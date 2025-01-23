https://ukraina.ru/20250123/1060468577.html

Дмитрий Краснов: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной

Дмитрий Краснов: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной - 23.01.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Если Трамп не завоюет мир пулеметами от "Старлинка", он по привычке потянется за дубиной

Блондинистый дедушка лёгкого поведения безрассудно прокутит много чего — от дипломатических позиций США до жизней многих людей в мире. Трамп просто идёт по своему пути, иной раз попадая с нами в ногу. Встанет Россия поперёк — перешагнёт. Если мы не заставим споткнуться.

2025-01-23T07:15

2025-01-23T07:15

2025-01-23T07:15

интервью

россия

сша

украина

дональд трамп

джо байден

нато

переговоры

запад

европа

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Дональд Трамп 20 января стал официально президентом Америки. Среди его первых заявлений слова о том, что он планирует встретиться с Владимиром Путиным — после согласования условий переговоров, которые уже ведутся. Трамп также сообщил, что Владимир Зеленский настроен на сделку по урегулированию конфликта.— Трамп приостановил всю иностранную помощь США другим странам на 90 дней до оценки того, соответствует ли это интересам США. Главный получатель поддержки США — нацистский режим Украины. Расскажите, как юрист, чего конкретно это касается?— Как юрист, укажу на необходимость точных дефиниций. Указ вступившего в должность президента США с названием "Переоценка и перераспределение иностранной помощи США" затрагивает исключительно один вид финансирования – "помощь в целях развития". Это направление, по которому Америка финансировала написание Конституции для новой России, ликвидацию так называемой избыточной системы советского технического регулирования с отменой тысяч государственных стандартов на продукты, здания, технику.В 90-е России "помогли в целях развития" и в других сферах. Например, было массовое, с вывозом в США, обучение судей судейской этике, которое поставило крест на судебных решениях по закону, подняв на щит решения по внутреннему убеждению. Подлая торговля русскими детьми, конец которой положил закон "Димы Яковлева", также была организована и проплачена Госдепом "в целях развития".Именно такого рода программы и приостановил Дональд Трамп. И радоваться здесь нечему.Сейчас уже всем понятно, что миллиарды долларов, закачанные в развал России под видом финансирования так называемого развития, своей цели не достигли. И Трамп останавливает временно этот business as usual, сформировавший на планете немалый класс грантососов. Он хочет, чтобы деньги американских налогоплательщиков тратились более эффективно. То есть, более разрушительно. Если у него получится, стабильности в мире это, увы, не прибавит.Если на три месяца закроется кормушка для украинских "радужных" и прочего отребья, нам облегчения не выйдет. Помощь в сфере безопасности, то есть, накачку Украины оружием, указ не затрагивает.— Что делать России? — Ровно то, что и делалось до сих пор: вкалывать в поте лица и бороться с врагом, мурлыча под нос мудрые слова "Интернационала":Никто не даст нам избавленья:Ни бог, ни царь, и не герой.Добьемся мы освобожденьяСвоею собственной рукой.— Трамп признал, что НАТО нарушала свои обещания не приближаться к границам РФ. Пойдет ли Трамп дальше красивых слов? Будет ли он предпринимать какие-то реальные действия для изменения позиции альянса по отношению к России (отведёт военную инфраструктуру дальше от границ РФ, например)?— Есть такое понятие — островной менталитет. Эта особенность восприятия заставляет считать свой крошечный островок центром мироздания, осью Вселенной, вокруг которой крутятся галактики. Россия же — не остров, и нам пора отказываться от островной психологии. Для США и для американского президента Россия важна, конечно, но приблизительно настолько, насколько была упомянута в инаугурационной речи Трампа.