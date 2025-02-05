Слаженная работа "Севера": эксперт раскрыл, как экипажи танков Т-72 громят ВСУ под Липцами и Волчанском
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
В Волчанске сейчас образовалась серая зона. Штурмовые подразделения группировки войск "Север" подошли к нему вплотную, но до штурма, который позволит полностью освободить город, дело пока не дошло. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Освобождение Волчанска станет важной ступенькой для дальнейшего продвижения российских сил. Стоит отметить четкую и слаженную работу танкистов армейского корпуса группировки войск "Север", сообщил эксперт.
Экипажи танков Т-72Б3М за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, склад с боеприпасами и боевую технику ВСУ в районе Волчанска и Липцев.
"Танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника", – подчеркнул Алехин.
Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций – за рельефом местности или в укрытиях, отметил полковник запаса.
Стрельба по навесной траектории с закрытых огневых позиций позволяет незаметно нанести огневое поражение противнику. А системы РЭБ и антидроновые козырьки дают возможность защитить основные узлы и экипаж от нападения FPV-дронов и гексакоптеров ВСУ, сообщил Алехин.
"Наносятся огневые удары воздушными и наземными средствами поражения на всем Харьковском направлении. После относительного потепления, вновь ударили морозы, земля подмерзла. Из-за этого активность на линии боевого соприкосновения только усилится", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия отвлекает ВСУ в Волчанске и уничтожает их огнем по навесной траектории" на сайте Украина.ру.
Об актуальной обстановке в зоне СВО – в материале "Военный эксперт Евгений Норин: Взяв Торецк и Часов Яр, Россия получит билет на размашистое представление" на сайте Украина.ру.
Вчера, 06:30Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с ПутинымВ США есть две группы, которые через ЦРУ будут влиять на решения Трампа по Украине. Первые манипулируют мнением президента США, наступая ему на больную мозоль амбиций. Вторые будут пытаться продвинуть "План Маршалла – 2". Кто победит, пока не ясно.