Алехин.
"Наносятся огневые удары воздушными и наземными средствами поражения на всем Харьковском направлении. После относительного потепления, вновь ударили морозы, земля подмерзла. Из-за этого активность на линии боевого соприкосновения только усилится", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.ру.
Об актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление" на сайте Украина.ру.
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НовостиВолчанскРоссияЧасов ЯрГеннадий АлехинТ-72 "Урал"танкиСВОРЭБдронысеверСпецоперациядеталиХарьковская область
 
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