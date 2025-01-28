"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине - 28.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250128/1060610636.html
"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине
"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине - 28.01.2025 Украина.ру
"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине
Что касается конфликта на Украине, который Трамп обещал остановить в течение суток, то он сам не понимает, настолько глубоко ошибался в предвыборных обещаниях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
2025-01-28T05:15
2025-01-28T05:15
россия
новости
украина
сша
дональд трамп
джо байден
офицеры россии
конфликт
заморозка
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057691256_0:2:720:407_1920x0_80_0_0_a5093eca10033d97ad09b40bffed6f90.jpg.webp
Президент США Дональд Трамп 22 января фактически выдвинул России ультиматум: он призвал Москву завершить конфликт на Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.Трамп дал много прогрессивно экстремальных обещаний: сделать Америку великой, присоединить к ней ряд новых территорий, и так далее. От этого в ужасе и западные и мировые политики, которые не совсем понимают, о чем он говорит, отметил офицер.Когда Трамп детально изучил проблемы, связанные с конфликтом (а точнее то наследство, которое ему досталось от экс-президента США Джо Байдена) он понял, что данную ситуацию невозможно разрешить за короткий срок. Не то что за сутки, — а даже за месяц, за полгода, констатировал эксперт."Он планировал обсудить с нашим президентом предложения, суть которых скорее всего, заключалась в том, чтобы остановить боевые действия на тех границах, на которых мы находились на момент начала диалога, провести переговоры по замораживанию конфликта, и так далее", — указал Липовой.Но любой вариант, который мог бы предложить Трамп, Россию все равно бы не устроил, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Липового: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз на сайте Украина.ру.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине".
https://ukraina.ru/20250127/1060610038.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057691256_73:0:720:485_1920x0_80_0_0_b9c35b4df2274d9032c7ddd2035af071.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новости, украина, сша, дональд трамп, джо байден, офицеры россии, конфликт, заморозка, переговоры, сво, детали, спецоперация
Россия, Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, конфликт, заморозка, переговоры, СВО, детали, Спецоперация

"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине

05:15 28.01.2025
 
Война и мир
Война и мир
Читать в
ДзенTelegram
Что касается конфликта на Украине, который Трамп обещал остановить в течение суток, то он сам не понимает, настолько глубоко ошибался в предвыборных обещаниях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Президент США Дональд Трамп 22 января фактически выдвинул России ультиматум: он призвал Москву завершить конфликт на Украине, пригрозив в противном случае ввести санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
Трамп дал много прогрессивно экстремальных обещаний: сделать Америку великой, присоединить к ней ряд новых территорий, и так далее. От этого в ужасе и западные и мировые политики, которые не совсем понимают, о чем он говорит, отметил офицер.
"Что касается России, Украины и конфликта, который Трамп обещал в течение суток остановить, он похоже, сам не понимает, настолько глубоко ошибался в предвыборных обещаниях", — подчеркнул Липовой.
Когда Трамп детально изучил проблемы, связанные с конфликтом (а точнее то наследство, которое ему досталось от экс-президента США Джо Байдена) он понял, что данную ситуацию невозможно разрешить за короткий срок. Не то что за сутки, — а даже за месяц, за полгода, констатировал эксперт.
"Он планировал обсудить с нашим президентом предложения, суть которых скорее всего, заключалась в том, чтобы остановить боевые действия на тех границах, на которых мы находились на момент начала диалога, провести переговоры по замораживанию конфликта, и так далее", — указал Липовой.
Но любой вариант, который мог бы предложить Трамп, Россию все равно бы не устроил, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Липового: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз на сайте Украина.ру.
О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине".
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 19:55
Юрий Кнутов: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 годаНа правом берегу Днепра украинская армия создала серьёзные укрепления, а переправа и захват плацдарма всегда чреваты большими потерями. Великая Новосёлка при движении на запад позволяет выйти в Гуляйполе и в тыл группировке ВСУ, которая обороняет правый берег Днепра. Это перспективное направление, но это разговор не завтрашнего дня.
 
РоссияНовостиУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденОФИЦЕРЫ РОССИИконфликтзаморозкапереговорыСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:55Скотт Риттер раскрыл, как армия США относится к Трампу
05:45Приказа на выход из окружения нет: Мощанский рассказал, как ВС РФ "поджали" ВСУ в Великой Новоселке
05:30Чтобы отвлечь Россию от наступления, ВСУ могут нанести "волшебный удар" в Курской области — Мощанский
05:15"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине
05:00"Не путать мышей с тараканами": эксперт о том, зачем Трамп на 90 дней остановил помощь по линии USAID
04:44Скотт Риттер спрогнозировал, кто победит в войне между Трампом и наркокартелями
04:20"Как многорукий Шива": эксперт о том, есть ли у "Центра" резервы наступать на четыре направления
04:00Мир ждал от Трампа прогрессивных шагов и разрядку обстановки, но он усилил психоз и неразбериху - эксперт
03:45"Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев
03:30Липовой: Трамп начинает диктовать условия и угрожает санкциями, но Россия выработала четкий иммунитет
03:15"Рыжий клоун" Трамп может навредить России санкциями, но Китай способен сам "влепить" Америке — эксперт
20:32Глава Минобороны Украины стал фигурантом уголовного дела
20:11Президент Польши озабочен чужими "Северными потоками"
19:55Юрий Кнутов: Великая Новоселка открыла ВС России дорогу к Днепру и лишила ВСУ пирровой победы 2023 года
19:30СК РФ разыскивает осужденного за наемничество грузинского гражданина Кукчишвили
19:30Сийярто с Рубио говорили не случайно. Бела Ковач о том, почему Венгрия поддержала санкции против РФ
19:24Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск
19:11Украинский военнослужащий рассказал о повальном дезертирстве из "образцовой" 155-й бригады ВСУ
18:24"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву
18:09Атаковать или обезлюдить. В чем заключается стратегия Санду по Приднестровью
Лента новостейМолния