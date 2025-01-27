Это нечто вроде "Цезаря": Зимовский раскрыл, почему Украине будет тяжело обслуживать немецкие "Боксеры" - 27.01.2025 Украина.ру
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Это нечто вроде "Цезаря": Зимовский раскрыл, почему Украине будет тяжело обслуживать немецкие "Боксеры"
Это нечто вроде "Цезаря": Зимовский раскрыл, почему Украине будет тяжело обслуживать немецкие "Боксеры" - 27.01.2025 Украина.ру
Это нечто вроде "Цезаря": Зимовский раскрыл, почему Украине будет тяжело обслуживать немецкие "Боксеры"
Пока киевский режим получил только одну новейшую немецкую самоходку "Боксер". Она находится в Германии и на ней проводится подготовка личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-01-27T03:15
2025-01-27T03:15
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Ранее Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте самоходка еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.По словам эксперта, "Боксер" - это фактически PZH-2000 на колесном ходу. Это нечто вроде французского "Цезаря", которому российские бойцы успешно пробивали алюминиевый корпус, добавил он.При всем ее технологическом совершенстве ("Там такие тепловизоры стоят, что их нет ни у кого в Москве, даже у Айседоры Дункан"), обслуживать эту САУ трудно, отметил Зимовский.В-третьих, "Боксеров" на Украину поступило еще не так много, добавил Зимовский. Пока киевский режим получил только одну такую самоходку. Она находится в Германии, на ней проводится подготовка личного состава, уточнил эксперт.То есть пока Украина не может сформировать из "Боксеров" батареи и дивизионы. Это не 18 орудий, которые сразу же переходят в распоряжение артиллерийской бригады и приступают к боевым действиям. Они поступают по одной-две, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.О том, какими способами Трамп может прекратить конфликт на Украине – в материале "Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, германия, сау, вооружения, артиллерия, всу, himars, украинская армия, сво, детали, спецоперация, оружие
Новости, Украина, Германия, САУ, вооружения, артиллерия, ВСУ, HIMARS, украинская армия, СВО, детали, Спецоперация, оружие

Это нечто вроде "Цезаря": Зимовский раскрыл, почему Украине будет тяжело обслуживать немецкие "Боксеры"

03:15 27.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
- РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© commons.wikimedia.org / Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
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Пока киевский режим получил только одну новейшую немецкую самоходку "Боксер". Она находится в Германии и на ней проводится подготовка личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Ранее Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте самоходка еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.
По словам эксперта, "Боксер" - это фактически PZH-2000 на колесном ходу. Это нечто вроде французского "Цезаря", которому российские бойцы успешно пробивали алюминиевый корпус, добавил он.
При всем ее технологическом совершенстве ("Там такие тепловизоры стоят, что их нет ни у кого в Москве, даже у Айседоры Дункан"), обслуживать эту САУ трудно, отметил Зимовский.

"Во-первых, для этого нужен обученный экипаж (не удивлюсь, если в ней будут немцы из Бундесвера сидеть на первых порах). Во-вторых, колесная техника не показала себя в условиях украинского климата и топографии, потому что не может съехать с дороги. С этой ситуацией справляются только "Хаймарсы", потому что они не работают в поле, а на шоссе", — подчеркнул он.

В-третьих, "Боксеров" на Украину поступило еще не так много, добавил Зимовский. Пока киевский режим получил только одну такую самоходку. Она находится в Германии, на ней проводится подготовка личного состава, уточнил эксперт.
То есть пока Украина не может сформировать из "Боксеров" батареи и дивизионы. Это не 18 орудий, которые сразу же переходят в распоряжение артиллерийской бригады и приступают к боевым действиям. Они поступают по одной-две, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
О том, какими способами Трамп может прекратить конфликт на Украине – в материале "Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок" на сайте Украина.ру.
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