Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог
У России будет два основных варианта развития наступления после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 января написало агентство Reuters со ссылкой на мнения аналитиков
"Первый: продвижение на запад, в малонаселенные равнины Днепропетровской области, которые слабо укреплены и не представляют Киеву никаких естественных или городских препятствий для обороны. Второй: продвижение на север, в более плотную сеть промышленных городов, через которые будет сложнее прорваться", — написало агентство.
По мнению аналитиков, несмотря на то, что второй сценарий наступления более сложный, он позволит ВС РФ "оказать давление на Краматорск и Славянск — два крупнейших оставшихся под контролем Украины города в восточной части Донецкой области".
Кроме того, издание приводит анализ ситуации вокруг Красноармейска.
"За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".
"За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".
"Может образоваться еще один мешок для противника, и он будет вынужден оттуда или выйти, или его постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке", — объяснил он.
В тот же день глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук в своем телеграм-канале написал, что жителям юго-восточной части региона следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта.
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