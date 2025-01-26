“Бизнесовый подход Трампа”: Бабич рассказал, почему Трамп “ставит все на красное”
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Угрозы президента США, который говорит, что “у России будут большие проблемы”, если лидер страны Владимир Путин не заключит сделку по Украине — это “чисто бизнесовый подход Трампа”. Он действует по схеме: “сразу завысить ставки, а потом постепенно идти на уступки”
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.
“Сначала нужно жестко себя повести: типа ни полотенец, ни умывальников не дам. Он понимает, что США, скорее, на стороне Украины в этом конфликты, но Трамп хочет конфликт завершить, а не продолжать до тех пор, пока не развалится российский режим”, — объяснил Бабич.
Он заметил, что такой подход скорее практиковал предшественник Трампа Джо Байден. А у нынешнего президента Америки политика другая, уточнил журналист:
“Если это опасно, если не приносит денег, давайте свернем войну, но на выгодных для нас и для Украины условиях”.
Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
"Звучит вероятно", — сказал американский президент.
Стоит отметить, что американское издание Bloomberg утверждало, что Трамп продолжит на Украине политику своего предшественника Джо Байдена, а телеканал CNN добавил, что администрация предыдущего президента обсудила с командой Трампа вопрос присвоения замороженных на европейских счетах активов РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа якобы "идею в целом поддерживает".
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