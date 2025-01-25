https://ukraina.ru/20250125/1060539855.html

Между безнадёжной войной и позорным миром. Что говорит о перспективах Украины политолог Вадим Карасев

Между безнадёжной войной и позорным миром. Что говорит о перспективах Украины политолог Вадим Карасев - 25.01.2025 Украина.ру

Между безнадёжной войной и позорным миром. Что говорит о перспективах Украины политолог Вадим Карасев

Украинским политологам сейчас не позавидуешь, так как они вынуждены либо озвучивать неприятные для власти факты и прогнозы, либо терять свою аудиторию и раскрученное имя. Один из наиболее известных политологов Украины Вадим Карасев буквально ужом извивается, чтобы не попасть, как его коллеги, под прицел СБУ.

2025-01-25T06:39

2025-01-25T06:39

2025-01-25T06:39

эксклюзив

украина

россия

вадим карасев

джо байден

виктор балога

сбу

офис президента

владимир зеленский

кость бондаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103299/16/1032991626_0:0:1612:907_1920x0_80_0_0_12f06a264f757962ecbbb525a0f5dc95.jpg

С одной стороны, он осуждает действия РФ, с другой – не может поддержать линию украинских властей и их западных партнеров. Тем не менее, националисты не упускают возможности потравить его, если встречают где-нибудь в Киеве. Телеграм-каналы Офиса президента тоже науськивают на него СБУ, вспоминая ему поездки в Москву до начала СВО и выступления на российских телеканалах.В декабре коллега Карасева, политолог Кость Бондаренко сообщал, что отдельным блогерам, близким к Офису президента, негласно рекомендовали употреблять относительно него и Карасева термин "политолог" в кавычках.В украинской версии Википедии утверждается, что Карасев якобы на российских онлайн-платформах ведет "антиукраинскую деятельность", а к таковой приравнивается любая критика власти.На своем Youtube-канале политолог сейчас резко высказывается против усиления мобилизации и снижения мобилизационного возраста, подчеркивая, что Украина скоро может превратиться в Германию образца 1945 года, когда на улицах остались лишь старики, калеки и дети. Вместе с тем, он считает, что нынешний конфликт не является для Украины чем-то экзистенциальным, чтобы жертвовать ради него населением."Мы знаем, что такое мобилизация, как это было в Великой Отечественной войне, и сейчас. Но это не та война, чтобы класть людей. Тогда шла битва с нацизмом, это была большая битва. А сейчас что, вступление или невступление в НАТО?", - задает вопрос политолог.Он рассказывает, что Украина сейчас оказалась между безнадёжной войной и позорным миром, но чем раньше закончится война, тем больше территорий сохранит Киев. В нынешнем конфликте, считает Карасев, Джо Байден просто "арендовал украинскую армию" для ведения действий против РФ, так как своих крупных сухопутных сил для такой войны у США нет.Недавно Карасев также открыто высказывал крамольную для Украины мысль, что украинцы воюют за интересы американских корпораций. "В чем суть войны? Что мы должны класть пацанов молодых за то, чтобы сюда зашли американские корпорации? Они ж тогда будут деньги иметь, свои правительства иметь, как в Чили было в 1970-е, когда корпорации управляли страной. Это добровольная колонизация", - возмущался политолог.В декабре он высказывал надежду, что 2025 год станет годом мира и переговоров, но уже в январе вынужден был признать, что украинская власть к миру отнюдь не стремится. Вместе с тем, он полагает, что и Россия не сможет в 2025 году вести войну на истощение, так как в полной мере должны заработать новые западные санкции против РФ.Однако новоизбранный президент Дональд Трамп, по мнению политолога, не хочет брать на себя "проигранную Байденом войну", в которой ему для каких-то существенных результатов придется в разы увеличивать финансовую и военную помощь Киеву, но на это в США нет ни ресурсов, ни желания.Вместе с тем, он говорит, что любой поиск компромиссов на Украине сразу же определяется, как предательство, а цензура не позволяет обсуждать такие вещи в публичном пространстве. "Внизу, на кухнях, можно говорить всё, что угодно, это не считается. Считается то, что в телевизоре, и что определяет эту всю нравственно-политическую атмосферу в обществе", - признает Карасев.Тем временем, утверждает Карасев, страна катится в пропасть по вине украинской элиты, у которой "нет яиц и мозгов". Напомним, эту самую украинскую политическую элиту Вадим Карасев долгое время консультировал, помогая ей укрепиться во власти.Уроженец Житомирской области Вадим Карасев окончил Харьковский университет по специальности "политическая экономия" еще в советские времена. В своей альма-матер он и преподавал 10 лет с 1986 по 1996 гг. С начала 1990х он работал консультантом и политтехнологом для украинских политиков. В 1999 году на президентских выборах возглавлял группу аналитиков при штабе Леонида Кучмы. В 2003 году он стал директором Института глобальных стратегий, аналитического центра, который возглавляет по сей день. В 2008-2009 был советником главы секретариата президента Ющенко Виктора Балоги.Дважды Вадим Карасев сам пытался заняться политической деятельностью, но оба раза неудачно. В 2006 году принимал участие в парламентских выборах, представляя партию "Вече", которую возглавляла Инна Богословская, но данной политической силе не удалось пройти трехпроцентный барьер. В июле 2010 года Карасев присоединился к партии "Единый центр" (ее лидером был вышеупомянутый Виктор Балога), но на парламентских выборах 2012 года Карасев проиграл кандидату от "Батькивщины".Оппоненты обвиняли Карасева в лоббизме и "коммерческой политологии", напоминая, что ранее он пророчил политический успех партиям и кандидатам, которые оказались вообще непроходными.С 2014 года Вадим Карасев был одним из наиболее часто приглашаемых политологов в аналитических шоу на телеканалах Украины и Российской Федерации. Националисты до сих пор вспоминают ему слова, сказанные в 2017 году в эфире закрытого телеканала "112", что в городе Запорожье россиян будут встречать цветами.В декабре 2019 года он стал ведущим ток-шоу "Черный лебедь" на телеканале NewsOne, который Зеленский тоже закрыл, наложив на него санкции.В своих выступлениях Карасев тщательно пытается избегать однозначных формулировок, часто говорит намеками, не называя конкретных имен и даже наименований государств. Обтекаемые формулировки оставляют зрителю пищу для размышлений, но даже такая осторожная тактика не в чести на Украине – от политолога требуют петь гимн и сообщать о "победах Зеленского".Читайте также: Украина – по-прежнему дубина. Россия обязана выбить ее из рук США

https://ukraina.ru/20250120/1060387296.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, вадим карасев, джо байден, виктор балога, сбу, офис президента, владимир зеленский, кость бондаренко, киев, политика, википедия