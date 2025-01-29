Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев - 29.01.2025 Украина.ру
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Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев
Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев - 29.01.2025 Украина.ру
Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев
Владимир Зеленский испытывает дефицит легитимности, не способен к переговорам и намерен отправлять 18-летних соотечественников на войну. Об этом 29 января заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
2025-01-29T13:13
2025-01-29T13:13
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москва
дмитрий медведев
владимир зеленский
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сво
переговоры
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Оценивая перспективы переговоров Москвы с Киевом в контексте СВО, Медведев указал на разъяснения, данные накануне президентом России."Вчера президент Путин дал исчерпывающую характеристику нынешнего момента и полномочий властей так называемой Украины. Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях. Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - сказал Медведев.Он выразил уверенность в стремлении Зеленского затягивать ситуацию с переговорами, сообщает РИА "Новости".Накануне российский лидер Владимир Путин обозначил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину проблему с переговорами по Украине. Подробности в публикации Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января
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новости, украина, россия, москва, дмитрий медведев, владимир зеленский, владимир путин, совбез, сво, переговоры, политика, президентские выборы, валерий залужный
Новости, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Совбез, СВО, переговоры, политика, президентские выборы, Валерий Залужный

Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев

13:13 29.01.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Рабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Владимир Зеленский испытывает дефицит легитимности, не способен к переговорам и намерен отправлять 18-летних соотечественников на войну. Об этом 29 января заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Оценивая перспективы переговоров Москвы с Киевом в контексте СВО, Медведев указал на разъяснения, данные накануне президентом России.
"Вчера президент Путин дал исчерпывающую характеристику нынешнего момента и полномочий властей так называемой Украины. Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях. Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - сказал Медведев.
Он выразил уверенность в стремлении Зеленского затягивать ситуацию с переговорами, сообщает РИА "Новости".
"Значит, этот растерянный персонаж в засаленной зеленой майке будет и дальше патологически врать, всячески тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну", - резюмировал Медведев.
Накануне российский лидер Владимир Путин обозначил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину проблему с переговорами по Украине. Подробности в публикации Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января
 
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