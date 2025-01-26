https://ukraina.ru/20250126/1060545238.html

Шляпка-шапокляпка и новый курс США. Модельер Верхуша о тайных знаках в нарядах на инаугурации Трампа

Шляпка-шапокляпка и новый курс США. Модельер Верхуша о тайных знаках в нарядах на инаугурации Трампа - 26.01.2025 Украина.ру

Шляпка-шапокляпка и новый курс США. Модельер Верхуша о тайных знаках в нарядах на инаугурации Трампа

Зеленского на инаугурации Трампа не было, его не позвали. Если бы он приехал, то выглядел бы ирреально, в его привычной манере. Когда в голове мусор, то и внешний вид — точно такая же история. Когда он был актером его гардероб был весьма интереснее, считает модельер.

2025-01-26T08:00

2025-01-26T08:00

2025-01-26T09:30

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демократическая партия

республиканская партия

мода

инаугурация

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О дресс-код первых лиц на инаугурации Трампа как символе нового политического курса США в интервью изданию Украина.ру рассказала российский модельер, специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша.Инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США состоялась 20 января 2025 года. Образ его супруги Мелании и ее шляпу от от бренда Eric Javits, в которой она была на мероприятии, активно обсуждают в соцсетях. Одни восхищаются, другие шутят. Потому что из-за широких полей головного убора Мелании её муж Дональд Трамп не смог дотянуться и поцеловать ее.— Ирина, а что могут значить с точки зрения "модного приговора" цвета шляпки, ее форма и белая лента на абсолютно черном фоне?— Шляпка-шапокляпка Мелании — это конечно одна из главных тем обсуждения инаугурации Дональда Трампа.Уже появилось огромное количество мэмов о схожести шляпок Мелании и Шапокляк. Здесь при всей ироничности сравнений, есть глубокий смысл. Авторы мультика одели так свою героиню, чтобы показать ее бескомпромиссную натуру — только черное и белое. Мелания показывает, что тоже готова с мужем к бескомпромиссной борьбе за свои принципы.К тому же, мы все забываем, что образ Шапокляк был взят с образа Коко Шанель. А та в свою очередь была очень харизматичной бунтаркой. И пусть Шапокляк и Шанель представляют собой совершенно разные культурные контексты и идеи, они схожи по элементам стиля, элегантности и символики.Про ленту на шляпе могу отметить, что на официальных мероприятиях она может использоваться в качестве элемента формальной одежды, подчеркивая элегантность и серьёзность.Также ношение белой ленты на шляпе традиционно ассоциируется с миром и согласием. В этом контексте она может быть использована для обозначения стремления к прекращению конфликтов, насилия и вражды. Это может быть призыв к диалогу.Таким образом, белая лента на шляпе Мелании в контексте мира и согласия может быть мощным символом, отражающим стремление к мирному сосуществованию, взаимопониманию и сотрудничеству.Я ничего не утверждаю, но поскольку мы принялись мыслить аналогиями и искать скрытые смыслы, то почему бы не отметить схожесть пальто и все той же пресловутой шляпки первой леди с традиционной еврейской одеждой?Ведь для данного мероприятия жена американского лидера выбрала длинное черное изысканное пальто, и оно так напоминает лапсердак [верхнее длиннополое платье у польских и галицких евреев, сюртук особого покроя]. На мой взгляд — это игра образа с посланиями.Возможно, это насмешка над Демократической партией США или приглашение к конструктивному диалогу? Демократы фактически против сильного Израиля, но за еврейских банкиров. Трамп — наоборот.Есть вероятность, что это просто внутрисемейное. Мелания слишком умная женщина. Ведь дочь от первого брака ее мужа Иванка Трамп в 2009 году приняла иудаизм. Может быть, это сигнал о единстве семьи.На мой взгляд Мелания идеально вошла в образ первой леди республиканца. Это явилось своим образом трансляцией намерений. Демонстрация силы и власти, что полностью отражает мировую геополитическую обстановку.Вот так виртуозно Мелания Трамп ввела весь мир в замешательство, заставив размышлять о тайных политических посланиях своим изысканным нарядом.— Почему шляпа так сильно надвинута на глаза у Мелании? Есть мнения, что она хотела скрыться от глаз…— Влияние Мелании Трамп на политические решения Дональда Трампа является темой очень бурных обсуждений и анализа. Образ первой леди может влиять на восприятие её роли и в президентстве. В то время как одни могут считать, что она оказывает значительное влияние на своего мужа, другие могут воспринимать её больше как символ и поддержку, чем как активного участника в политических процессах.