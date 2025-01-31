"Вы ничего не получите": Кочетков объяснил, в чем состоит суть предложений Трампа для России - 31.01.2025 Украина.ру
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"Вы ничего не получите": Кочетков объяснил, в чем состоит суть предложений Трампа для России
"Вы ничего не получите": Кочетков объяснил, в чем состоит суть предложений Трампа для России - 31.01.2025 Украина.ру
"Вы ничего не получите": Кочетков объяснил, в чем состоит суть предложений Трампа для России
Все эти "100 дней Трампа" - это образец цинизма и наивности. Суть его предложений состоит в следующем: "Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
2025-01-31T03:15
2025-01-31T03:15
новости
москва
украина
алексей кочетков
дональд трамп
владимир путин
нато
территория
переговоры
сергей рябков
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, вопреки всеобщим ожиданиям, не запланирован и что вообще непонятно, когда он может произойти. По словам дипломата, контакты с новой американской администрацией у Москвы еще не начались и никаких инициативных шагов в этом направлении пока не предпринято.Все эти "100 дней Трампа" - это образец цинизма и наивности, считает политолог. Во всех его предложениях нет никаких намеков на то, что хоть как-то будут учитываться интересы Москвы, отметил он."Суть его предложений для России состоит в следующем: "Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать. Украину в НАТО мы пока принимать не будем, но, может быть, примем. Мы вам только улыбнемся и, может быть, снимем с вас некоторые санкции, потому что они наносят ущерб нам", — констатировал Кочетков.Видимо, на Западе ждали, что кремлевские власти по старой традиции должны были "испугаться и быстренько все подписать", а потом Путин, как в свое время бывший президент России Борис Ельцин, должен был спросить: "А в чем еще заключаются наши национальные интересы?" — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.Также на эту тему: Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом.
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новости, москва, украина, алексей кочетков, дональд трамп, владимир путин, нато, территория, переговоры, сергей рябков, санкции, предложение, сво, детали, сша, россия
Новости, Москва, Украина, Алексей Кочетков, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, территория, переговоры, Сергей Рябков, санкции, предложение, СВО, детали, США, Россия

"Вы ничего не получите": Кочетков объяснил, в чем состоит суть предложений Трампа для России

03:15 31.01.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP / Evan Vucci
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Все эти "100 дней Трампа" - это образец цинизма и наивности. Суть его предложений состоит в следующем: "Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, вопреки всеобщим ожиданиям, не запланирован и что вообще непонятно, когда он может произойти.
По словам дипломата, контакты с новой американской администрацией у Москвы еще не начались и никаких инициативных шагов в этом направлении пока не предпринято.
Все эти "100 дней Трампа" - это образец цинизма и наивности, считает политолог. Во всех его предложениях нет никаких намеков на то, что хоть как-то будут учитываться интересы Москвы, отметил он.
"Суть его предложений для России состоит в следующем: "Вы ничего не получите. Конституционные территории РФ мы не признаем. Украинскую армию мы будем усиливать. Украину в НАТО мы пока принимать не будем, но, может быть, примем. Мы вам только улыбнемся и, может быть, снимем с вас некоторые санкции, потому что они наносят ущерб нам", — констатировал Кочетков.
Видимо, на Западе ждали, что кремлевские власти по старой традиции должны были "испугаться и быстренько все подписать", а потом Путин, как в свое время бывший президент России Борис Ельцин, должен был спросить: "А в чем еще заключаются наши национальные интересы?" — иронично подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом.
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Вчера, 12:14
Судьба УкраиныПравильнее, конечно, было бы назвать эту статью "Не судьба Украины", но усложнять заголовок, придавая ему дополнительные смыслы, не хочется, а отсутствие судьбы – та же судьба.
 
НовостиМоскваУкраинаАлексей КочетковДональд ТрампВладимир ПутинНАТОтерриторияпереговорыСергей РябковсанкциипредложениеСВОдеталиСШАРоссия
 
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