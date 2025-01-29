Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией - 29.01.2025 Украина.ру
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Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией
Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией - 29.01.2025 Украина.ру
Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией
Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Если президент США пойдет на конфронтацию, то ему придется бороться сразу на два фронта. Его первые его указы уже вызвали недовольство у предыдущего правительства. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
2025-01-29T03:15
2025-01-29T03:15
новости
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дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
барак обама
мигранты
указ
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И если президент США Дональд Трамп пойдет на конфронтацию с Россией, то она будет проходить одновременно с противостоянием внутри США, отметил эксперт.По мнению Селезнева, Трампу придется бороться на два фронта, потому что первые его указы относительно гендеров и мигрантов, также масштабные чистки среди чиновников с увольнениями и уголовными делами, уже вызвали недовольство у предыдущего правительства.А что касается Украины, то Трамп делает вид, что вопрос с ней уже решен. В действительности президент США с пренебрежением относится к Зеленскому, о чем свидетельствует поведение Трампа-младшего (сын и отец вдвоем атакуют главаря киевского режима), уточнил обозреватель."Сначала Трамп-старший говорит, что Зеленский не против мира, а потом выходит Трамп-младший и называет Зеленского попрошайкой", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, барак обама, мигранты, указ, демократы, детали, противостояние
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Барак Обама, мигранты, указ, демократы, детали, противостояние

Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией

03:15 29.01.2025
 
Инаугурация президента США Дональда Трампа
Инаугурация президента США Дональда Трампа
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Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Если президент США пойдет на конфронтацию, то ему придется бороться сразу на два фронта. Его первые его указы уже вызвали недовольство у предыдущего правительства. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
И если президент США Дональд Трамп пойдет на конфронтацию с Россией, то она будет проходить одновременно с противостоянием внутри США, отметил эксперт.
По мнению Селезнева, Трампу придется бороться на два фронта, потому что первые его указы относительно гендеров и мигрантов, также масштабные чистки среди чиновников с увольнениями и уголовными делами, уже вызвали недовольство у предыдущего правительства.

"Причем та же инаугурация показала, что демократы ничего не забыли и не простили. Там был показательный момент, когда [Барак] Обама и [Джо] Байден просто не стали аплодировать Трампу и сидели как на похоронах", – указал Селезнев.

А что касается Украины, то Трамп делает вид, что вопрос с ней уже решен. В действительности президент США с пренебрежением относится к Зеленскому, о чем свидетельствует поведение Трампа-младшего (сын и отец вдвоем атакуют главаря киевского режима), уточнил обозреватель.
"Сначала Трамп-старший говорит, что Зеленский не против мира, а потом выходит Трамп-младший и называет Зеленского попрошайкой", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью
Вчера, 19:30
Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и ТрампомВерить Трампу нельзя никогда и ни в чем. Но, возможно, есть шансы найти то, что послужит общим знаменателем. У Трампа есть конкретная задача – сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден с нами договариваться, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нас.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденБарак Обамамигрантыуказдемократыдеталипротивостояние
 
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