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"И не надейтесь": Порошенко из Парижа ответил депутатам, решившим "отчислить" его из Рады

"И не надейтесь": Порошенко из Парижа ответил депутатам, решившим "отчислить" его из Рады - 31.01.2025 Украина.ру

"И не надейтесь": Порошенко из Парижа ответил депутатам, решившим "отчислить" его из Рады

Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прокомментировал решение Комитета Верховной Рады по вопросам регламента рекомендовать его отстранение от пленарных заседаний на полгода. Соответствующее заявление опубликовано на сайте фракции

2025-01-31T11:18

2025-01-31T11:18

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Порошенко сообщил, что в настоящее время находится во Франции, где "проводит встречи в том числе с правительством и руководством министерства иностранных дел", и пообещал заняться теми, кто в его отсутствие принимает какие-либо решения.Порошенко добавил, что "мочить его" аморально, особенно с учетом того, что он "финансирует армию", и уже потратил более 6,5 миллиардов гривен, чтобы украинские военные получили то "чего им не дало государство", например, оптоволоконные FPV-дроны.Он резюмировал, что сейчас Украине как никогда нужно обеспечить объединение Европы, так как некоторые страны ЕС колеблются в вопросе помощи Киеву и демонстрируют неопределенность относительно интеграции страны в Евросоюз и НАТО.При этом, подчеркнул Порошенко из Парижа, киевском режим "должен обязательно координировать свои усилия с президентом Франции, потому что на него возлагается сейчас непростая задача лидерства, обеспечения возможного размещения военного контингента на территории Украины, поддержка позиции для переговоров с американскими партнерами".Накануне, 30 января, Парламентский комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде Украины отстранить Порошенко от пленарных заседаний на полгода.Уточняется, что с соответствующей инициативой выступил глава гуманитарного комитета от правящей "Слуги народа" Никита Потураев. Он обвинил Порошенко в "оскорблении" депутата Богдана Яременко. В "Евросолидарности" с этим не согласны и утверждают, что это Яременко пытался избить экс-президента прямо в сессионном зале, за что и получил от Порошенко "нецензурный ответ".Сопредседатель фракции "евросолидарности" Ирина Геращенко возмутилась такой постановке вопроса, заявив, что "именно "Слуги народа" сделали нормой в сессионном зале нецензурщину, хамство и обесценивание оппозиции". Кроме того, она обвинила парламентариев в попытке сорвать важные инициативы Порошенко на пути Украины в ЕС.Украинское издание "Страна.ua" отметило, что "в политических кругах также активно расходятся слухи, что против экс-президента хотят ввести санкции СНБО", что неудивительно в условиях давней вражды Порошенко и его преемника Владимира Зеленского.Журналисты напомнили, что против экс-президента еще в 2022 году были выдвинуты подозрения по многим уголовным статьям, включая "Госизмену", и многие ожидали, что Зеленский обязательно отправит Порошенко в тюрьму. Но этого так и не произошло. На какое-то время история затихла, но сейчас ситуация изменилась, так как президента США Джо Байдена, препятствовавшего уголовному преследованию экс-президента, больше нет в Белом доме.Однако это - мелочи по сравнению с тем, что перед киевским режимом замаячила перспектива ненавистных ему выборов, уверены журналисты "Страны". И дело не в том, что Зеленский боится, что Порошенко займет его кабинет на Банковой."Больше беспокойства вызывает созданная Порошенко политическая инфраструктура - партия с разветвленной оргструктурой, информационные ресурсы, а также большая активность в соцсетях и вообще в медийном поле сторонников экс-президента. Они, по сути, остались единственной группой внутри Украины, которая постоянна и очень жестко "мочит" Зеленского по самым разным вопросам. И вся эта инфраструктура может быть предоставлена Петром Порошенко в пользование любому опасному конкуренту Зеленского на выборах. Например - Валерию Залужному", - отметило издание.И эта версия не лишена смысла, отметил в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв. Он уточнил, что Порошенко действительно может помочь кому-то другому, потому что умеет выигрывать выборы, имеет опыт и связи. Но дело не совсем в этом."Это психологическая травма Зеленского. Он фактически еще как бы не вышел из своих выборов. Он выиграл у Порошенко, но до сих пор видит его своим соперником. В свое время главным соперником Януковича была Юлия Тимошенко, и потом он видел ее своей главной угрозой, хотя она таковой не являлась. Именно поэтому он посадил ее в тюрьму, из-за чего получил конфликт с мировым сообществом. Он специально с подачи [экс-главы администрации] Сергея Левочкина запустил три проекта: Ляшко, Кличко и Тягнибок. Они должны были разорвать на себя электорат Тимошенко. Но так уж получилось, что из кресла его вынесли как раз не Тимошенко, а [лидер Радикальной партии Олег] Ляшко, [мэр Киева Виталий] Кличко, [нацист Олег] Тягнибок и еще [экс-премьер Арсений] Яценюк", - пояснил Царёв.Он добавил, что также у Порошенко долгое время была крыша в виде американских демократов, так как он оказал личную услугу Байдену в деле с его сыном Хантером. И Зеленскому долго не разрешали трогать Порошенко. Теперь, когда Байден проиграл, главарь киевского режима очевидно захочет свести счеты с Порошенко. Царёв уверен, что для этого он использовал еще не весь арсенал средств, и история только начинается.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко согласился с этим мнением, отметив, что "власть Зеленского все эти годы держалась на слепой готовности администрации Байдена поддерживать Украину до "победного" конца", но теперь перед киевским режимом замаячила перспектива выборов, где шансы на честную победу стремятся к нулю.Интересно, что во всех этих обстоятельствах Порошенко-старший не унывает и не оставляет своих президентских амбиций. Об этом - материал автора издания Украина.ру Михаила Павлива Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть.Что говорят об обострении конфликта Зеленского и Порошенко на Украине, узнала автор издания Украина.ру Виктория Титова в материале Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко.* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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новости, украина, париж, франция, петр порошенко, владимир зеленский, джо байден, ес, украина.ру, верховная рада