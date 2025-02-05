Пока США не угрожают миру ядерным шантажом, но Трамп уже достал "рейгановские черновики" — Стефанович
© AP / Nathan Posner Военнослужашие США солдаты переброска в Польша армия оружие
© AP / Nathan Posner
В заявлениях Трампа видны взаимоисключающие подходы. С одной стороны, он призывает мир заняться ядерным разоружением. С другой стороны – планирует укрепить оборонительный щит США. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
В-третьих, американский президент сообщил о намерении создать на территории США систему ПРО "Железный купол", которая в том числе должна будет сбивать ядерные ракеты лазерным оружием из космоса.
По мнению эксперта, пока о ядерном шантаже со стороны США речи не идет. Сейчас команда Трампа разбирается с наследством, которое ей оставила предыдущая администрация, добавил он.
"Но в этих заявлениях Трампа видны взаимоисключающие подходы. С одной стороны, он призывает мир заняться ядерным разоружением. С другой стороны – планирует серьезно укрепить свой оборонительный щит", — подчеркнул Стефанович.
Он напомнил, что еще в прошлую холодную войну с 1960-1970-х годов у сторон сформировалось общее понимание о неразрывной связи стратегических оборонительных и стратегических наступательных сил, рассказал эксперт.
"Об этом, в частности, говорилось в преамбуле ДНСВ от 2010 года. Теперь же, похоже, команда Трампа достала рейгановские черновики и решила, что если посильнее надавить, то все побегут с ними договариваться. Но это не так просто работает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Стефановича: Трамп уже втянул Россию в ракетную гонку, которая из-за Украины будет вдвойне опасной на сайте Украина.ру.
О том, как может измениться стратегия США по отношению к Китаю — в материале "Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени" на сайте Украина.ру.
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