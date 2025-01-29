Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией
Инаугурация президента США Дональда Трампа
Трамп будет работать против России методами кнута и пряника. Если президент США пойдет на конфронтацию, то ему придется бороться сразу на два фронта. Его первые его указы уже вызвали недовольство у предыдущего правительства. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
И если президент США Дональд Трамп пойдет на конфронтацию с Россией, то она будет проходить одновременно с противостоянием внутри США, отметил эксперт.
По мнению Селезнева, Трампу придется бороться на два фронта, потому что первые его указы относительно гендеров и мигрантов, также масштабные чистки среди чиновников с увольнениями и уголовными делами, уже вызвали недовольство у предыдущего правительства.
"Причем та же инаугурация показала, что демократы ничего не забыли и не простили. Там был показательный момент, когда [Барак] Обама и [Джо] Байден просто не стали аплодировать Трампу и сидели как на похоронах", – указал Селезнев.
А что касается Украины, то Трамп делает вид, что вопрос с ней уже решен. В действительности президент США с пренебрежением относится к Зеленскому, о чем свидетельствует поведение Трампа-младшего (сын и отец вдвоем атакуют главаря киевского режима), уточнил обозреватель.
"Сначала Трамп-старший говорит, что Зеленский не против мира, а потом выходит Трамп-младший и называет Зеленского попрошайкой", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и ТрампомВерить Трампу нельзя никогда и ни в чем. Но, возможно, есть шансы найти то, что послужит общим знаменателем. У Трампа есть конкретная задача – сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден с нами договариваться, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нас.