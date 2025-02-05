На перекрестье американского прицела: эксперт о том, почему Трамп хочет еще больше гиперзвука
США пока далеки от масштабного производства гиперзвука, но тренд на то, что скоро его будет много – понятен. Частичное преимущество преимущество у России и у Китая не навсегда. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. В том числе он сказал, Соединенные Штаты должны создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений.
Хочет ли Трамп добиться безъядерного мира, закрепив доминирование США за счет очевидного преимущества в силах общего назначения — это каждый решает для себя, указал эксперт.
"Что касается гиперзвукового оружия, то и в предыдущее свое президентство Трамп об этом много говорил. Тезис о том, что [якобы] "русские украли у [экс-президента США Барака] Обамы чертежи, поэтому мы отстали" - тоже тогда звучал. Это не так. Все начали разрабатывать гиперзвуковое оружие еще до того, как Обама засобирался в президенты", — подчеркнул Стефанович.
По его словам, какие-то достижения и интересные проекты в вопросе гиперзвука у американцев есть. Но что имел в виду Трамп, когда говорил про "супер-гиперзвуковое оружие" — об этом можно только догадываться, добавил он.
Главное в этих проектах то, что они пока заявляются исключительно как неядерные. А для этого гиперзвуковые ракеты должны обладать исключительной точностью, отметил эксперт.
"США далеки от его масштабного производства и развертывания (пока только проводятся испытания), но тренд на то, что скоро его будет много – понятен. Частичное преимущество преимущество у нас и у Китая не навсегда. Хотя и мы на месте не стоим", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
20 января, 06:45Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или ВолыньАмерике нужна Украина или пост Украина, которая будет иметь территориальные претензии к России. Поэтому нам вместо остатков Украины нужно создать новое государство с другим названием, чтобы оно не имело никакой правопреемственности с прежней Украиной, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко