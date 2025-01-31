ВС РФ освободили донецкую Нововасилевку
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОсвобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).Об этом сообщило Минобороны РФ
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение донецкой Новоелизаветовки и населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).
Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины признает, что Армия РФ продвинулась в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного.
Уточняется, что у российских войск крупное продвижение в южной части Часова Яра, и судя по карте паблика, ВС РФ подошли к микрорайонам Шевченко, Цех №2 и террикон шахты "Блок №9". Часть улиц Днепровкая и Циолковского зачищены.
Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев уточнил в своем телеграм-канале, что "битва за Часов Яр, вероятно, вступает в финальную стадию".
"Ожесточенные бои продолжаются в северной части города, ее большая часть под контролем ВС РФ", - уточнил он.
Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский добавил, что в Красноармейске (Покровске) военные ВС РФ с флангов охватывают позиции противника, загоняя ВСУ в очередной котел.
"У нас идет еще охват со стороны Мирнограда. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - отметил Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
Он уточнил, что ВСУ отчаянно пытаются сдержать продвижение российских подразделений к Красноармейску, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии", однако все говорит о том, что в городе повторяется сценарий Великой Новоселки.
Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.