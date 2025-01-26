https://ukraina.ru/20250126/1060516680.html

Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом

Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом - 26.01.2025 Украина.ру

Экс-стратег Трампа неправ: Царёв объяснил, почему Украина не станет вторым Вьетнамом

Для нового лидера США Дональда Трампа Украина не станет столь важна, как Вьетнам для 37-го президента Америки Ричарда Никсона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв

2025-01-26T06:00

2025-01-26T06:00

2025-01-26T06:00

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Ранее экс-стратег избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что новый лидер США рискует превратить Украину во второй Вьетнам, усугубив конфликт. В качестве примера он привел 37-го американского президента Ричарда Никсона, которому вьетнамская война досталась в наследство от его предшественника.По его словам, именно поэтому, когда стало ясно, что Трамп выиграл выборы, его предшественник Джо Байден отгрузил на Украину оружие, а США и другие страны выделили Киеву 20 миллиардов долларов.“Киеву перечислили денег на два года войны. Даже если США дальше помогать не будут”, — объяснил собеседник издания.В интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что о решении Трампа станет известно в ближайшее время, “так как он уже в Белом Доме и отсчет времени для обещанного им начала переговоров пошел”.“Ждем его звонок Владимиру Путину для решения о дате их судьбоносного саммита”, — резюмировал Лозанский.Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны

https://ukraina.ru/20250123/1060516399.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, дональд трамп, джо байден, сво, вьетнам, детали