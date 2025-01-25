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Америка прикрыла украинцам въезд в страну — The New York Times

Америка прикрыла украинцам въезд в страну — The New York Times - 25.01.2025 Украина.ру

Америка прикрыла украинцам въезд в страну — The New York Times

В рамках программ, ранее разрешавших украинцам и мигрантам из других стран проживать в Америке, министерство внутренней безопасности США приостановило их въезд. Об этом 25 января написало американское издание The New York Times со ссылкой на директиву высокопоставленного чиновника Службы гражданства и иммиграции США

2025-01-25T16:11

2025-01-25T16:11

2025-01-25T16:11

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Журналисты NYT уточнили, что директива распространяется не только на мигрантов из Украины, но также из Кубы, Гаити, Венесуэлы и других стран. Кроме того, ссылаясь на чиновников в администрации Трампа, издание написало, что многие программы по иммигрантам изначально были незаконными.В первый же день своего срока президент США Дональд Трамп в числе многих других подписал миграционные указы, включая ограничения на получение американского гражданства по праву рождения, введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов.Подробнее об указах нового лидера США в материале Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указовСтоит отметить, что в апреле 2022 года начала действовать программа Uniting for Ukraine, позволявшая украинским беженцам жить и работать в США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. С тех пор в Америку въехало более 150-ти тысяч граждан Украины.Другие новости: В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters

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новости, сша, америка, дональд трамп, украина, украинцы, беженцы, украинские беженцы