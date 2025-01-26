Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом - 26.01.2025 Украина.ру
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Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом
Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом - 26.01.2025 Украина.ру
Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом
Для нового лидера США Дональда Трампа Украина не станет столь важна, как Вьетнам для 37-го президента Америки Ричарда Никсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
2025-01-26T06:00
2025-01-26T06:00
новости
украина
сша
дональд трамп
джо байден
сво
вьетнам
детали
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Ранее экс-стратег избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что новый лидер США рискует превратить Украину во второй Вьетнам, усугубив конфликт. В качестве примера он привел 37-го американского президента Ричарда Никсона, которому вьетнамская война досталась в наследство от его предшественника.По его словам, именно поэтому, когда стало ясно, что Трамп выиграл выборы, его предшественник Джо Байден отгрузил на Украину оружие, а США и другие страны выделили Киеву 20 миллиардов долларов.“Киеву перечислили денег на два года войны. Даже если США дальше помогать не будут”, — объяснил собеседник издания.В интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что о решении Трампа станет известно в ближайшее время, “так как он уже в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им начала переговоров пошел”.“Ждем его звонок Владимиру Путину для решения о дате их судьбоносного саммита”, — резюмировал Лозанский.Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, дональд трамп, джо байден, сво, вьетнам, детали
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, СВО, Вьетнам, детали

Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом

06:00 26.01.2025
 
Трамп с Меланией
Трамп с Меланией
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Для нового лидера США Дональда Трампа Украина не станет столь важна, как Вьетнам для 37-го президента Америки Ричарда Никсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
Ранее экс-стратег избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что новый лидер США рискует превратить Украину во второй Вьетнам, усугубив конфликт. В качестве примера он привел 37-го американского президента Ричарда Никсона, которому вьетнамская война досталась в наследство от его предшественника.
“Во Вьетнаме погибали американцы, а на Украине погибают украинцы. Поэтому проигрыш на Украине будет крайне неприятным для Трампа, но не смертельно”, — считает Царёв.
По его словам, именно поэтому, когда стало ясно, что Трамп выиграл выборы, его предшественник Джо Байден отгрузил на Украину оружие, а США и другие страны выделили Киеву 20 миллиардов долларов.
“Киеву перечислили денег на два года войны. Даже если США дальше помогать не будут”, — объяснил собеседник издания.
В интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что о решении Трампа станет известно в ближайшее время, “так как он уже в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им начала переговоров пошел”.
“Ждем его звонок Владимиру Путину для решения о дате их судьбоносного саммита”, — резюмировал Лозанский.
Трамп Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
23 января, 20:17
Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"Дональд Трамп намерен вскоре встретиться с Владимиром Путиным и обсудить украинскую проблему. Об этом 23 января президент США заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
 
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06:20Зачем брать нацистов в плен, если в России нет смертной казни: Алехин рассказал об отношении к бойцам ВСУ
06:00Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом
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