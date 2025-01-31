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"Вы ничего не получите": Кочетков объяснил, в чем состоит суть предложений Трампа для России

"Вы ничего не получите": Кочетков объяснил, в чем состоит суть предложений Трампа для России - 31.01.2025 Украина.ру

"Вы ничего не получите": Кочетков объяснил, в чем состоит суть предложений Трампа для России

Все эти "100 дней Трампа" - это образец цинизма и наивности. Суть его предложений состоит в следующем: "Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков

2025-01-31T03:15

2025-01-31T03:15

2025-01-31T03:15

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, вопреки всеобщим ожиданиям, не запланирован и что вообще непонятно, когда он может произойти. По словам дипломата, контакты с новой американской администрацией у Москвы еще не начались и никаких инициативных шагов в этом направлении пока не предпринято.Все эти "100 дней Трампа" - это образец цинизма и наивности, считает политолог. Во всех его предложениях нет никаких намеков на то, что хоть как-то будут учитываться интересы Москвы, отметил он."Суть его предложений для России состоит в следующем: "Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать. Украину в НАТО мы пока принимать не будем, но, может быть, примем. Мы вам только улыбнемся и, может быть, снимем с вас некоторые санкции, потому что они наносят ущерб нам", — констатировал Кочетков.Видимо, на Западе ждали, что кремлевские власти по старой традиции должны были "испугаться и быстренько все подписать", а потом Путин, как в свое время бывший президент России Борис Ельцин, должен был спросить: "А в чем еще заключаются наши национальные интересы?" — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом.

https://ukraina.ru/20250130/1060679717.html

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