Трагедия в Судже: журналист о том, почему Зеленский будет делать все, чтобы сорвать переговоры по Украине - 05.02.2025 Украина.ру
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Трагедия в Судже: журналист о том, почему Зеленский будет делать все, чтобы сорвать переговоры по Украине
Трагедия в Судже: журналист о том, почему Зеленский будет делать все, чтобы сорвать переговоры по Украине - 05.02.2025 Украина.ру
Трагедия в Судже: журналист о том, почему Зеленский будет делать все, чтобы сорвать переговоры по Украине
США хорошо понимают аргументацию России в той части, что Зеленский должен или уйти, или пройти существенную легитимацию в результате выборов. Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем ее территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-02-05T05:45
2025-02-05T05:45
новости
украина
россия
владимир зеленский
дональд трамп
суджа
нато
пётр скоробогатый
теракт
переговоры
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Киевский режим ранее нанес ракетный удар по зданию интерната в Судже, где удерживал какое-то количество заложников (точное число погибших и пострадавших неизвестно).В Минобороны отмечали, что ВСУ пошли на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное. У этого преступления была и вторая цель: сорвать намечающиеся переговоры по Украине.Относительно переговоров речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем территорий, которые пока остаются под контролем Киева. США хорошо понимают аргументацию России в той части, что Зеленский должен или уйти, или пройти существенную легитимацию в результате выборов, отметил журналист.Он отметил, что не надо воспринимать киевский режим как абсолютно подотчетный американцам, это не так. Зеленский может позволить себе пикироваться с Трампом и отстаивать иное виденье украинского конфликта, добавил эксперт.Зеленский опирается на внушительную часть европейских "ястребов". За последние пару месяцев по российской территории все чаще прилетают украинские дроны. Вновь происходят теракты. То есть происходит все, чтобы сорвать мирное разрешение украинского кризиса, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, суджа, нато, пётр скоробогатый, теракт, переговоры, преступления, дроны, сво, война, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Суджа, НАТО, Пётр Скоробогатый, теракт, переговоры, преступления, дроны, СВО, война, Спецоперация, детали

Трагедия в Судже: журналист о том, почему Зеленский будет делать все, чтобы сорвать переговоры по Украине

05:45 05.02.2025
 
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegramразрушенный интернат в Судже
разрушенный интернат в Судже - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
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США хорошо понимают аргументацию России в той части, что Зеленский должен или уйти, или пройти существенную легитимацию в результате выборов. Речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем ее территорий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Киевский режим ранее нанес ракетный удар по зданию интерната в Судже, где удерживал какое-то количество заложников (точное число погибших и пострадавших неизвестно).
В Минобороны отмечали, что ВСУ пошли на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное. У этого преступления была и вторая цель: сорвать намечающиеся переговоры по Украине.
Относительно переговоров речь идет не только о вступлении Украины в НАТО, но и о будущем территорий, которые пока остаются под контролем Киева. США хорошо понимают аргументацию России в той части, что Зеленский должен или уйти, или пройти существенную легитимацию в результате выборов, отметил журналист.
"Американцы сейчас тоже думают, нужен ли им Зеленский, из-за его неадекватности и предыдущих "замечательных" шагов в адрес республиканцев (Трамп прекрасно помнит, что Зеленский его чуть в тюрьму не отправил). И понятно, что Украина будет делать все, чтобы эти переговоры срывать", – указал Скоробогатый.
Он отметил, что не надо воспринимать киевский режим как абсолютно подотчетный американцам, это не так. Зеленский может позволить себе пикироваться с Трампом и отстаивать иное виденье украинского конфликта, добавил эксперт.
Зеленский опирается на внушительную часть европейских "ястребов". За последние пару месяцев по российской территории все чаще прилетают украинские дроны. Вновь происходят теракты. То есть происходит все, чтобы сорвать мирное разрешение украинского кризиса, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: Сергей Ермаков: США уберут Зеленского после первого этапа переговоров с Россией на сайте Украина.ру.
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 19:30
Дмитрий Голубовский: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие СШАДональд Трамп не мыслит в рамках глобалистской логики, согласно которой Россия враг, которому надо противостоять. Трамп изоляционист, и у него нет идеи подчинить себе Россию. Но получить выгоду от того, какое место США занимают в украинском конфликте, для него нормально.
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСуджаНАТОПётр СкоробогатыйтерактпереговорыпреступлениядроныСВОвойнаСпецоперациядетали
 
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