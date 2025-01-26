“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Главным смыслом для президента США Дональда Трампа по-прежнему являются деньги и финансовые потоки. Он “развернет их в карман себя, любимого” и своих спонсоров. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
В подтверждение своей мысли, он предположил, что “суперсложное и супердорогое” американское оружие будет заменено на беспилотные системы от Маска. А европейская промышленность, вне зависимости от собственника, начнет работать на прибыль друзей Трампа — оплачивая американский газ.
“Дедушка решил покуролесить на всю катушку. Но не за свой счет. Трамп уверен, что в каждой стране найдет влиятельных "бандито-гангстерито", готовых вписаться в его команду”, — заявил Краснов.
По его словам, вероятнее всего, Трамп станет его предшественником Джо Байденом и, по старой американской привычке, “потянется за дубинкой”.
Мнения по поводу подходов Трампа и Байдена рознятся. Некоторые эксперты утверждают, что новый лидер США продолжит гнуть линию бывшего американского президента, другие же считают, что интересы Трампа и Байдена кардинально отличаются.
Например, в интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом напомнил, что Трамп отменил почти 80 указов Байдена.
“Полагаю, что эта цифра вырастет до 100, потому что он намерен покончить с наследием своего предшественника”, — пришел к выводу журналист.
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