https://ukraina.ru/20250202/1060674654.html

Кадровая чехарда: Драпатый не спасет Зеленского, как генерал Модель не спас Гитлера — Кнутов

Кадровая чехарда: Драпатый не спасет Зеленского, как генерал Модель не спас Гитлера — Кнутов - 02.02.2025 Украина.ру

Кадровая чехарда: Драпатый не спасет Зеленского, как генерал Модель не спас Гитлера — Кнутов

Своими действиями и методами Владимир Зеленский напоминает Адольфа Гитлера. Пожарным Гитлера считался генерал Модель, но ему это не помогло. И Зеленскому назначение Михаила Драпатого на должность командующего группировкой "Хортица", которая отвечает за Донецкое направление, не поможет

2025-02-02T06:50

2025-02-02T06:50

2025-02-02T06:50

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил, что за последние месяцы Зеленский уже поменял третьего или четвертого генерала. По словам эксперта, это говорит о “кадровой чехарде”.В интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заметил, что Драпатому удалось создать репутацию “антикризисного менеджера, который будет спешно тушить пожар на фронте”.Как считает собеседник издания, сам по себе Драпатый ничего не решает. Только если он получит резервы, то может попытаться сковать действия ВС РФ, объяснил Рожин.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригадВ начале этой недели Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" командующему Сухопутными войсками генерал-майору Михаилу Драпатому, сместив ее экс-руководство в лице генерал-майора Андрея Гнатова.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года

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новости, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донецкое направление, хортица, детали