https://ukraina.ru/20250128/1060614323.html

Мастер несбывшихся прогнозов. Политолог Владимир Фесенко, который работает на Украине в интересах Запада

Мастер несбывшихся прогнозов. Политолог Владимир Фесенко, который работает на Украине в интересах Запада - 28.01.2025 Украина.ру

Мастер несбывшихся прогнозов. Политолог Владимир Фесенко, который работает на Украине в интересах Запада

Некоторых украинских политологов очень любят цитировать украинские правительственные СМИ, хотя они раз за разом ошибаются в своих прогнозах, озвучивая, скорее, желания спонсоров, чем реальный анализ. Среди таковых следует отметить политолога Владимира Фесенко.

2025-01-28T10:18

2025-01-28T10:18

2025-01-28T10:18

украина

россия

киев

владимир фесенко

виктор пинчук

дональд трамп

вооруженные силы украины

офис президента

гур моу

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101785/96/1017859657_0:0:861:485_1920x0_80_0_0_ffa4c068d829c7abe9f3d20b9f567499.jpg

Коллеги Фесенко относят его к так называемым "соросятам", отрабатывающим гранты западных фондов. Фесенко возглавляет Центр политических исследований "Пента".Нардеп Александр Дубинский считает, что Фесенко обслуживает Офис президента.Сейчас он также славит олигарха Виктора Пинчука, который в швейцарском Давосе организовал встречу "акул бизнеса", пытаясь продать им что-нибудь из украинских активов. По данным Фесенко, Пинчук в Давосе даже выдвинул в этом году лозунг, перекликающийся с предвыборным лозунгом Дональда Трампа. Ранее Пинчук и Фесенко ориентировались на Демпартию США.В начале года Фесенко рассказывал, что война с РФ будет длиться весь 2025 год. Он уверен, что переговоров не будет, поскольку ситуация для ВСУ ухудшается, а российская армия продвигается вперед. По его мнению, которое совпадает с мнением большинства британских политиков, на переговоры Киев пойдет, только если удастся "улучшить переговорную позицию", что предполагает успешное контрнаступление ВСУ.Если ситуация на фронте не будет переломлена, то военные действия будут продолжаться, говорит политолог. Требования российских властей он называет унизительными и неприемлемыми для Киева. Однако и перспективы продолжения войны считает негативными для Киева. "Или продолжение войны с трагическими последствиями, или заморозка", - говорит политолог.Тем не менее, приход к власти в США Дональда Трампа Фесенко считает рискованным для Украины, так как новый хозяин Белого дома может оказывать давление на Киев, чтобы быстрее усадить его за стол переговоров. По словам Фесенко, это будет очень болезненно для Украины, хотя и в случае продолжения войны грозит Украине трагическими последствиями.Грозит он негативными последствиями и Соединенным Штатам, если те откажут Киеву в помощи. Фесенко говорит, что поражение Украины будет также поражением США и сигналом Китаю, КНДР и Ирану о слабости американцев. В другом интервью он признавал, что Россию истощают за счет жизней украинцев, за счет разрушения Украины."Но цель, как говорил Зеленский, принудить Россию к миру… Оказать давление на Россию с целью выйти на переговоры, на которых у нас были бы достаточно сильные позиции", – объяснял политолог.Одним из успехов для Украины в 2024 году он считает вторжение в Курскую область и удары вглубь территории РФ. Фесенко также всерьез считает, что лидерами симпатий украинцев являются Владимир Зеленский, экс-главком Валерий Залужный и глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. В свою очередь Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Юрия Бойко он называет "старыми политиками, которым украинцы уже не доверяет".Выпускник исторического факультета Харьковского государственного университета в советские времена диссертацию защищал по теории научного коммунизма. В 1990х его взяли в оборот американские и канадские фонды. С 1994 по 1999 он был координатором программ Харьковского регионального отделения фонда "Возрождение", финансируемого Джорджем Соросом. Обучали его в Колумбийском университете в США и канадском университете Куинс. С 2003 года с небольшим перерывом он был председателем правления Центра прикладных политических исследований "Пента".Фесенко еще в 2018 году прогнозировал провал проекта по строительству Крымского моста, причем было это за пару месяцев до его открытия. "Пользование старых технологий, плюс старые российские проблемы, связанные с трудовой этикой, авралы, некачественный подход, пьянство. Все это наверняка создаст проблемы и в данном проекте", - рассказывал украинский политолог.При Порошенко он также заявлял, что это якобы российские спецслужбы убили украинских политиков, включая Олеся Бузину и Олега Калашникова.Украинские эксперты отмечали, что Фесенко в разные периоды занимался пиаром кандидатов и политических партий. В 2012 году он пиарил партию Натальи Королевской "Украина – вперед", в 2014 – партию "Сильная Украина" олигарха Сергея Тигипко и "Радикальную партию" Олега Ляшко. Работал он также помощником бывшего депутата от "Партии регионов" Александра Фельдмана.Длительный опыт работы на власть, олигархов и западные фонды, а также череда несбывшихся его прогнозов, ставит под сомнение актуальность и его нынешних высказываний о перспективах конфликта. В его комментариях осталось очень мало от политологии, так как превалирует в них заинтересованность и отработка определенного заказа.О взглядах и судьбе другого политолога - в статье Дмитрия Ковалевича "Между безнадёжной войной и позорным миром. Что говорит о перспективах Украины политолог Вадим Карасев"

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, россия, киев, владимир фесенко, виктор пинчук, дональд трамп, вооруженные силы украины, офис президента, гур моу, эксклюзив