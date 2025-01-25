"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области - 25.01.2025 Украина.ру
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"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области
"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области - 25.01.2025 Украина.ру
"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области
У ВСУ нет шансов удерживать территории Курской области на протяжении долгого времени. Об этом телеканалу CBC рассказал иностранный наемник украинской армии с позывным "Чапи"
2025-01-25T11:21
2025-01-25T11:21
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
иностранные наемники
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"Чапи" уточнил, что прибывающие мобилизованные граждане Украины не имеют опыта ведения боевых действий. А положение подразделений ВСУ, которые находятся под Курском, резюмировал наемник, постоянно ухудшается. Ранее телеграм-канал SHOT написал, что ВС РФ разработали и уже применяют новую тактику по ликвидации резервов ВСУ в Курской области. Она заключается в том, что операторы БПЛА российской армии уничтожают группы украинских военных, идущих на подкрепление своим сослуживцам. Как итог — украинские подразделения несут большие потери, а выжившие солдаты ВСУ убегают обратно через леса Курской области.Накануне, 24 января, Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю потери противника составили более 12-ти тысяч человек. Украинское командование тем временем идет на крайние меры, чтобы изменить ситуацию с личным составом: Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехотуДругие темы: Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, иностранные наемники
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, иностранные наемники

"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области

11:21 25.01.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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У ВСУ нет шансов удерживать территории Курской области на протяжении долгого времени. Об этом телеканалу CBC рассказал иностранный наемник украинской армии с позывным "Чапи"

"Если честно, не думаю, что мы сможем долго удерживать их (захваченные ВСУ территории Курской области - Ред.)", — констатировал наемник, отметив, что у ВСУ сейчас острая нехватка личного состава.

"Чапи" уточнил, что прибывающие мобилизованные граждане Украины не имеют опыта ведения боевых действий. А положение подразделений ВСУ, которые находятся под Курском, резюмировал наемник, постоянно ухудшается.
Ранее телеграм-канал SHOT написал, что ВС РФ разработали и уже применяют новую тактику по ликвидации резервов ВСУ в Курской области. Она заключается в том, что операторы БПЛА российской армии уничтожают группы украинских военных, идущих на подкрепление своим сослуживцам. Как итог — украинские подразделения несут большие потери, а выжившие солдаты ВСУ убегают обратно через леса Курской области.
Накануне, 24 января, Минобороны РФ сообщило, что за минувшую неделю потери противника составили более 12-ти тысяч человек. Украинское командование тем временем идет на крайние меры, чтобы изменить ситуацию с личным составом: Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту
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