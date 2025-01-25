"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
У ВСУ нет шансов удерживать территории Курской области на протяжении долгого времени. Об этом телеканалу CBC рассказал иностранный наемник украинской армии с позывным "Чапи"
"Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (захваченные ВСУ территории Курской области - Ред.)", — констатировал наемник, отметив, что у ВСУ сейчас острая нехватка личного состава.
"Чапи" уточнил, что прибывающие мобилизованные граждане Украины не имеют опыта ведения боевых действий. А положение подразделений ВСУ, которые находятся под Курском, резюмировал наемник, постоянно ухудшается.
Ранее телеграм-канал SHOT написал, что ВС РФ разработали и уже применяют новую тактику по ликвидации резервов ВСУ в Курской области. Она заключается в том, что операторы БПЛА российской армии уничтожают группы украинских военных, идущих на подкрепление своим сослуживцам. Как итог — украинские подразделения несут большие потери, а выжившие солдаты ВСУ убегают обратно через леса Курской области.
Накануне, 24 января, Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю потери противника составили более 12-ти тысяч человек. Украинское командование тем временем идет на крайние меры, чтобы изменить ситуацию с личным составом: Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту