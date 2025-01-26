Мирные переговоры провалятся: Бом объяснил, почему Трамп будет вынужден поддерживать Украину
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп готов заключить соглашение по Украине в соответствии с планом спецпосланник США по украинскому кризису Кита Келлога. На это не готова Россия, так как данный план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок. Вследствии этого обострятся отношения России и США, и Трамп будет вынужден поддерживать Украину
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился известный политолог, американский журналист Майкл Бом.
“Трамп может начать обвинять Путина в недоговороспособности, потому что Москва не пойдет на уступки, которые являются для США ключевыми. И Трамп будет вынужден поддерживать Украину, даже если это ему не нравится. Президент Америки хочет найти с [российским лидером Владимиром] Путиным общий язык и забыть об Украине. Но если не сработает его план А, он будет вынужден включать план Б и поддержать Украину в качестве ответной меры”, — подробно объяснил Бом.
Он также заявил, что конфликт может затянуться еще на три года, если Путин и Трамп не найдут компромисс. А найти его будет нелегко, поэтому вряд ли удасться это сделать, резюмировал политолог.
На какие уступки могут пойти США и Россия в поисках взаимовыгодных условий урегулирования украинского конфликта, в интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крах
Полный текст интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине