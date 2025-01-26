Шляпка-шапокляпка и новый курс США. Модельер Верхуша о тайных знаках в нарядах на инаугурации Трампа
08:00 26.01.2025 (обновлено: 09:30 26.01.2025)
© из личного архиваИрина Верхуша интервью
© из личного архива
Зеленского на инаугурации Трампа не было, его не позвали. Если бы он приехал, то выглядел бы ирреально, в его привычной манере. Когда в голове мусор, то и внешний вид — точно такая же история. Когда он был актером его гардероб был весьма интереснее, считает модельер.
О дресс-код первых лиц на инаугурации Трампа как символе нового политического курса США в интервью изданию Украина.ру рассказала российский модельер, специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша.
Инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США состоялась 20 января 2025 года. Образ его супруги Мелании и ее шляпу от от бренда Eric Javits, в которой она была на мероприятии, активно обсуждают в соцсетях. Одни восхищаются, другие шутят. Потому что из-за широких полей головного убора Мелании её муж Дональд Трамп не смог дотянуться и поцеловать ее.
© REUTERS Фото: Меланья и Дональд Трамп
© REUTERS
Фото: Меланья и Дональд Трамп
— Ирина, а что могут значить с точки зрения "модного приговора" цвета шляпки, ее форма и белая лента на абсолютно черном фоне?
— Шляпка-шапокляпка Мелании — это конечно одна из главных тем обсуждения инаугурации Дональда Трампа.
Уже появилось огромное количество мэмов о схожести шляпок Мелании и Шапокляк. Здесь при всей ироничности сравнений, есть глубокий смысл. Авторы мультика одели так свою героиню, чтобы показать ее бескомпромиссную натуру — только черное и белое. Мелания показывает, что тоже готова с мужем к бескомпромиссной борьбе за свои принципы.
К тому же, мы все забываем, что образ Шапокляк был взят с образа Коко Шанель. А та в свою очередь была очень харизматичной бунтаркой. И пусть Шапокляк и Шанель представляют собой совершенно разные культурные контексты и идеи, они схожи по элементам стиля, элегантности и символики.
Про ленту на шляпе могу отметить, что на официальных мероприятиях она может использоваться в качестве элемента формальной одежды, подчеркивая элегантность и серьёзность.
Также ношение белой ленты на шляпе традиционно ассоциируется с миром и согласием. В этом контексте она может быть использована для обозначения стремления к прекращению конфликтов, насилия и вражды. Это может быть призыв к диалогу.
Таким образом, белая лента на шляпе Мелании в контексте мира и согласия может быть мощным символом, отражающим стремление к мирному сосуществованию, взаимопониманию и сотрудничеству.
© Getty Images Фото: Инаугурация Трампа
© Getty Images
Фото: Инаугурация Трампа
Я ничего не утверждаю, но поскольку мы принялись мыслить аналогиями и искать скрытые смыслы, то почему бы не отметить схожесть пальто и все той же пресловутой шляпки первой леди с традиционной еврейской одеждой?
Ведь для данного мероприятия жена американского лидера выбрала длинное черное изысканное пальто, и оно так напоминает лапсердак [верхнее длиннополое платье у польских и галицких евреев, сюртук особого покроя]. На мой взгляд — это игра образа с посланиями.
Возможно, это насмешка над Демократической партией США или приглашение к конструктивному диалогу? Демократы фактически против сильного Израиля, но за еврейских банкиров. Трамп — наоборот.
Есть вероятность, что это просто внутрисемейное. Мелания слишком умная женщина. Ведь дочь от первого брака ее мужа Иванка Трамп в 2009 году приняла иудаизм. Может быть, это сигнал о единстве семьи.
На мой взгляд Мелания идеально вошла в образ первой леди республиканца. Это явилось своим образом трансляцией намерений. Демонстрация силы и власти, что полностью отражает мировую геополитическую обстановку.
Вот так виртуозно Мелания Трамп ввела весь мир в замешательство, заставив размышлять о тайных политических посланиях своим изысканным нарядом.
— Почему шляпа так сильно надвинута на глаза у Мелании? Есть мнения, что она хотела скрыться от глаз…
— Влияние Мелании Трамп на политические решения Дональда Трампа является темой очень бурных обсуждений и анализа. Образ первой леди может влиять на восприятие её роли и в президентстве. В то время как одни могут считать, что она оказывает значительное влияние на своего мужа, другие могут воспринимать её больше как символ и поддержку, чем как активного участника в политических процессах.
Я думаю, ее шляпка — это просто демонстрация того, что она полностью отдает политическое лидерство своему мужу. Символ желания оставаться в его тени. Но и не стоит забывать, что по-настоящему влиятельные люди, всегда предпочитают быть в тени.
