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"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области

"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области - 25.01.2025 Украина.ру

"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области

У ВСУ нет шансов удерживать территории Курской области на протяжении долгого времени. Об этом телеканалу CBC рассказал иностранный наемник украинской армии с позывным "Чапи"

2025-01-25T11:21

2025-01-25T11:21

2025-01-25T11:21

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"Чапи" уточнил, что прибывающие мобилизованные граждане Украины не имеют опыта ведения боевых действий. А положение подразделений ВСУ, которые находятся под Курском, резюмировал наемник, постоянно ухудшается. Ранее телеграм-канал SHOT написал, что ВС РФ разработали и уже применяют новую тактику по ликвидации резервов ВСУ в Курской области. Она заключается в том, что операторы БПЛА российской армии уничтожают группы украинских военных, идущих на подкрепление своим сослуживцам. Как итог — украинские подразделения несут большие потери, а выжившие солдаты ВСУ убегают обратно через леса Курской области.Накануне, 24 января, Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю потери противника составили более 12-ти тысяч человек. Украинское командование тем временем идет на крайние меры, чтобы изменить ситуацию с личным составом: Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехотуДругие темы: Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, иностранные наемники