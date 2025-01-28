"Обещал в течении суток": Липовой рассказал, почему Трамп не сможет быстро разрешить конфликт на Украине
Война и мир
Что касается конфликта на Украине, который Трамп обещал остановить в течение суток, то он сам не понимает, настолько глубоко ошибался в предвыборных обещаниях. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой
Трамп дал много прогрессивно экстремальных обещаний: сделать Америку великой, присоединить к ней ряд новых территорий, и так далее. От этого в ужасе и западные и мировые политики, которые не совсем понимают, о чем он говорит, отметил офицер.
"Что касается России, Украины и конфликта, который Трамп обещал в течение суток остановить, он похоже, сам не понимает, настолько глубоко ошибался в предвыборных обещаниях", — подчеркнул Липовой.
Когда Трамп детально изучил проблемы, связанные с конфликтом (а точнее то наследство, которое ему досталось от экс-президента США Джо Байдена) он понял, что данную ситуацию невозможно разрешить за короткий срок. Не то что за сутки, — а даже за месяц, за полгода, констатировал эксперт.
"Он планировал обсудить с нашим президентом предложения, суть которых скорее всего, заключалась в том, чтобы остановить боевые действия на тех границах, на которых мы находились на момент начала диалога, провести переговоры по замораживанию конфликта, и так далее", — указал Липовой.
Но любой вариант, который мог бы предложить Трамп, Россию все равно бы не устроил, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Липового: Трамп вспомнил старое, диктует России и миру свои условия, устраивая массовый психоз на сайте Украина.ру.
О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису — в материале "Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине".
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