© MediaPunch via ReutersФото: Меланья Трамп на инаугурации
© MediaPunch via Reuters
Фото: Меланья Трамп на инаугурации
— Инаугурационную речь Трампа отдельные политологи называют манифестом американского консервативного социализма в духе Бисмарка и Фихте. По словам дизайнера Эрика Джавитса, головной убор Мелании тоже символ перехода к консервативным ценностям во времена "некоторой сдержанности". Миссис Трамп на балу в честь инаугурации 20 января 2025 год была одета в белое платье с черной отделочной лентой. Иванка Трамп была наряжена подобным образом. Есть ли, на ваш взгляд, связь между одеждой Мелании и Иванки и новым политическим курсом Дональда Трампа? Действительно ли это символизирует возврат к традиционным ценностям?
— Черный и белый цвета являются классическими и вневременными, что отражает стабильность и традиционные ценности. В политическом контексте — это явный сигнал о приверженности к устоявшимся нормам и принципам.
Черный цвет ассоциируется с властью и авторитетом. Белый — с чистотой и ясностью. Вместе данный тандем олицетворяет собой несокрушимую силу. В выбранном политическом курсе Дональда Трампа — это беспроигрышный вариант для формирования уважения и доверия.
Весь стиль и самого Дональда Трампа — это микс амбиций и традиций! Понять их можно, заглянув в его прошлую жизнь и в мечты о будущем Америки.
Прошлая жизнь — это путь из мажора миллионера в трудягу миллиардера. А мечта в его выборном лозунге "Сделаем Америку великой", который подразумевает экономический рост страны, налоговую реформу и укрепление национальной безопасности. А также это проявляется в том, чтобы оставить после себя значимое наследие как в бизнесе, так и в политике.
Черное и белое — это инь и янь. Другого не дано. Американцы – пуритане. Не будем забывать об этом. Так что это прямой отсыл к консервативным ценностям и намерениям нового президента.
© Getty ImagesФото: Зять президента Джаред Кушнер и его супруга Иванка Трамп на "Балу свободы"
© Getty Images
Фото: Зять президента Джаред Кушнер и его супруга Иванка Трамп на "Балу свободы"
— На Дональде Трампе к тому же был надет галстук бордово-фиолетового оттенка. Чем может быть обоснован такой выбор цвета?
— У нас фиолетовый цвет символ "пофигизм" — мол, мне все фиолетово. У них — это символ миссии по объединению конфликтных сторон. Это сегодня главная задача Трампа.
А еще у него были слишком короткие брюки. Но это сигнал: короткие брюки — длинные руки. То есть Трамп заявляет, что ничто его не будет тормозить в быстром движении к цели.
А еще фиолетовый цвет – это смешение красного и синего цветов (фирменные цвета Демократической и Республиканской партий). Может быть, Трамп хотел передать свой дружественный настрой и приглашение к диалогу. Лично я сомневаюсь в этом, так как его инаугурационная речь гласила об обратном.
В целом вся стилистика первых лиц на инаугурации — это торжество двухгендерного мира. Мужчина должен быть мужчиной, женщина — женщиной. Ничего лишнего и ничего чрезмерного.
© Фото: Morry Gash - Pool/Getty Images Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии супруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона Трампа
© Фото: Morry Gash - Pool/Getty Images
Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии супруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона Трампа
Я считаю, что Дональд и Мелания Трамп идеально вошли в образ и стиль людей, которые четко несут свое мнение, а вовсе не тех, кто ими кукловодит. Парочка явно заявляет миру, что они являются силой и влиятельными фигурами в мировом масштабе. Это моя личная интерпретация, во всем этом есть безусловный смысл.
— Чей образ из присутствующих вы считаете также "говорящим"? Что за этим стоит, что таит в себе наряд?
— Темно-зеленый цвет в одежде — это всегда благородно. Иванка Трамп не зря выбрала данный монохром, ведь он несет в себе огромное количество позитивных смыслов с серьезными намерениями. Это цвет богатства и стабильности.
Поскольку темно-зеленый связан с природой, он так же символизирует восстановление и обновление, что может отражать стремление к возрождению или улучшению в жизни. Ношение данного цвета в одежде может создавать ощущение уверенности и стабильности, подчеркивая серьезный и ответственный подход к своим целям.
А еще зеленый — это про доверие. Все это, безусловно делает его значимым выбором для создания позитивного и уверенного образа.
© Melina Mara/Pool/ReutersФото: Иванка Трамп
© Melina Mara/Pool/Reuters
Фото: Иванка Трамп
Что же касается Джилл Байден, в Интернете граждане задаются вопросом: на инаугурации Дональда Трампа она была в синем или фиолетовом? В одной статье ее даже не совсем аккуратно сравнили с "баклажаном".
С синим цветом все понятно. Это официальный цвет Демократической партии США, который является мощным символом, отражающим их политическую идентичность, ценности и стремления. Вполне обоснованный выбор бывшей первой леди.
