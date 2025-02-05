Пока США не угрожают миру ядерным шантажом, но Трамп уже достал "рейгановские черновики" — Стефанович - 05.02.2025 Украина.ру
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Пока США не угрожают миру ядерным шантажом, но Трамп уже достал "рейгановские черновики" — Стефанович
Пока США не угрожают миру ядерным шантажом, но Трамп уже достал "рейгановские черновики" — Стефанович - 05.02.2025 Украина.ру
Пока США не угрожают миру ядерным шантажом, но Трамп уже достал "рейгановские черновики" — Стефанович
В заявлениях Трампа видны взаимоисключающие подходы. С одной стороны, он призывает мир заняться ядерным разоружением. С другой стороны – планирует укрепить оборонительный щит США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-02-05T03:00
2025-02-05T03:00
новости
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китай
дональд трамп
ядерное
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ядерное оружие
вооружения
дснв
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Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. Во-первых, он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов. Во-вторых, Трамп заявил, что США должны создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений. В-третьих, американский президент сообщил о намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.По мнению эксперта, пока о ядерном шантаже со стороны США речи не идет. Сейчас команда Трампа разбирается с наследством, которое ей оставила предыдущая администрация, добавил он.Он напомнил, что еще в прошлую холодную войну с 1960-1970-х годов у сторон сформировалось общее понимание о неразрывной связи стратегических оборонительных и стратегических наступательных сил, рассказал эксперт."Об этом, в частности, говорилось в преамбуле ДНСВ от 2010 года. Теперь же, похоже, команда Трампа достала рейгановские черновики и решила, что если посильнее надавить, то все побегут с ними договариваться. Но это не так просто работает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, китай, дональд трамп, ядерное, оружие, ядерное оружие, вооружения, дснв, холодная война, детали, сво, спецоперация
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, ядерное, оружие, Ядерное оружие, вооружения, ДСНВ, холодная война, детали, СВО, Спецоперация

Пока США не угрожают миру ядерным шантажом, но Трамп уже достал "рейгановские черновики" — Стефанович

03:00 05.02.2025
 
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
 Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP / Nathan Posner
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В заявлениях Трампа видны взаимоисключающие подходы. С одной стороны, он призывает мир заняться ядерным разоружением. С другой стороны – планирует укрепить оборонительный щит США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений на тему стратегических вооружений. Во-первых, он сказал, что Россия и Китай якобы готовы к сокращению своих ядерных арсеналов. Во-вторых, Трамп заявил, что США должны создавать как можно больше гиперзвуковых вооружений.
В-третьих, американский президент сообщил о намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.
По мнению эксперта, пока о ядерном шантаже со стороны США речи не идет. Сейчас команда Трампа разбирается с наследством, которое ей оставила предыдущая администрация, добавил он.
"Но в этих заявлениях Трампа видны взаимоисключающие подходы. С одной стороны, он призывает мир заняться ядерным разоружением. С другой стороны – планирует серьезно укрепить свой оборонительный щит", — подчеркнул Стефанович.
Он напомнил, что еще в прошлую холодную войну с 1960-1970-х годов у сторон сформировалось общее понимание о неразрывной связи стратегических оборонительных и стратегических наступательных сил, рассказал эксперт.
"Об этом, в частности, говорилось в преамбуле ДНСВ от 2010 года. Теперь же, похоже, команда Трампа достала рейгановские черновики и решила, что если посильнее надавить, то все побегут с ними договариваться. Но это не так просто работает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
Сергей Сторчак
Вчера, 06:00
Сергей Сторчак: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал растиОчень странно выглядит заявление Трампа по поводу того, что БРИКС якобы угрожает доллару. Россия и страны объединения продолжали бы использовать эту валюту во взаимной торговле, если бы им позволяли это делать, а не запрещали самыми жесткими методами.
 
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