"Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку - 31.01.2025 Украина.ру
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"Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку
"Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку - 31.01.2025 Украина.ру
"Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку
Военные ВСУ раскладывают вдоль дорог взрывчатые вещества, которые маскируют под безобидные предметы. Об этом 31 января рассказал старшина инженерно-саперной роты ВС РФ с позывным "Панцирь", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2025-01-31T12:10
2025-01-31T12:10
новости
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вооруженные силы украины
вс рф
саперы
взрыв
мины
минирование
дроны
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Как утверждает российский военнослужащий, солдаты ВСУ сбрасывают взрывчатку с дронов. Саперы ВС РФ используют беспилотники для обнаружения и осмотра таких находок."Встречали и чемоданы, вот просто бабушкины чемоданы такие старинные. &lt;...&gt; Попадаются и такие взрывоопасные предметы, которые имеют магнитные датчики на воздействие магнитного поля. К ним просто опасно подходить в средствах индивидуальной защиты. Срабатывает на металл", — отметил Панцирь.На прошлой неделе в Минобороны РФ рассказали про другой случай маскировки взрывчатки. Инженеры группировки войск "Центр", которые работают над разминированием освобожденных в ходе СВО территорий в районе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) сталкиваются с "мяукающими" тумбочками. "Мы заходим, слышим мяукание, допустим, в шкафу, и можно понять, что когда ты шкаф откроешь, сердобольный, то произойдет взрыв", — поделился военнослужащий ВС РФ.Подробности в публикации "Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минированияВСУ придумывают все новые и новые способы минирования, "зашивая" взрывчатые вещества в самые разные вещи: деньги, кошельки и даже игрушки. Российские специалисты по саперному делу многократно предупреждали граждан страны о том, что трогать неизвестные предметы крайне опасно для здоровья и даже жизни.О других зверствах ВСУ — в материале "Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском Поречном
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новости, россия, вооруженные силы украины, вс рф, саперы, взрыв, мины, минирование, дроны, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, саперы, взрыв, мины, минирование, дроны, БПЛА, беспилотники

"Чтобы вызвать интерес людей": сапер ВС РФ рассказал, как ВСУ маскируют взрывчатку

12:10 31.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
Занятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военные ВСУ раскладывают вдоль дорог взрывчатые вещества, которые маскируют под безобидные предметы. Об этом 31 января рассказал старшина инженерно-саперной роты ВС РФ с позывным "Панцирь", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

"Сбрасывают обычно на обочину, чтобы вызвать интерес людей, которые попытаются их открыть и тогда произойдет инициация, подрыв", — объяснил сапер, добавив, что ВСУ прячут взрывчатку в тряпки, пакеты и мешки.

Как утверждает российский военнослужащий, солдаты ВСУ сбрасывают взрывчатку с дронов. Саперы ВС РФ используют беспилотники для обнаружения и осмотра таких находок.
"Встречали и чемоданы, вот просто бабушкины чемоданы такие старинные. <...> Попадаются и такие взрывоопасные предметы, которые имеют магнитные датчики на воздействие магнитного поля. К ним просто опасно подходить в средствах индивидуальной защиты. Срабатывает на металл", — отметил Панцирь.
На прошлой неделе в Минобороны РФ рассказали про другой случай маскировки взрывчатки. Инженеры группировки войск "Центр", которые работают над разминированием освобожденных в ходе СВО территорий в районе Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) сталкиваются с "мяукающими" тумбочками.
"Мы заходим, слышим мяукание, допустим, в шкафу, и можно понять, что когда ты шкаф откроешь, сердобольный, то произойдет взрыв", — поделился военнослужащий ВС РФ.
Подробности в публикации "Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования
ВСУ придумывают все новые и новые способы минирования, "зашивая" взрывчатые вещества в самые разные вещи: деньги, кошельки и даже игрушки. Российские специалисты по саперному делу многократно предупреждали граждан страны о том, что трогать неизвестные предметы крайне опасно для здоровья и даже жизни.
О других зверствах ВСУ — в материале "Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском Поречном
 
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