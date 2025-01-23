https://ukraina.ru/20250123/1060511313.html

Владимир Васильев: Трампу нужна заморозка на Украине по примеру перемирия Израиля и ХАМАС

Владимир Васильев: Трампу нужна заморозка на Украине по примеру перемирия Израиля и ХАМАС - 23.01.2025 Украина.ру

Владимир Васильев: Трампу нужна заморозка на Украине по примеру перемирия Израиля и ХАМАС

Никаких гарантий администрация Трампа не может пообещать России. Заморозка украинского кризиса может действовать только при Трампе, и через 5–10 лет Украина вновь может начать войну. Нельзя также исключать обстрелов и налетов дронов во время такого "перемирия".

2025-01-23T19:30

2025-01-23T19:30

2025-01-23T19:30

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир васильев

переговоры

минские соглашения

европа

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Об этом главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, участник политических ток-шоу Владимир Васильев рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости как можно скорее договориться с Россией по украинскому кризису и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США. Об этом он написал 22 января в соцсети Truth Social.При этом Трамп отметил, что РФ "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, "потеряв при этом почти 60 миллионов жизней". По официальным российским данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек (военнослужащих и гражданских лиц).— Владимир Сергеевич, Трамп не выдвинул никаких конкретных предложений по решению украинского вопроса, но уже начинает пугать нас. Как бы выв прокомментировали его тактику, что он этим добивается? Хочет ли он вообще мира?— Ситуация выглядит довольно просто. Российская сторона четко заявила, что хочет долгосрочного прочного мира, который обеспечил бы нам (и не только нам) спокойствие на десятилетия вперед.Есть два момента, которые должны получить с позиции России четкие и ясные международные гарантии. Первый — Украина должна иметь нейтральный внеблоковый статус, и на территории Украины никогда не должно быть размещено ядерное оружие.Второй — Украины в границах 1991-го года больше не будет, а те территории, которые стали частью Российской Федерации, получают вневременной статус.Для Соединенных Штатов Америки основная проблема — это просто заморозка, перемирие на той стадии, на которой сегодня находятся вооруженные силы сторон, по линия боевого соприкосновения. Никаких гарантий Америка, вернее администрация Трампа, не может пообещать России — что через 5–10–20 лет Украина опять не вступит в войну, что сохранит свой внеблоковый статус.Кроме того, это перемирие или заморозка может действовать только при Трампе. Это можно записать как норму, которая в свое время получила название "Минск-2" (февраль 2015 года). Предложения Трампа — по сути это "Минск-3". Минские соглашения 2015 года, которые, кстати, были оформлены в качестве международного документа Совбеза ООН, в итоге перестали действовать. Вот, собственно говоря, та перспектива, куда нас толкает Трамп или что он нам может предложить. То есть заморозка в какое-то время может пройти или возникнуть другие какие-то проблемы, потому что мы знаем, что во время "Минска-2" фактически шла гибридная война. То же самое может повториться, и исключать обстрелов и налетов дронов во время такого "перемирия" нельзя.Америка вряд ли сможет обеспечить международные гарантии России. Пока таковы стартовые позиции обеих сторон.Израилем и ХАМАС к концу своих заявленных 100 дней. Ему нужно заявить миру, что он достиг быстрого прогресса, завершил военные действия и тем самым претендовать на Нобелевскую премию мира.Американцы пока, на мой взгляд, готовы оказывать давление. Что будет дальше, сказать, довольно сложно. Но в любом случае это та самая ловушка, то самое наследие, которое демократы оставили Трампу — продолжение войны. Именно про это говорили Трампу Байден, Блинкен и Салливан во время их личных встреч и во время передачи власти: "Продолжай поддерживать войну".Конфликт носит экзистенциальный характер, его не так просто решить. А мы видим, что движение в сторону сближения Трамп начал с угроз, с позиции силы, поэтому дорога к урегулированию кризиса на Украине будет, во-первых, очень долгой, а во-вторых, очень непростой.— Трамп революционно подошел к президентству, настроив против себя часть населения не только в США, но и в других странах мира. Может ли это спровоцировать гражданскую войну в Америке? Как Трамп будет бороться с сопротивлением других государств?— Да, Трамп сегодня слишком много волн нагнал в мировой политике. Трамп хочет добиться всего и сразу. Каким образом все это он собирается разруливать сказать довольно сложно.Хотя, считаю, что все его угрозы и такое поведение, возможно, на самом деле проистекают не от силы, а от слабости. Дескать, дайте мне до конца моих 100 дней соответствующего рода перемирие.А если этого не будет, тогда и начнется — военные действия продолжаются, а США втянулись во много других конфликтов: и с союзниками на севере, и с партнерами на юге, и с Европой. И обострение отношений с Китаем возможно, и волнения внутри США.Это все важно и может действительно многое изменить, в том числе побудить США в большей степени учитывать позицию России. В то же время, такие факты и настрой Трампа говорят о том, что дорога [к миру] будет тернистой.— Трамп ведь может перекинуть бремя Украины на Европу?— Возможно, он может это перекинуть на союзников по Европе. Но каким образом они будут себя вести? Ведь сегодня Европа занимает непреклонную позицию в отношение поддержки Украины и переговоров с Россией. Так что, что могут сделать в ЕС, сказать еще сложнее.Может возникнуть ситуация, знаете, что не будет ни мира, ни войны. Но все-таки пока очень сложно сказать, во что вся эта история выльется.О том, что стоит за последними заявлениями Трампа по России и украинскому кризису, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Трамп ударил и промазал. Сергей Ермаков о том, что стоит за ультиматумом США по Украине.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20250123/1060468577.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир васильев, переговоры, минские соглашения, европа