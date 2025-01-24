https://ukraina.ru/20250124/1060546547.html

Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту

Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту - 24.01.2025 Украина.ру

Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту

Военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на обращения самих военных

2025-01-24T15:44

2025-01-24T15:44

2025-01-24T15:44

новости

украина

алексей гончаренко

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

верховная рада

генштаб

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Он заявил, что, по словам военнослужащих-техников, которые обслуживают системы IRIS-T, приходят распоряжения об их переводе или исключении из части.Это не первый раз, когда депутаты заявляют о том, что специалистов из различных подразделений ВСУ переводят в пехоту. Например, на прошлой неделе украинские военные и эксперты обсуждали скандал, связанный с "пополнением" пехоты украинской армии за счет военнослужащих из войск ПВО, авиации и РЭБ. Тогда Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала о происходящем в рядах ВСУ:"РЭБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы затем определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту".Другие новости: Похищали солдат СВО и вымогали у них деньги: ФСБ сообщила о задержании банды* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20250118/1060364653.html

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новости, украина, алексей гончаренко, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, генштаб