Я думаю, ее шляпка — это просто демонстрация того, что она полностью отдает политическое лидерство своему мужу. Символ желания оставаться в его тени. Но и не стоит забывать, что по-настоящему влиятельные люди, всегда предпочитают быть в тени.— Инаугурационную речь Трампа отдельные политологи называют манифестом американского консервативного социализма в духе Бисмарка и Фихте. По словам дизайнера Эрика Джавитса, головной убор Мелании тоже символ перехода к консервативным ценностям во времена "некоторой сдержанности". Миссис Трамп на балу в честь инаугурации 20 января 2025 год была одета в белое платье с черной отделочной лентой. Иванка Трамп была наряжена подобным образом. Есть ли, на ваш взгляд, связь между одеждой Мелании и Иванки и новым политическим курсом Дональда Трампа? Действительно ли это символизирует возврат к традиционным ценностям?— Черный и белый цвета являются классическими и вневременными, что отражает стабильность и традиционные ценности. В политическом контексте — это явный сигнал о приверженности к устоявшимся нормам и принципам.Черный цвет ассоциируется с властью и авторитетом. Белый — с чистотой и ясностью. Вместе данный тандем олицетворяет собой несокрушимую силу. В выбранном политическом курсе Дональда Трампа — это беспроигрышный вариант для формирования уважения и доверия.Весь стиль и самого Дональда Трампа — это микс амбиций и традиций! Понять их можно, заглянув в его прошлую жизнь и в мечты о будущем Америки.Прошлая жизнь — это путь из мажора миллионера в трудягу миллиардера. А мечта в его выборном лозунге "Сделаем Америку великой", который подразумевает экономический рост страны, налоговую реформу и укрепление национальной безопасности. А также это проявляется в том, чтобы оставить после себя значимое наследие как в бизнесе, так и в политике.Черное и белое — это инь и янь. Другого не дано. Американцы – пуритане. Не будем забывать об этом. Так что это прямой отсыл к консервативным ценностям и намерениям нового президента.— На Дональде Трампе к тому же был надет галстук бордово-фиолетового оттенка. Чем может быть обоснован такой выбор цвета?— У нас фиолетовый цвет символ "пофигизм" — мол, мне все фиолетово. У них — это символ миссии по объединению конфликтных сторон. Это сегодня главная задача Трампа.А еще у него были слишком короткие брюки. Но это сигнал: короткие брюки — длинные руки. То есть Трамп заявляет, что ничто его не будет тормозить в быстром движении к цели.А еще фиолетовый цвет – это смешение красного и синего цветов (фирменные цвета Демократической и Республиканской партий). Может быть, Трамп хотел передать свой дружественный настрой и приглашение к диалогу. Лично я сомневаюсь в этом, так как его инаугурационная речь гласила об обратном.В целом вся стилистика первых лиц на инаугурации — это торжество двухгендерного мира. Мужчина должен быть мужчиной, женщина — женщиной. Ничего лишнего и ничего чрезмерного.Я считаю, что Дональд и Мелания Трамп идеально вошли в образ и стиль людей, которые четко несут свое мнение, а вовсе не тех, кто ими кукловодит. Парочка явно заявляет миру, что они являются силой и влиятельными фигурами в мировом масштабе. Это моя личная интерпретация, во всем этом есть безусловный смысл.— Чей образ из присутствующих вы считаете также "говорящим"? Что за этим стоит, что таит в себе наряд?— Темно-зеленый цвет в одежде — это всегда благородно. Иванка Трамп не зря выбрала данный монохром, ведь он несет в себе огромное количество позитивных смыслов с серьезными намерениями. Это цвет богатства и стабильности.Поскольку темно-зеленый связан с природой, он так же символизирует восстановление и обновление, что может отражать стремление к возрождению или улучшению в жизни. Ношение данного цвета в одежде может создавать ощущение уверенности и стабильности, подчеркивая серьезный и ответственный подход к своим целям.А еще зеленый — это про доверие. Все это, безусловно делает его значимым выбором для создания позитивного и уверенного образа.Что же касается Джилл Байден, в Интернете граждане задаются вопросом: на инаугурации Дональда Трампа она была в синем или фиолетовом? В одной статье ее даже не совсем аккуратно сравнили с "баклажаном".С синим цветом все понятно. Это официальный цвет Демократической партии США, который является мощным символом, отражающим их политическую идентичность, ценности и стремления. Вполне обоснованный выбор бывшей первой леди.