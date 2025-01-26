https://ukraina.ru/20250126/1060518368.html

“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа

“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа - 26.01.2025 Украина.ру

“Дедушка решил покуролесить на всю катушку”: Краснов дал ключ к пониманию стратегии Трампа

Главным смыслом для президента США Дональда Трампа по-прежнему являются деньги и финансовые потоки. Он “развернет их в карман себя, любимого” и своих спонсоров. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-01-26T05:40

2025-01-26T05:40

2025-01-26T05:40

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В подтверждение своей мысли, он предположил, что “суперсложное и супердорогое” американское оружие будет заменено на беспилотные системы от Маска. А европейская промышленность, вне зависимости от собственника, начнет работать на прибыль друзей Трампа — оплачивая американский газ.По его словам, вероятнее всего, Трамп станет его предшественником Джо Байденом и, по старой американской привычке, “потянется за дубинкой”.Мнения по поводу подходов Трампа и Байдена рознятся. Некоторые эксперты утверждают, что новый лидер США продолжит гнуть линию бывшего американского президента, другие же считают, что интересы Трампа и Байдена кардинально отличаются.Например, в интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом напомнил, что Трамп отменил почти 80 указов Байдена.“Полагаю, что эта цифра вырастет до 100, потому что он намерен покончить с наследием своего предшественника”, — пришел к выводу журналист.Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной

https://ukraina.ru/20250122/1060455632.html

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новости, сша, дональд трамп, джо байден, президент сша, указ, детали