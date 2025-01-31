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Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог

Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог - 31.01.2025 Украина.ру

Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог

У России будет два основных варианта развития наступления после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 января написало агентство Reuters со ссылкой на мнения аналитиков

2025-01-31T13:08

2025-01-31T13:08

2025-01-31T13:08

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днр

покровск/красноармейск

днепропетровская область

вс рф

вооруженные силы украины

потери всу

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По мнению аналитиков, несмотря на то, что второй сценарий наступления более сложный, он позволит ВС РФ "оказать давление на Краматорск и Славянск — два крупнейших оставшихся под контролем Украины города в восточной части Донецкой области".Кроме того, издание приводит анализ ситуации вокруг Красноармейска. "За последние несколько дней армия РФ вышла Красноармейском на главную железнодорожную линию из Днепропетровской области. Автомобильные и железнодорожные пути города могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", — цитирует Reuters украинское СМИ "Страна.ua".Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские подразделения войск окружают позиции противника в Красноармейске с флангов, формируя мешок для ВСУ. "Может образоваться еще один мешок для противника, и он будет вынужден оттуда или выйти, или его постигнет такая же участь, как в Великой Новоселке", — объяснил он.В тот же день глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук в своем телеграм-канале написал, что жителям юго-восточной части региона следует оперативно эвакуироваться из-за приближения к ним фронта. Об успехах армии России на Донецком направлении: ВС РФ освободили донецкую Нововасилевку

россия

донецкая народная республика

днр

покровск/красноармейск

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новости, россия, донецкая народная республика, днр, покровск/красноармейск, днепропетровская область, вс рф, вооруженные силы украины, потери всу