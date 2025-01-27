Причастна ли Седокова? Следствие сделало выводы о причинах смерти баскетболиста Тиммы - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060598878.html
Причастна ли Седокова? Следствие сделало выводы о причинах смерти баскетболиста Тиммы
Причастна ли Седокова? Следствие сделало выводы о причинах смерти баскетболиста Тиммы - 27.01.2025 Украина.ру
Причастна ли Седокова? Следствие сделало выводы о причинах смерти баскетболиста Тиммы
Следственная проверка установила, что бывший супруг украинской певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Иные версии не нашли подтверждения. Об этом в понедельник, 27 января, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы
2025-01-27T14:30
2025-01-27T14:30
новости
латвия
россия
сша
анна седокова
валентин белькевич
следственный комитет
"динамо"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103066/33/1030663309_0:154:640:514_1920x0_80_0_0_bfb6fa69b10892049b6c1a76e1ae0362.jpg
Ранее в распоряжении СМИ появилась информация, что предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы Латвии говорят о том, что самоубийство 32-летнего спортсмена было подстроено.В частности, один из друзей Тиммы - Марк Пугачев - рассказал изданию Mash, что следы на шее баскетболиста якобы выглядят подозрительно и неестественно. Он добавил, что родственники умершего спортсмена планируют добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства."Также друзья рассказали, что ранее Анна убедила Тимму переписать на нее минимум четыре квартиры, чтобы сохранить недвижку в случае судов по алиментам с бывшей", - говорится также в публикации Mash.Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения бывшей жены. Седоковой 16-го числа исполнилось 42.Позже телеграм-канал Mash написал, что артистка находится в больнице под капельницей и пока не может явиться в Следственный комитет РФ, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье "Доведение до суицида".Также канал утверждал, что перед разводом Тимма занял у Седоковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына, рожденного от предыдущего брака.Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок от предыдущей жены, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его из семьи.У певицы это тоже был не первый штамп в паспорте. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США.В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов. С Тиммой общих детей у певицы не было.О своем желании развестись с баскетболистом Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла". После этого у пары еще были примирения и новые размолвки , и в конце концов, 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.Другие подробности этой истории - в материале "Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил.
латвия
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103066/33/1030663309_0:160:640:640_1920x0_80_0_0_6e54e11617bfc9344ed4ae59c0f02feb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, латвия, россия, сша, анна седокова, валентин белькевич, следственный комитет, "динамо"
Новости, Латвия, Россия, США, Анна Седокова, Валентин Белькевич, Следственный комитет, "Динамо"

Причастна ли Седокова? Следствие сделало выводы о причинах смерти баскетболиста Тиммы

14:30 27.01.2025
 
© Янис Тимма/ИнстаграмЯнис Тимма
Янис Тимма
© Янис Тимма/Инстаграм
Читать в
ДзенTelegram
Следственная проверка установила, что бывший супруг украинской певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Иные версии не нашли подтверждения. Об этом в понедельник, 27 января, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы
"Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились", - сказал собеседник агентства.
Ранее в распоряжении СМИ появилась информация, что предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы Латвии говорят о том, что самоубийство 32-летнего спортсмена было подстроено.
В частности, один из друзей Тиммы - Марк Пугачев - рассказал изданию Mash, что следы на шее баскетболиста якобы выглядят подозрительно и неестественно. Он добавил, что родственники умершего спортсмена планируют добиваться возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.
"Также друзья рассказали, что ранее Анна убедила Тимму переписать на нее минимум четыре квартиры, чтобы сохранить недвижку в случае судов по алиментам с бывшей", - говорится также в публикации Mash.
Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения бывшей жены. Седоковой 16-го числа исполнилось 42.
Позже телеграм-канал Mash написал, что артистка находится в больнице под капельницей и пока не может явиться в Следственный комитет РФ, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье "Доведение до суицида".
Также канал утверждал, что перед разводом Тимма занял у Седоковой миллион рублей, чтобы выплатить алименты на сына, рожденного от предыдущего брака.
Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок от предыдущей жены, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его из семьи.
У певицы это тоже был не первый штамп в паспорте. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича. Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США.
В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов. С Тиммой общих детей у певицы не было.
О своем желании развестись с баскетболистом Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла". После этого у пары еще были примирения и новые размолвки , и в конце концов, 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.
Другие подробности этой истории - в материале "Янис прибыл в Латвию": чем закончилась история экс-супруга Седоковой, и кто за это заплатил.
 
НовостиЛатвияРоссияСШААнна СедоковаВалентин БелькевичСледственный комитет"Динамо"
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
16:00Как Королевство Польское исчезло с карты Европы
15:48СК РФ: грузинский наёмник Гигаури получил срок и объявлен в розыск
15:38СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах России
15:37Европейская элита переживает, что пропустит переговоры по Украине — El Pais
15:30Переосмысление: как Зеленский разрешил себе переговоры вести
15:25СК РФ: грузинский наёмник Жангидзе приговорён к 14 годам
15:01Армия России расширила плацдарм у Купянска - британская разведка
14:45Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной
14:30Путин и Лукашенко обсудили международные вопросы
14:30Причастна ли Седокова? Следствие сделало выводы о причинах смерти баскетболиста Тиммы
14:20"Европа идёт ко дну". Парад революций в ЕС, "две собачьи будки" в Гренландии и Зеленский как лидер всех
14:18Си Цзиньпин: КНР и США могут стать друзьями и процветать вместе
14:16Песков высказался об организации встречи Путина и Трампа
14:00"Мир украинским гражданам могут принести только российские войска" — Медведчук
13:51Зеленский прибыл в Польшу: посетит Аушивиц, переговорит с евробюрократией
13:28За 40 лет Америка не выиграла ни одной войны: Вэнс дал "пощечину" Пентагону
13:21Еврокомиссия, Венгрия и Словакия продолжат переговоры с Киевом о транзите газа в ЕС
13:12Сийярто объяснил, от чего будет зависеть голосование Венгрии по антироссийским санкциям
13:06"Надавите на Россию": экс-президент Грузии обратилась к Трампу с просьбой
Лента новостейМолния