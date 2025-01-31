ВС РФ освободили донецкую Нововасилевку - 31.01.2025 Украина.ру
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ВС РФ освободили донецкую Нововасилевку
ВС РФ освободили донецкую Нововасилевку - 31.01.2025 Украина.ру
ВС РФ освободили донецкую Нововасилевку
Российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).Об этом сообщило Минобороны РФ
2025-01-31T12:44
2025-01-31T12:44
новости
россия
донецкая народная республика
украина
игорь кимаковский
олег царев
вс рф
вооруженные силы украины
верховная рада
освобождение
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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение донецкой Новоелизаветовки и населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины признает, что Армия РФ продвинулась в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного.Уточняется, что у российских войск крупное продвижение в южной части Часова Яра, и судя по карте паблика, ВС РФ подошли к микрорайонам Шевченко, Цех №2 и террикон шахты "Блок №9". Часть улиц Днепровкая и Циолковского зачищены.Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев уточнил в своем телеграм-канале, что "битва за Часов Яр, вероятно, вступает в финальную стадию"."Ожесточенные бои продолжаются в северной части города, ее большая часть под контролем ВС РФ", - уточнил он.Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский добавил, что в Красноармейске (Покровске) военные ВС РФ с флангов охватывают позиции противника, загоняя ВСУ в очередной котел."У нас идет еще охват со стороны Мирнограда. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - отметил Кимаковский в эфире "Соловьев Live".Он уточнил, что ВСУ отчаянно пытаются сдержать продвижение российских подразделений к Красноармейску, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии", однако все говорит о том, что в городе повторяется сценарий Великой Новоселки.Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, украина, игорь кимаковский, олег царев, вс рф, вооруженные силы украины, верховная рада, освобождение
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Игорь Кимаковский, Олег Царев, ВС РФ, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, освобождение

ВС РФ освободили донецкую Нововасилевку

12:44 31.01.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОсвобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
Освобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).Об этом сообщило Минобороны РФ
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение донецкой Новоелизаветовки и населенного пункта Двуречная в Харьковской области. Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).
Аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины признает, что Армия РФ продвинулась в Андреевке, Часов Яре, а также возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива и Янтарного.
Уточняется, что у российских войск крупное продвижение в южной части Часова Яра, и судя по карте паблика, ВС РФ подошли к микрорайонам Шевченко, Цех №2 и террикон шахты "Блок №9". Часть улиц Днепровкая и Циолковского зачищены.
Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев уточнил в своем телеграм-канале, что "битва за Часов Яр, вероятно, вступает в финальную стадию".
"Ожесточенные бои продолжаются в северной части города, ее большая часть под контролем ВС РФ", - уточнил он.
Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский добавил, что в Красноармейске (Покровске) военные ВС РФ с флангов охватывают позиции противника, загоняя ВСУ в очередной котел.
"У нас идет еще охват со стороны Мирнограда. Таким образом, там может образоваться еще один мешок для противника", - отметил Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
Он уточнил, что ВСУ отчаянно пытаются сдержать продвижение российских подразделений к Красноармейску, "туда даже подкидывает бригады 150-й серии", однако все говорит о том, что в городе повторяется сценарий Великой Новоселки.
Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИгорь КимаковскийОлег ЦаревВС РФВооруженные силы УкраиныВерховная Радаосвобождение
 
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