“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа - 26.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250126/1060518368.html
“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа
“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа - 26.01.2025 Украина.ру
“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа
Главным смыслом для президента США Дональда Трампа по-прежнему являются деньги и финансовые потоки. Он “развернет их в карман себя, любимого” и своих спонсоров. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-01-26T05:40
2025-01-26T05:40
новости
сша
дональд трамп
джо байден
президент сша
указ
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060436099_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_c8736c7d61ab4be9306e1fcb496ad84d.jpg
В подтверждение своей мысли, он предположил, что “суперсложное и супердорогое” американское оружие будет заменено на беспилотные системы от Маска. А европейская промышленность, вне зависимости от собственника, начнет работать на прибыль друзей Трампа — оплачивая американский газ.По его словам, вероятнее всего, Трамп станет его предшественником Джо Байденом и, по старой американской привычке, “потянется за дубинкой”.Мнения по поводу подходов Трампа и Байдена рознятся. Некоторые эксперты утверждают, что новый лидер США продолжит гнуть линию бывшего американского президента, другие же считают, что интересы Трампа и Байдена кардинально отличаются.Например, в интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом напомнил, что Трамп отменил почти 80 указов Байдена.“Полагаю, что эта цифра вырастет до 100, потому что он намерен покончить с наследием своего предшественника”, — пришел к выводу журналист.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной
https://ukraina.ru/20250122/1060455632.html
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060436099_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_dd7e09c5194af231e918acab59770a01.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, джо байден, президент сша, указ, детали
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден, президент США, указ, детали

“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа

05:40 26.01.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Главным смыслом для президента США Дональда Трампа по-прежнему являются деньги и финансовые потоки. Он “развернет их в карман себя, любимого” и своих спонсоров. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
В подтверждение своей мысли, он предположил, что “суперсложное и супердорогое” американское оружие будет заменено на беспилотные системы от Маска. А европейская промышленность, вне зависимости от собственника, начнет работать на прибыль друзей Трампа — оплачивая американский газ.
“Дедушка решил покуролесить на всю катушку. Но не за свой счет. Трамп уверен, что в каждой стране найдет влиятельных "бандито-гангстерито", готовых вписаться в его команду”, — заявил Краснов.
По его словам, вероятнее всего, Трамп станет его предшественником Джо Байденом и, по старой американской привычке, “потянется за дубинкой”.
Мнения по поводу подходов Трампа и Байдена рознятся. Некоторые эксперты утверждают, что новый лидер США продолжит гнуть линию бывшего американского президента, другие же считают, что интересы Трампа и Байдена кардинально отличаются.
Например, в интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом напомнил, что Трамп отменил почти 80 указов Байдена.
“Полагаю, что эта цифра вырастет до 100, потому что он намерен покончить с наследием своего предшественника”, — пришел к выводу журналист.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 11:05
Трамп назвал условие для введения новых санкций против РоссииПрезидент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против РФ, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление новый американский лидер сделал, отвечая на вопрос журналистов, введет ли он дополнительные санкции против РФ, если руководство страны не пойдет на переговоры
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной
 
НовостиСШАДональд ТрампДжо Байденпрезидент СШАуказдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ
06:00Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом
05:40“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа
05:34Со старой риторикой в новую Сербию. Как Вучич намерен бороться с студенческим протестным движением
05:25Мирные переговоры провалятся: Бом объяснил, почему Трамп будет вынужден поддерживать Украину
05:10“Бизнесовый подход Трампа”: Бабич рассказал, почему Трамп “ставит все на красное”
18:00Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине
17:55Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении
17:40На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева
17:10Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа
16:48Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами
16:30В Киеве заявили, что Америка спонсирует Украину, несмотря на указ Трампа
16:11Америка прикрыла украинцам въезд в страну — The New York Times
16:00"Заветам Скрипника верны": так могли бы сказать нынешние украинские власти
15:52Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час
15:41Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января
14:03Уши Зеленского торчат в Братиславе. В столице Словакии начался первый на территории Евросоюза майдан
13:05Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов
13:00Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов
13:00Отказ украинским мигрантам в США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 января
Лента новостейМолния