Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от США - 01.02.2025 Украина.ру
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Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от США
Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от США - 01.02.2025 Украина.ру
Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от США
Сначала президента США Дональд Трамп отвел на завершение украинского конфликта 24 часа, которые потом превратились в 100 дней. Потом эти 100 дней превратятся в 500, а эти 500 в 1000. Конфликт зашел слишком далеко, чтобы его можно было “разрулить” звонками Путину и Зеленскому
2025-02-01T06:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель Денис Селезнев. По его словам, с самого начала было понятно, что Трамп будет играть в кнут и пряник:"Если Россия пойдет на соглашение, я ей пообещаю пока не принимать Украину в НАТО, вернуть замороженные активы и сниму какие-то санкции. Если не согласится, мы введем еще какие-то санкции и дадим Украине больше ракет. Будем делать то же, что Байден. Только немного хуже".Он также добавил, что если Трамп пойдет на конфронтацию с Россией, эта конфронтация будет проходить одновременно с конфронтацией внутри США.“Ему придется бороться на две фронта, потому что первые его указы по поводу гендеров и мигрантов, также масштабные чистки среди американского чиновничества с увольнениями и уголовными делами, уже вызвали недовольство у предыдущего правительства”, — объяснил собеседник издания.В интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков заявил, что "100 дней Трампа" — это образец цинизма и наивности. Суть предложений президента США, уточнил он, состоит в следующем:"Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать. Украину в НАТО мы пока принимать не будем, но, может быть, примем. Мы вам только улыбнемся и, может быть, снимем с вас некоторые санкции, потому что они наносят ущерб нам".Подробнее об этом в интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на ОдессуПолный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, детали

Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от США

06:00 01.02.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP / Alex Brandon
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Сначала президента США Дональд Трамп отвел на завершение украинского конфликта 24 часа, которые потом превратились в 100 дней. Потом эти 100 дней превратятся в 500, а эти 500 в 1000. Конфликт зашел слишком далеко, чтобы его можно было “разрулить” звонками Путину и Зеленскому
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель Денис Селезнев. По его словам, с самого начала было понятно, что Трамп будет играть в кнут и пряник:
"Если Россия пойдет на соглашение, я ей пообещаю пока не принимать Украину в НАТО, вернуть замороженные активы и сниму какие-то санкции. Если не согласится, мы введем еще какие-то санкции и дадим Украине больше ракет. Будем делать то же, что Байден. Только немного хуже".
“Повторюсь, Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Вопрос в том, поддастся ли на это сама Россия. А что касается Украины, то Трамп делает вид, что вопрос с ней уже решен. На самом деле он с пренебрежением относится к Зеленскому”, — считает Селезнев.
Он также добавил, что если Трамп пойдет на конфронтацию с Россией, эта конфронтация будет проходить одновременно с конфронтацией внутри США.
“Ему придется бороться на две фронта, потому что первые его указы по поводу гендеров и мигрантов, также масштабные чистки среди американского чиновничества с увольнениями и уголовными делами, уже вызвали недовольство у предыдущего правительства”, — объяснил собеседник издания.
В интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков заявил, что "100 дней Трампа" — это образец цинизма и наивности. Суть предложений президента США, уточнил он, состоит в следующем:
"Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать. Украину в НАТО мы пока принимать не будем, но, может быть, примем. Мы вам только улыбнемся и, может быть, снимем с вас некоторые санкции, потому что они наносят ущерб нам".
Подробнее об этом в интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
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