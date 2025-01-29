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Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев

Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев - 29.01.2025 Украина.ру

Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев

Владимир Зеленский испытывает дефицит легитимности, не способен к переговорам и намерен отправлять 18-летних соотечественников на войну. Об этом 29 января заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

2025-01-29T13:13

2025-01-29T13:13

2025-01-29T13:13

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Оценивая перспективы переговоров Москвы с Киевом в контексте СВО, Медведев указал на разъяснения, данные накануне президентом России."Вчера президент Путин дал исчерпывающую характеристику нынешнего момента и полномочий властей так называемой Украины. Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определенных условиях. Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - сказал Медведев.Он выразил уверенность в стремлении Зеленского затягивать ситуацию с переговорами, сообщает РИА "Новости".Накануне российский лидер Владимир Путин обозначил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину проблему с переговорами по Украине. Подробности в публикации Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января

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