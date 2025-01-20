Новая тактика ВС РФ: SHOT раскрыл, как российская армия уничтожает резервы ВСУ в Курской области - 20.01.2025 Украина.ру
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Новая тактика ВС РФ: SHOT раскрыл, как российская армия уничтожает резервы ВСУ в Курской области
Новая тактика ВС РФ: SHOT раскрыл, как российская армия уничтожает резервы ВСУ в Курской области - 20.01.2025 Украина.ру
Новая тактика ВС РФ: SHOT раскрыл, как российская армия уничтожает резервы ВСУ в Курской области
Вооруженные силы России разработали и уже применяют новую тактику по ликвидации резервов ВСУ в Курской области. Об этом 20 января написал телеграм-канал SHOT
2025-01-20T14:44
2025-01-20T14:44
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В сообщении издания уточняется, что операторы БПЛА российской армии работают с флангов и уничтожают группы ВСУ, идущие на подкрепление своим сослуживцам. По данным SHOT, на подходах к позициям не установлены системы ПВО и не работают средства РЭБ. Как итог — украинские подразделения несут большие потери, а выжившие солдаты ВСУ убегают обратно через леса Курской области.По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело и начал расследование. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наемникам в оккупации российского региона.Другие новости: В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино
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новости, россия, курская область, вс рф, всу, вооруженные силы украины, дроны, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Курская область, ВС РФ, ВСУ, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА, беспилотники

Новая тактика ВС РФ: SHOT раскрыл, как российская армия уничтожает резервы ВСУ в Курской области

14:44 20.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вооруженные силы России разработали и уже применяют новую тактику по ликвидации резервов ВСУ в Курской области. Об этом 20 января написал телеграм-канал SHOT
В сообщении издания уточняется, что операторы БПЛА российской армии работают с флангов и уничтожают группы ВСУ, идущие на подкрепление своим сослуживцам. По данным SHOT, на подходах к позициям не установлены системы ПВО и не работают средства РЭБ. Как итог — украинские подразделения несут большие потери, а выжившие солдаты ВСУ убегают обратно через леса Курской области.
"ВС РФ применили новую тактику на Курском направлении: прибывающие резервы ВСУ просто не могут добраться до ЛБС и сменить измотанных сослуживцев", — сказано в публикации канала.
По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело и начал расследование. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наемникам в оккупации российского региона.
Другие новости: В восьми километрах от Покровска: ВС РФ выбили противника в Котлино
 
НовостиРоссияКурская областьВС РФВСУВооруженные силы УкраиныдроныБПЛАбеспилотники
 
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