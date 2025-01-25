В Киеве заявили, что Америка спонсирует Украину, несмотря на указ Трампа
16:30 25.01.2025 (обновлено: 16:44 25.01.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украина все же получает военную помощь от Америки, несмотря на указ президента США Дональда Трампа, который ранее приостановил поставки помощи другим странам. Об этом 25 января написал глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко у себя в соцсетях
Он заявил, что возможность поставок на Украину осталась по "пакетам военной помощи, которые были приняты ранее".
В свой первый день у власти, 20 января, Трамп подписал указ, который приостановил международную помощь со стороны США, в том числе для Украины, на 90 дней.
Подробнее об указах нового лидера США в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов
В субботу, 25 января, несколько членов Конгресса США от демократической партии выступили с призывом отменить данный указ, назвав помощь другим странам "стратегическими инвестициями" Америки, которые соответствуют национальным интересам США и обеспечивают выживание гражданам многих стран, зависящих от поставок помощи.
12:16Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странамНесколько членов Конгресса США от демократической партии выступили с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом страны Дональдом Трампом ранее. Об этом 25 января написало агентство РИА Новости с упоминанием письма конгрессменов
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