А вот с фиолетовым все гораздо интереснее. Как я уже ранее отмечала, фиолетовый у нас — символ "пофигизма". У американцев он несет миссию по объединению конфликтных сторон.
Но в случае с Джилл Байден не думаю, что учтен уровень таких глубинных ассоциаций. Иногда "банан — это просто банан" (а в данном случае, баклажан — это просто баклажан). Не ищите смысла там, где он может отсутствовать. Тут, скорее просто случай. Иногда маленькая мушка на лице способна сказать больше, чем весь образ.
© AP Фото: Джо Байден и первая леди Джилл Байден приветствовали Трампа и Меланию Трамп в Белом доме
© AP
Фото: Джо Байден и первая леди Джилл Байден приветствовали Трампа и Меланию Трамп в Белом доме
— Если сравнить недавний "показ моды" на инаугурации Трампа с тем, как выглядят другие первые лица и руководители стран, что приходит вам на ум?
— В целом мне понравилось с точки зрения моды недавнее мероприятие. Мелания, кто бы что ни говорил — икона элегантности, стиля и грации, которая никогда не оставалась незамеченной. И в этот раз ей удалось приковать внимание абсолютно всех и каждого, даже самого далекого от моды.
В остальном, конечно, были и другие персоны, которые пытались выделиться и увековечить себя в этой истории. Правда, на мой взгляд больше с негативной стороны.
К примеру, Лорен Санчес, жена Джеффа Безоса явила собой бизнесовую эклектику в духе пост-модерна. Попытка совместить раскованность с вульгарностью.
Выбор носить кружевное белье на официальном мероприятии может быть воспринят как дерзкий и неожиданный, что и вызвало бурные негативные обсуждения. Моветон! Эпатаж через вульгарность.
Возможно, это явило собой способ выразить протест против традиционных норм или ожиданий, связанных с официальной одеждой. Мы знаем, что Джефф Безос владеет газетой The Washington Post, которая с 1970-х годов сохраняла приверженность Демократической партии.
Но ввиду того, что СМИ теряют доверие аудитории он остался в числе воздержавшихся и не поддержал ни одного из кандидатов в президенты.
© Kenny Holston/Pool via REUTERS Фото: Лора Санчес и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа
© Kenny Holston/Pool via REUTERS
Фото: Лора Санчес и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа
Камала Харрис выглядела и была одета как барышня на похоронах. Прежде всего мне бросилась в глаза неуместная на жакете молния, как будто символ ее желания поскорее и мгновенно скинуть одежду — конечно, предварительно покинув мероприятие.
Мода на брюки для женщин в последние годы значительно изменилась. Дизайнеры создают стильные и элегантные брючные изделия, которые могут быть уместны на элитарных мероприятиях в том числе и инаугурации. В данном случае я не увидела ни изысканности, ни элегантности.
Образ Камалы Харрис — это просто демонстрация плевка в сторону нового президента США.
Зеленского на инаугурации не было, его не позвали. Но пройти мимо и даже гипотетически не представить, в чем завалилась бы эта фигура на мероприятие я не могу. Думаю, это был бы очередной сюр, в его привычной манере.
Время идет, но ничего не меняется. Когда в голове мусор, то и внешний вид — точно такая же история. На мой взгляд, будучи актером его гардероб был весьма интереснее.
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
Фото: Владимир Зеленский
В России инаугурация — державный стиль. В Америке — корпоративный. Отсюда и все различия дресс-кода. Для нас это код величественности, масштаба, несокрушимости, традиций. Для них — это код богатства, влияния, доминирования и господства. У нас даже Иван Васильевич, "поменяв профессию", выглядит державно.
Стиль нашего президента — это всегда сдержанная сила и внутреннее достоинство. Он создаёт образ уверенного, строгого и серьезного политика, который акцентирует внимание на своих обязанностях и подчеркивает свою роль как решительного государственного лидера.
Образ Сергея Лаврова, в свою очередь, это небрежный шик и самодостаточность. Он отличается сдержанностью и элегантностью, что подчеркивает его профессионализм, как дипломата и серьезность на международной арене.
© Sputnik / Алексей Никольский Фото: Сергей Лавров и Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
Фото: Сергей Лавров и Владимир Путин
Стиль Валентина Матвиенко, как правило, это элегантная сосредоточенность. Я уже посвящала статью ее образам. Всегда строго, всегда изящно, со вкусом и уважением к традиционным ценностям.
Резюмирую, инаугурация Дональда Трампа по дресс-коду — сигнал мировым элитам о неудачной попытке постмодерна. Это в их стиле: строгий костюм с кроссовками или дорогие туфли на босу ногу.
Через дресс-код возвращается эпоха модерна. В ней костюм — часть статуса и положения личности. Это — самодисциплина и ответственность перед всем миром.
© Christopher Furlong / Getty ImagesФото: Мелания Трамп и Дональд Трамп на инаугурации
© Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Мелания Трамп и Дональд Трамп на инаугурации
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