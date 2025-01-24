Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на обращения самих военных
Он заявил, что, по словам военнослужащих-техников, которые обслуживают системы IRIS-T, приходят распоряжения об их переводе или исключении из части.
"И вот теперь возвращаемся к тому, что Генштаб [Украины] заявлял: военнослужащие, которые были обучены на западном вооружении, не будут переводиться в пехоту. Возникает вопрос: если техников, которые обслуживают западные системы ПВО, отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение?", — написал Гончаренко*.
Это не первый раз, когда депутаты заявляют о том, что специалистов из различных подразделений ВСУ переводят в пехоту. Например, на прошлой неделе украинские военные и эксперты обсуждали скандал, связанный с "пополнением" пехоты украинской армии за счет военнослужащих из войск ПВО, авиации и РЭБ. Тогда Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала о происходящем в рядах ВСУ:
"РЭБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы затем определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов