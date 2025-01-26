https://ukraina.ru/20250126/1060521361.html

“Бизнесовый подход Трампа”: Бабич рассказал, почему Трамп “ставит все на красное”

“Бизнесовый подход Трампа”: Бабич рассказал, почему Трамп “ставит все на красное” - 26.01.2025 Украина.ру

“Бизнесовый подход Трампа”: Бабич рассказал, почему Трамп “ставит все на красное”

Угрозы президента США, который говорит, что “у России будут большие проблемы”, если лидер страны Владимир Путин не заключит сделку по Украине — это “чисто бизнесовый подход Трампа”. Он действует по схеме: “сразу завысить ставки, а потом постепенно идти на уступки”

2025-01-26T05:10

2025-01-26T05:10

2025-01-26T05:10

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дональд трамп

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Он заметил, что такой подход скорее практиковал предшественник Трампа Джо Байден. А у нынешнего президента Америки политика другая, уточнил журналист:“Если это опасно, если не приносит денег, давайте свернем войну, но на выгодных для нас и для Украины условиях”.Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине."Звучит вероятно", — сказал американский президент.Стоит отметить, что американское издание Bloomberg утверждало, что Трамп продолжит на Украине политику своего предшественника Джо Байдена, а телеканал CNN добавил, что администрация предыдущего президента обсудила с командой Трампа вопрос присвоения замороженных на европейских счетах активов РФ. И администрация будущего лидера США Дональда Трампа якобы "идею в целом поддерживает".Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине

https://ukraina.ru/20250123/1060503618.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, детали