Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог - 31.01.2025 Украина.ру
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Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог
Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог - 31.01.2025 Украина.ру
Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог
У России будет два основных варианта развития наступления после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 января написало агентство Reuters со ссылкой на мнения аналитиков
2025-01-31T13:08
2025-01-31T13:08
новости
россия
донецкая народная республика
днр
покровск/красноармейск
днепропетровская область
вс рф
вооруженные силы украины
потери всу
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По мнению аналитиков, несмотря на то, что второй сценарий наступления более сложный, он позволит ВС РФ "оказать давление на Краматорск и Славянск — два крупнейших оставшихся под контролем Украины города в восточной части Донецкой области".Кроме того, издание приводит анализ ситуации вокруг Красноармейска. "За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске с флангов, формируя мешок для ВСУ. "Может образоваться еще один мешок для противника, и он будет вынужден оттуда или выйти, или его постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке", — объяснил он.В тот же день глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук в своем телеграм-канале написал, что жителям юго-восточной части региона следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта. Об успехах армии России на Донецком направлении: ВС РФ освободили донецкую Нововасилевку
россия
донецкая народная республика
днр
покровск/красноармейск
днепропетровская область
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новости, россия, донецкая народная республика, днр, покровск/красноармейск, днепропетровская область, вс рф, вооруженные силы украины, потери всу
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Покровск/Красноармейск, Днепропетровская область, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ

Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог

13:08 31.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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У России будет два основных варианта развития наступления после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 января написало агентство Reuters со ссылкой на мнения аналитиков

"Первый: продвижение на запад, в малонаселенные равнины Днепропетровской области, которые слабо укреплены и не представляют Киеву никаких естественных или городских препятствий для обороны. Второй: продвижение на север, в более плотную сеть промышленных городов, через которые будет сложнее прорваться", — написало агентство.

По мнению аналитиков, несмотря на то, что второй сценарий наступления более сложный, он позволит ВС РФ "оказать давление на Краматорск и Славянск — два крупнейших оставшихся под контролем Украины города в восточной части Донецкой области".
Кроме того, издание приводит анализ ситуации вокруг Красноармейска.

"За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске с флангов, формируя мешок для ВСУ.
"Может образоваться еще один мешок для противника, и он будет вынужден оттуда или выйти, или его постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке", — объяснил он.
В тот же день глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук в своем телеграм-канале написал, что жителям юго-восточной части региона следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта.
Об успехах армии России на Донецком направлении: ВС РФ освободили донецкую Нововасилевку
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаДНРПокровск/КрасноармейскДнепропетровская областьВС РФВооруженные силы Украиныпотери ВСУ
 
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