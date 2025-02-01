https://ukraina.ru/20250201/1060675885.html

Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от США

Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от США - 01.02.2025 Украина.ру

Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от США

Сначала президента США Дональд Трамп отвел на завершение украинского конфликта 24 часа, которые потом превратились в 100 дней. Потом эти 100 дней превратятся в 500, а эти 500 в 1000. Конфликт зашел слишком далеко, чтобы его можно было “разрулить” звонками Путину и Зеленскому

2025-02-01T06:00

2025-02-01T06:00

2025-02-01T06:00

новости

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060394043_176:0:2721:1432_1920x0_80_0_0_ed0afc22ef1ae4a5b7952f4aad75cb45.jpg.webp

Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель Денис Селезнев. По его словам, с самого начала было понятно, что Трамп будет играть в кнут и пряник:"Если Россия пойдет на соглашение, я ей пообещаю пока не принимать Украину в НАТО, вернуть замороженные активы и сниму какие-то санкции. Если не согласится, мы введем еще какие-то санкции и дадим Украине больше ракет. Будем делать то же, что Байден. Только немного хуже".Он также добавил, что если Трамп пойдет на конфронтацию с Россией, эта конфронтация будет проходить одновременно с конфронтацией внутри США.“Ему придется бороться на две фронта, потому что первые его указы по поводу гендеров и мигрантов, также масштабные чистки среди американского чиновничества с увольнениями и уголовными делами, уже вызвали недовольство у предыдущего правительства”, — объяснил собеседник издания.В интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков заявил, что "100 дней Трампа" — это образец цинизма и наивности. Суть предложений президента США, уточнил он, состоит в следующем:"Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать. Украину в НАТО мы пока принимать не будем, но, может быть, примем. Мы вам только улыбнемся и, может быть, снимем с вас некоторые санкции, потому что они наносят ущерб нам".Подробнее об этом в интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на ОдессуПолный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления

https://ukraina.ru/20250129/1060647155.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, детали