https://ukraina.ru/20250129/1060639576.html

Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией

Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией - 29.01.2025 Украина.ру

Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией

Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Если президент США пойдет на конфронтацию, то ему придется бороться сразу на два фронта. Его первые его указы уже вызвали недовольство у предыдущего правительства. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев

2025-01-29T03:15

2025-01-29T03:15

2025-01-29T03:15

новости

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

барак обама

мигранты

указ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060420389_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_8f24319699f410d8f45066536ff7b1d6.jpg

И если президент США Дональд Трамп пойдет на конфронтацию с Россией, то она будет проходить одновременно с противостоянием внутри США, отметил эксперт.По мнению Селезнева, Трампу придется бороться на два фронта, потому что первые его указы относительно гендеров и мигрантов, также масштабные чистки среди чиновников с увольнениями и уголовными делами, уже вызвали недовольство у предыдущего правительства.А что касается Украины, то Трамп делает вид, что вопрос с ней уже решен. В действительности президент США с пренебрежением относится к Зеленскому, о чем свидетельствует поведение Трампа-младшего (сын и отец вдвоем атакуют главаря киевского режима), уточнил обозреватель."Сначала Трамп-старший говорит, что Зеленский не против мира, а потом выходит Трамп-младший и называет Зеленского попрошайкой", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060637663.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, барак обама, мигранты, указ, демократы, детали, противостояние