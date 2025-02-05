Слаженная работа "Севера": эксперт раскрыл, как экипажи танков Т-72 громят ВСУ под Липцами и Волчанском

Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным

В США есть две группы, которые через ЦРУ будут влиять на решения Трампа по Украине. Первые манипулируют мнением президента США, наступая ему на больную мозоль амбиций. Вторые будут пытаться продвинуть "План Маршалла – 2". Кто победит, пока не ясно.