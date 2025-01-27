https://ukraina.ru/20250127/1060573106.html

Это нечто вроде "Цезаря": Зимовский раскрыл, почему Украине будет тяжело обслуживать немецкие "Боксеры"

Это нечто вроде "Цезаря": Зимовский раскрыл, почему Украине будет тяжело обслуживать немецкие "Боксеры" - 27.01.2025 Украина.ру

Это нечто вроде "Цезаря": Зимовский раскрыл, почему Украине будет тяжело обслуживать немецкие "Боксеры"

Пока киевский режим получил только одну новейшую немецкую самоходку "Боксер". Она находится в Германии и на ней проводится подготовка личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-01-27T03:15

2025-01-27T03:15

2025-01-27T03:15

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Ранее Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте самоходка еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.По словам эксперта, "Боксер" - это фактически PZH-2000 на колесном ходу. Это нечто вроде французского "Цезаря", которому российские бойцы успешно пробивали алюминиевый корпус, добавил он.При всем ее технологическом совершенстве ("Там такие тепловизоры стоят, что их нет ни у кого в Москве, даже у Айседоры Дункан"), обслуживать эту САУ трудно, отметил Зимовский.В-третьих, "Боксеров" на Украину поступило еще не так много, добавил Зимовский. Пока киевский режим получил только одну такую самоходку. Она находится в Германии, на ней проводится подготовка личного состава, уточнил эксперт.То есть пока Украина не может сформировать из "Боксеров" батареи и дивизионы. Это не 18 орудий, которые сразу же переходят в распоряжение артиллерийской бригады и приступают к боевым действиям. Они поступают по одной-две, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О том, какими способами Трамп может прекратить конфликт на Украине – в материале "Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250125/1060535031.html

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новости, украина, германия, сау, вооружения, артиллерия, всу, himars, украинская армия, сво, детали, спецоперация, оружие