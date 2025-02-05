https://ukraina.ru/20250205/1060804704.html

На перекрестье американского прицела: эксперт о том, почему Трамп хочет еще больше гиперзвука

На перекрестье американского прицела: эксперт о том, почему Трамп хочет еще больше гиперзвука - 05.02.2025 Украина.ру

На перекрестье американского прицела: эксперт о том, почему Трамп хочет еще больше гиперзвука

США пока далеки от масштабного производства гиперзвука, но тренд на то, что скоро его будет много – понятен. Частичное преимущество преимущество у России и у Китая не навсегда. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

2025-02-05T03:45

2025-02-05T03:45

2025-02-05T03:45

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ракеты

вооружения

кндр

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Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. В том числе он сказал, Соединенные Штаты должны создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений.Хочет ли Трамп добиться безъядерного мира, закрепив доминирование США за счет очевидного преимущества в силах общего назначения — это каждый решает для себя, указал эксперт.Суть от этого не меняется для тех, кто находится "на перекрестье американского прицела": Россия, Китай, КНДР и Иран, отметил он.По его словам, какие-то достижения и интересные проекты в вопросе гиперзвука у американцев есть. Но что имел в виду Трамп, когда говорил про "супер-гиперзвуковое оружие" — об этом можно только догадываться, добавил он.Главное в этих проектах то, что они пока заявляются исключительно как неядерные. А для этого гиперзвуковые ракеты должны обладать исключительной точностью, отметил эксперт."США далеки от его масштабного производства и развертывания (пока только проводятся испытания), но тренд на то, что скоро его будет много – понятен. Частичное преимущество преимущество у нас и у Китая не навсегда. Хотя и мы на месте не стоим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060315307.html

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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, барак обама, гиперзвук, ракеты, вооружения, кндр, детали, производство, испытания