Но в России расхожи представления о своей стране как о самой важной ценности не только для нас, но и для всех остальных. Более того, у нас существует целый класс трампопоклонников. Такое ощущение, что значительная часть российских элит взросла на мультфильме о капитане Врунгеле и, приобретя сомнительными путями значительные богатства, считает идеалом жизни гротескную мультяшную песенку:Постоянно пьем чинзано,Постоянно сыто-пьяно,Держим в банко миллионоИ плеванто на законо.Многие обеспеченные люди хотят сделать свои богатства иммунитетом от исполнения социальных норм, надёжной крышей для своего волюнтаризма, самодурства. У таких Дональд Трамп вызывает симпатию. Он кажется живым воплощением пожелания "Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было".Вот эти два когнитивных искажения: гипертрофированный державоцентризм и финансовая исключительность, — порождают повышенные ожидания от действий Трампа.А Трамп, будучи выдвинут и протолкнут в Овальный кабинет своей командой, работает и будет работать только в её интересах. Если при этом в каких-то аспектах выиграет Россия, это не будет шаг навстречу России. Трамп просто идёт по своему пути, иной раз попадая с нами в ногу. Встанет Россия поперёк — перешагнёт. Если мы не заставим споткнуться.— Какие страны Европы выиграют от прихода Трампа, а кому придется несладко? Какова будет политика Трампа в отношении этих государств?— Во всех странах богатые семейства, вовремя переобувшиеся и достаточно прогнувшиеся, получат профиты. Простому люду всего мира будет тяжко.Стратегически, Трамп похож на алкоголичку: "Пьяная мать – горе в семье". Или же на ХХ век.Пьянчужка выносит всё из дома, пропивая и ею самой заработанное, и скопленное поколениями предков наследство. Также поступило человечество в ХХ веке – углеводороды, формировавшиеся миллионами лет, целыми геологическими эпохами, враз пустили в ход. Растранжирили наследство, знатно покутили в стиле "после нас – хоть трава не расти".А вот мудрые американские политические элиты богатства своей страны придерживали, оставляя шанс будущим поколениям. И тут пришёл Трамп, который собирается не только выкачать всё, что можно, но и продавать это направо и налево. Понятно, что такой подход способен устроить настоящий праздник жизни. Но длиться он будет недолго, и трава после него точно расти не будет."Пьяный дебош матери-алкоголички" касается не только природных ресурсов. Блондинистый дедушка лёгкого поведения безрассудно прокутит много чего — от дипломатических позиций своей страны до, к сожалению, жизней множества людей по всему миру.— Есть ли ключ к пониманию стратегии Трампа? И есть ли сама стратегия?— Деньги. Финансовые потоки. Трамп развернёт их в карман себя, любимого и своих спонсоров — пришло время рассчитываться за поддержку.Например, суперсложное и супердорогое американское оружие будет заменено на беспилотные системы от Маска. "Зигующий" бизнесмен получит оборонные бюджеты, а мир взамен, вслед за доступным интернетом, получит новые доступные средства уничтожения. Условный "пулемёт Starlink с абонентской платой". Европейская промышленность, вне зависимости от собственника, начнёт работать на прибыль друзей Трампа — оплачивая американский газ. Ещё вчера признанный угрозой национальной безопасности TikTok вдруг станет безопасным и даже поощряемым. Но жирный кусок прибыли с него осядет в карманах соратников Трампа.Итак, дедушка решил покуролесить на всю катушку. Но не за свой счёт. Трамп уверен, что в каждой стране найдёт влиятельных "бандито-гангстерито", готовых вписаться в его команду. И тут он прав — такие есть повсеместно. Но его ставка на компрадорские элиты может не сыграть, как не сыграла даже в Афганистане, и тогда ему придётся думать над планом "Б". Что он станет делать, натолкнувшись на отстаивание суверенитетов то здесь, то там? Вероятнее всего, Трамп станет Байденом и, по старой американской привычке, потянется за дубинкой.Почему победа Трампа — это брешь в этом едином фронте идиотизма, который противостоит России на Украине, в интервью Дениса Рудометова с экспертом Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20250122/1060465800.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, нато, переговоры, запад, европа