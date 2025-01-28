https://ukraina.ru/20250128/1060610636.html

"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине

"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине - 28.01.2025 Украина.ру

"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине

Что касается конфликта на Украине, который Трамп обещал остановить в течение суток, то он сам не понимает, настолько глубоко ошибался в предвыборных обещаниях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2025-01-28T05:15

2025-01-28T05:15

2025-01-28T05:15

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новости

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сша

дональд трамп

джо байден

офицеры россии

конфликт

заморозка

переговоры

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Президент США Дональд Трамп 22 января фактически выдвинул России ультиматум: он призвал Москву завершить конфликт на Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.Трамп дал много прогрессивно экстремальных обещаний: сделать Америку великой, присоединить к ней ряд новых территорий, и так далее. От этого в ужасе и западные и мировые политики, которые не совсем понимают, о чем он говорит, отметил офицер.Когда Трамп детально изучил проблемы, связанные с конфликтом (а точнее то наследство, которое ему досталось от экс-президента США Джо Байдена) он понял, что данную ситуацию невозможно разрешить за короткий срок. Не то что за сутки, — а даже за месяц, за полгода, констатировал эксперт."Он планировал обсудить с нашим президентом предложения, суть которых скорее всего, заключалась в том, чтобы остановить боевые действия на тех границах, на которых мы находились на момент начала диалога, провести переговоры по замораживанию конфликта, и так далее", — указал Липовой.Но любой вариант, который мог бы предложить Трамп, Россию все равно бы не устроил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Липового: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз на сайте Украина.ру.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине".

https://ukraina.ru/20250127/1060610038.html

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россия, новости, украина, сша, дональд трамп, джо байден, офицеры россии, конфликт, заморозка, переговоры, сво, детали, спецоперация