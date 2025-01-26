https://ukraina.ru/20250126/1060520860.html
“Минск-3”: Васильев объяснил, почему Америка не готова предоставить России гарантии безопасности
“Минск-3”: Васильев объяснил, почему Америка не готова предоставить России гарантии безопасности - 26.01.2025 Украина.ру
“Минск-3”: Васильев объяснил, почему Америка не готова предоставить России гарантии безопасности
Америка, а точнее администрация президента США Дональда Трампа, не может предоставить России никаких гарантий. Более того, перемирие или заморозка могут действовать только при Трампе. А его предложения — по сути "Минск-3"
2025-01-26T07:10
2025-01-26T07:10
2025-01-26T07:10
новости
россия
америка
украина
дональд трамп
владимир путин
гарантии безопасности
переговоры
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев.Он напомнил, что Москва неоднократно заявляла по поводу гарантий ее безопасности, то есть российская сторона настаивает на понятии долгосрочного мира, который обеспечил бы России спокойствие на десятилетия вперед.Он отметил, то такая заморозка в любое время может пройти, и исключать обстрелов и налетов дронов во время такого "перемирия" нельзя.“Америка вряд ли сможет обеспечить международные гарантии России. Американцы пока, на мой взгляд, готовы оказывать давление. Но в любом случае это та самая ловушка, то самое наследие, которое демократы оставили Трампу — продолжение войны”, — считает собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что Россия готова к компромиссам, но эти компромиссы должны соответствовать ее взглядам на "прекрасный новый мир".“В противном случае мы готовы продолжать борьбу и готовы в этой борьбе идти до конца”, — добавил он.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или ВолыньПолный текст интервью Владимира Васильева: Трампу нужна заморозка на Украине по примеру перемирия Израиля и ХАМАС
https://ukraina.ru/20250122/1060446674.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, америка, украина, дональд трамп, владимир путин, гарантии безопасности, переговоры, детали
Новости, Россия, Америка, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, гарантии безопасности, переговоры, детали
“Минск-3”: Васильев объяснил, почему Америка не готова предоставить России гарантии безопасности
Америка, а точнее администрация президента США Дональда Трампа, не может предоставить России никаких гарантий. Более того, перемирие или заморозка могут действовать только при Трампе. А его предложения — по сути "Минск-3"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев.
Он напомнил, что Москва
неоднократно заявляла по поводу гарантий ее безопасности, то есть российская сторона настаивает на понятии долгосрочного мира, который обеспечил бы России спокойствие на десятилетия вперед.
“Никаких гарантий Америка, вернее администрация Трампа, не может пообещать России — что через 5–10–20 лет Украина опять не вступит в войну, что сохранит свой внеблоковый статус. Кроме того, это перемирие или заморозка может действовать только при Трампе. Это можно записать как норму, которая в свое время получила название "Минск-2" (февраль 2015 года). Предложения Трампа — по сути это "Минск-3", — объяснил Васильев.
Он отметил, то такая заморозка в любое время может пройти, и исключать обстрелов и налетов дронов во время такого "перемирия" нельзя.
“Америка вряд ли сможет обеспечить международные гарантии России. Американцы пока, на мой взгляд, готовы оказывать давление. Но в любом случае это та самая ловушка, то самое наследие, которое демократы оставили Трампу — продолжение войны”, — считает собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что Россия готова к компромиссам, но эти компромиссы должны соответствовать ее взглядам на "прекрасный новый мир".
“В противном случае мы готовы продолжать борьбу и готовы в этой борьбе идти до конца”, — добавил он.