А вот с фиолетовым все гораздо интереснее. Как я уже ранее отмечала, фиолетовый у нас — символ "пофигизма". У американцев он несет миссию по объединению конфликтных сторон.Но в случае с Джилл Байден не думаю, что учтен уровень таких глубинных ассоциаций. Иногда "банан — это просто банан" (а в данном случае, баклажан — это просто баклажан). Не ищите смысла там, где он может отсутствовать. Тут, скорее просто случай. Иногда маленькая мушка на лице способна сказать больше, чем весь образ.— Если сравнить недавний "показ моды" на инаугурации Трампа с тем, как выглядят другие первые лица и руководители стран, что приходит вам на ум?— В целом мне понравилось с точки зрения моды недавнее мероприятие. Мелания, кто бы что ни говорил — икона элегантности, стиля и грации, которая никогда не оставалась незамеченной. И в этот раз ей удалось приковать внимание абсолютно всех и каждого, даже самого далекого от моды.В остальном, конечно, были и другие персоны, которые пытались выделиться и увековечить себя в этой истории. Правда, на мой взгляд больше с негативной стороны.К примеру, Лорен Санчес, жена Джеффа Безоса явила собой бизнесовую эклектику в духе пост-модерна. Попытка совместить раскованность с вульгарностью.Выбор носить кружевное белье на официальном мероприятии может быть воспринят как дерзкий и неожиданный, что и вызвало бурные негативные обсуждения. Моветон! Эпатаж через вульгарность.Возможно, это явило собой способ выразить протест против традиционных норм или ожиданий, связанных с официальной одеждой. Мы знаем, что Джефф Безос владеет газетой The Washington Post, которая с 1970-х годов сохраняла приверженность Демократической партии.Но ввиду того, что СМИ теряют доверие аудитории он остался в числе воздержавшихся и не поддержал ни одного из кандидатов в президенты.Камала Харрис выглядела и была одета как барышня на похоронах. Прежде всего мне бросилась в глаза неуместная на жакете молния, как будто символ ее желания поскорее и мгновенно скинуть одежду — конечно, предварительно покинув мероприятие.Мода на брюки для женщин в последние годы значительно изменилась. Дизайнеры создают стильные и элегантные брючные изделия, которые могут быть уместны на элитарных мероприятиях в том числе и инаугурации. В данном случае я не увидела ни изысканности, ни элегантности.Образ Камалы Харрис — это просто демонстрация плевка в сторону нового президента США.Зеленского на инаугурации не было, его не позвали. Но пройти мимо и даже гипотетически не представить, в чем завалилась бы эта фигура на мероприятие я не могу. Думаю, это был бы очередной сюр, в его привычной манере.Время идет, но ничего не меняется. Когда в голове мусор, то и внешний вид — точно такая же история. На мой взгляд, будучи актером его гардероб был весьма интереснее.В России инаугурация — державный стиль. В Америке — корпоративный. Отсюда и все различия дресс-кода. Для нас это код величественности, масштаба, несокрушимости, традиций. Для них — это код богатства, влияния, доминирования и господства. У нас даже Иван Васильевич, "поменяв профессию", выглядит державно.Стиль нашего президента — это всегда сдержанная сила и внутреннее достоинство. Он создаёт образ уверенного, строгого и серьезного политика, который акцентирует внимание на своих обязанностях и подчеркивает свою роль как решительного государственного лидера.Образ Сергея Лаврова, в свою очередь, это небрежный шик и самодостаточность. Он отличается сдержанностью и элегантностью, что подчеркивает его профессионализм, как дипломата и серьезность на международной арене.Стиль Валентина Матвиенко, как правило, это элегантная сосредоточенность. Я уже посвящала статью ее образам. Всегда строго, всегда изящно, со вкусом и уважением к традиционным ценностям.Резюмирую, инаугурация Дональда Трампа по дресс-коду — сигнал мировым элитам о неудачной попытке постмодерна. Это в их стиле: строгий костюм с кроссовками или дорогие туфли на босу ногу.Через дресс-код возвращается эпоха модерна. В ней костюм — часть статуса и положения личности. Это — самодисциплина и ответственность перед всем миром.О том, почему эго Трампа может оказаться важнее объективных интересов США,в интервью Дмитрий Бавырин: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к краху

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Анна Черкасова

интервью, сша, америка, украина, дональд трамп, владимир зеленский, демократическая партия, республиканская партия, мода, инаугурация, политика